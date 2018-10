KRINGKASTINGRÅDET 2018 - 2021: F v Marius Karlsen, Marvin Wiseth, Tove Karoline Knutsen, Sigvald Oppebøen Hansen, Torgeir Uberg Nærland (nestleder), Trude Drevland, Liv-Inger Somby, Julie Brodtkorb (leder), Eiri Elvestad, Kathrine Kleveland, Vebjørn Selbekk, Akhtar Chaudry og Ove Vanebo. Bushra Ishaq manglet da bildet ble tatt. Foto: OLE KALAND / NRK

Kringkastingsrådet, Clemet og klagekampanjer

Kringkastingsrådet velger ikke ut saker til behandling på bakgrunn av kampanjer eller antall klager. Det sentrale kriteriet er at klager skal ha prinsipiell betydning for NRKs utøvelse av samfunnsoppdraget.

Tilsvar til leder i VG («Suppe i sentrum», 23.10.):

Da NRK lagde sending om det svenske valget brukte de Civita -leder Kristin Clemet og statsviter Anders Jupskås som kommentatorer.

I etterkant mottok Kringkastingsrådet 110 klager, hvorav de fleste gikk på sammensetningen av kommentatorer og mangel på politisk balanse.

De fleste av disse klagene kom fra personer knyttet til partiet Rødt, og var til dels koordinert av partiet sentralt (Daks18, 23.10.). Disse klagene ble løftet frem og behandlet i det siste møtet i Kringkastingsrådet.

Kringkastingsrådet velger ikke ut saker til behandling på bakgrunn av kampanjer eller antall klager. Det sentrale kriteriet er at klager skal ha prinsipiell betydning for NRKs utøvelse av samfunnsoppdraget. Én velbegrunnet klage løftes heller frem enn fem hundre uten prinsipiell relevans.

Når vi velger å behandle klagene på NRKs dekning av det svenske valget er det fordi saken berører et spørsmål av vedvarende stor betydning for en allmenkringkaster, nemlig balansen i den politiske journalistikken.

Gitt NRKs særstilling og samfunnsoppdrag, trenger vi systematisk og regelmessig offentlig diskusjon av NRKs virksomhet – inkludert balansen i den politiske journalistikken. Det er nettopp slike diskusjoner rådet fungerer som et forum for.

Kringkastingsrådets mandat er å diskutere hovedlinjene i NRKs programinnhold, blant annet med bakgrunn i publikums henvendelser. Rådets diskusjoner er offentlige og blir ofte videreformidlet ut i mediene. Denne typen offentlighet er helt vesentlig for at NRK skal bevare sin legitimitet. Det er vanskelig å se for seg at alternative ordninger til Kringkastingsrådet skal kunne ivareta denne funksjonen.