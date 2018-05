ANGRER: - Jeg håper at mitt gamle liv ordner seg, men vil helst glemme min deltagelse i «Paradise Hotel», skriver Newa Reza.

«Paradise»-deltager: - Jeg kommer til å angre resten av livet

Publisert: 31.05.18 09:56 Oppdatert: 31.05.18 10:25

Mitt opphold på «Paradise Hotel» skulle være begynnelsen på noe bra, men endte opp som noe jeg kommer til å angre på resten av livet.

NEWA REZA, deltager i årets «Paradise Hotel».

Jeg har fulgt med på «Paradise Hotel»-debatten, som startet med at Malin Rysstad advarte unge mot å delta i programmer som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach».

Det Malin skriver er jeg både enig og uenig i.

Folk er forskjellige. Mange ønsker seg noe annet enn det vanlige A4-livet. Noen fristes av livet i rampelyset. «Paradise Hotel» har åpnet nye dører for mange, spesielt ettersom sosiale medier har blitt så stort. Og forhåpentligvis kommer de fleste godt ut av å være med på sånne programmer.

Men jeg er helt enig i at unge mennesker bør tenke seg grundig om før de melder seg på reality-programmer.

Mange unge ønsker kanskje noe nå, men angrer senere. Der kjenner jeg meg igjen. Jeg søkte nye muligheter, men føler meg rett og slett utnyttet.

Ofte pleier slike programmer å utnytte mennesker for å lage best mulig TV. Det er i alle fall mitt inntrykk. Jeg har gode moraler og verdier. Dette føler jeg virkelig man kan se på skjermen gjennom alle ukene jeg var med. Jeg er lojal og ærlig - noen ganger for ærlig. Jeg sier ting jeg tenker og mener rett ut. Ofte kommer dette ut feil. Ofte er deler av en historie eller samtale klippet bort.

Det finnes episoder der jeg kanskje driter meg ut, og da legger de som klipper programmet ekstra vekt på det. Jeg er ikke perfekt, av og til dummer jeg meg ut. Jeg har mye energi, og har alltid likt å gjøre folk glade og få dem til å le.

Jeg vil gjerne si beklager til de på «Paradise» om jeg har behandlet dem feil, for det er virkelig ikke meg.

En av de mest negative tingene for meg etter «Paradise Hotel» har vært at folk som ser på «Paradise» tror at de kjenner meg og min personlighet. Jeg blir kalt mobber, psykopat og dum på sosiale medier. Det er fryktelig sårende.

Ryktet mitt har blitt ødelagt, og dette kan ødelegge for meg i fremtiden. Folk vil kanskje ikke samarbeide med meg. Jeg fikk plutselig ikke tilbake jobben jeg hadde før jeg dro til Mexico . Jobben jeg virkelig elsket og har vært lojal mot sa ikke direkte at «Paradise» var årsaken, men jeg skjønte fort at det var grunnen til at jeg ikke var ønsket tilbake. Dersom jeg møter en gutt kan han bli skremt bort. Det har allerede vært en del nedturer for meg, og det største har vært at familien min kuttet kontakten med meg. Det er noe av det tøffeste. De tenkte at «Paradise Hotel» ville ødelegge min fremtid. Jeg husker jeg var helt uenig, men nå forstår jeg at de hadde rett.

Mange kommer godt ut av å være med på «Paradise». Noen bygger videre på det å være i rampelyset ved å opprette blogg og delta på eventer, ta oppdrag og andre programmer etc. Det har selvfølgelig kommet noen nye muligheter for meg også, og mange tar seg tid til å skrive mye fint til meg.

Heldigvis har jeg nå fått en ny jobbmulighet. Jeg har kontakt med søsknene mine, og jeg har utrolig mange gode venner som passer på. Jeg håper at mitt gamle liv ordner seg, men vil helst glemme min deltagelse. Angeren er stor, og jeg håper folk tenker seg grundig om før de melder seg på «Paradise Hotel».

Kommunikasjonssjef i MTG / TV3 Line Vee Hanum svarer slik på Newas tekst:

Først og fremst synes vi det er leit at Newa angrer på sin deltakelse i Paradise Hotel. Ser man sesongen under ett er vi helt enig i at hun fremstår nettopp som den godhjertede og omsorgsfulle jenta hun er. At deltakere i TV-programmer som Paradise Hotel føler at de er feil fremstilt er ikke nytt; Alle har sin egen formening om hvordan oppholdet i Mexico egentlig var, mens programmet kun viser én time av hvert døgn som ble filmet og vanskelig får frem alle nyanser av hendelser og relasjoner inne på hotellet. Dessverre er det også slik at sosiale medier er et nådeløst talerør – også for de uten folkeskikk – og det er noe vi prøver å forberede deltakerne på. Vi ønsker at alle deltakere som er med i våre TV-programmer skal sitte igjen med en god opplevelse, og jobber for å ta godt vare på dem gjennom hele prosessen.