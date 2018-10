SAMMEN I SORG: Mennesker fra ulike trosretninger samlet til minnemarkering like ved åstedet for angrepet på en synagoge i Pittsburgh. Foto: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hatet som truer samfunnet

Angrepet på en en synagoge i Pittsburgh på lørdag er et rystende eksempel på et skremmende trekk i vår tid: Antisemittismen er økende, både i hatefulle ord og ugjerninger.

leder

På den jødiske helligdagen gikk en væpnet mann inn i synagogen og skjøt mot forsamlingen. 11 mennesker ble drept og seks ble såret i det som skal være det verste angrepet mot amerikanske jøder i landets historie. FBI etterforsker angrepet som hatkriminalitet og har siktet Robert Bowers (46) for 29 lovbrudd. Bowers er ikke tidligere straffet, men i sosiale medier har han kommet med svært ekstreme og hatefulle ytringer, særlig rettet mot jøder.

USA har vært rystet av mange angrep mot religiøse forsamlinger de siste årene, og som regel er gjerningsmennene drevet av hat og rasisme. I et land som verner om religionsfrihet er det rystende når gudshus blir åsted for massakrer. Det er opprørende at jøder ikke skal være trygge i en amerikansk synagoge i 2018.

I USA oppgir organisasjonen Anti-Defamation League (A.D.L.) at antallet antisemittiske hendelser økte med 57 prosent i 2017, den største økningen siden A.D.L. startet med å kartlegge slike lovbrudd i 1979. I en spørreundersøkelse i fjor i nabolaget Squirrel Hill, hvor lørdagens massakre fant sted, svarte 80 prosent at de var bekymret over voksende antisemittisme.

I neste uke går USA til valg i en atmosfære av frykt og usikkerhet. Før angrepet mot synagogen var landet blitt rystet av en lang rekke brevbomber sendt til demokratiske politikere og uavhengige medier. Nasjonen fremstår som mer splittet og polarisert enn på svært lenge.

Den antisemittiske trusselen er ikke begrenset til USA. Vi har sett at antisemittismen igjen er kommet til uttrykk i europeiske gater. Jøder er blitt utsatt for trusler og terror. Mange føler seg ikke lenger trygge. Hatet er blitt en alvorlig trussel mot samfunnet.

Når antisemittisme og rasisme igjen er på fremmarsj må få alle gode krefter stå sammen. Det er en kamp for grunnleggende demokratiske verdier, for toleranse, respekt og minoriteters vern. Når religiøse eller etniske grupper utsettes for trusler og vold må vi oppfatte det som angrep mot oss alle.