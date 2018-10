KRITISK TIL OD: Lørdag 27. oktober rykket Conrad Myrland og Med Israel for fred (MIFF) inn en helsides annonse med advarsler mot årets Operasjon Dagsverk i alle Norges største aviser. Foto: Privat.

Operasjon Dagsverks falske omsorg

Det er forferdelig at Operasjon Dagsverk fremstiller Janna Jihad overfor norske skoleelever som en stemme for fred.

CONRAD MYRLAND, Daglig leder Med Israel for fred (MIFF).

Lørdag 27. oktober rykket Med Israel for fred (MIFF) inn en helsides annonse med advarsler mot årets Operasjon Dagsverk i alle Norges største aviser.

Der påpekte vi blant annet at den palestinske jenta Janna Jihad ikke er en fredsaktivist.

Vi gjenga deler av kampropet hennes fra Johannesburg 7. august 2017. Her i litt lengre utgave: «Israel er en fasciststat. Fra elven til havet, vil Palestina bli fri.» Hun knytter neven og bærer smykke hvor hele Israel er dekket av et palestinsk flagg. - Jeg lever den tredje intifaden, sa hun i intervju med Vice News 19. april 2016. Senest i juli 2018 sa Janna Jihad at «okkupasjonen av Palestina» har vart i «70 år» [SABC , 14. juli 2018].

Hun samarbeider tett med den sør-afrikanske organisasjonen «2 Suns Shamsaan». 29. juli 2018 la organisasjonen ut et bilde hvor det israelske Hasharon-fengselet blir omtalt som «Israelsk-okkuperte Palestina». Fengselet ligger mellom de to israelske byene Ra’anana og Netanya, i det som har vært Israel siden 1948.

Det er forferdelig at Operasjon Dagsverk fremstiller Janna Jihad overfor norske skoleelever som en stemme for fred . Det gjør de, selv om Janna Jihad viser fram et kart hvor Israel er borte også i en av ODs egne filmer!

I stedet for å beklage Janna Jihads frastøtende politiske utspill, velger OD-leder Frida Jøraholmen Andresen å kritisere MIFF fordi vi har avbildet og gjengitt jenta. «Det er helt vanvittig at et personangrep på en tolv år gammel jente ukritisk trykkes over en helside i lørdagsutgaven i en av Norges største aviser,» skriver OD-lederen i VG 31. oktober.

Det er ikke MIFF, men familien til Janna Jihad som utsetter henne for eksponering og misbruker henne i sin politiske kamp mot Israel .

Det er de som har gjort henne til en offentlig person med 391.000 følgere på Facebook. Nylig skjøv de henne inn på israelsk tv og hun understreket selv at hun er journalist. Janna Jihads familie, eller henne selv, har valgt at hun skal være en offentlig person.

Da må hun også forvente å tåle saklig kritikk av sine standpunkt, og OD kan ikke bli fritatt fra kritikk for å bruke henne fordi hun er et barn. I TV-intervjuet sa for øvrig Janna Jihads nære slektning Najiah Tamimi at den israelske storbyen Tel Aviv er palestinernes land. Det kom ingen protester fra ODs «fredsaktivst» som stod ved siden av.

Hvis OD hadde hatt ekte omsorg for Janna Jihad, hadde de tatt en alvorsprat med henne og onkelen Bassem Tamimi, ansatt i palestinske selvstyremyndigheter , som styrer den anti-israelske aksjonsgruppen som Janna Jihad er en sentral del av.