Carl I. Hagens utspill sier noe om nødvendigheten av #MeToo-bevegelsen.

Carl I. Hagen og #Metoo

2018-10-01

Carl I. Hagens uttalelser før helgen viser at #Metoo-bevegelsen har et stykke igjen.

leder

Publisert: 01.10.18

Nominasjonen av president Donald Trumps kandidat til USAs høyesterett, Brett Kavanaugh, setter sinnene i kok over hele verden. Ikke så mye på grunn av mannens juridiske og politiske ståsted, men på grunn av saken som eventuelt kan hindre ham i å få plassen: En anklage om et forsøksvis seksuelt overgrep for 36 år siden, da han selv var 17 år og kvinnen som nå står frem var 15.

Saken stiller reiser viktige prinsipielle spørsmål, om ofres rett til å bli hørt, om uskyldspresumsjon, om forskjell på jus og politikk, om foreldelsesfrister og privatlivets fred. Det finnes ingen enkle svar på spørsmålet om hvordan en slik sak håndteres. Og i USA virker den dypt splittende på en nasjon som allerede er i stor indre konflikt.

Det er imidlertid grunn til å reagere når Fremskrittspartiets grunnlegger og Grand Old Man, Carl I. Hagen , gikk ut før helgen og erklærte via sosiale medier at « Anklager om helt vanlig oppførsel fra 17 – 18 åringer som er heterefolie (sic) mer enn 30 år siden skulle altså diskvalifisere ham fra en post nå! Dette er sprøtt!». Skal man ta Hagen på alvor, (og det er ingen grunn til ikke å gjøre det, han er fortsatt en aktiv bystyrepolitiker i hovedstaden og ordførerkandidat ved forrige valg), er det altså ikke de ikke-verifiserbare beskyldningene mot Kavanaugh som er problemet. Hagen mener at det psykologiprofessor Christine Blasey Ford beskylder Brett Kavanaugh for, er helt vanlig oppførsel fra heterofile tenåringer, og dermed ikke noe å ta på vei over.

Her er vi ved kjernen i det #Metoo-bevegelsen dreier seg om. Aksjonen ble startet nettopp med utgangspunkt i denne typen holdninger; at et slikt overfall er helt normalt og ikke noe å gå videre med. I hvert fall så lenge det ikke er en fullbyrdet voldtekt. Hadde ikke det vært den rådende holdning i 1982 da det påståtte overgrepet fant sted, ville kanskje ikke Blasey Ford vært så redd og skamfull etterpå og heller anmeldt det hun opplevde allerede samme dag. Nå vil vi sannsynligvis aldri få vite sannheten. Men forhåpentligvis vil dagens unge menn og kvinner forstå mer av hvor grensene går og ikke la forrige generasjons tabuer, fordommer og taushetsregimer få styre deres oppførsel.