Politikere, gjenger og kriminalitet

Publisert: 12.06.18 04:42

Gjengbekjempelsen krever en handlekraft som går utover de vanlige politiske skillelinjene.

«Kriminelle gjenger skal knuses. Vi skal ikke ha svenske tilstander, men et trygt Norge. Det må bli slutt på naiv snillisme. Vi må satse på politiet og en streng innvandringspolitikk. Enig?», spør finansminister og Frp-leder Siv Jensen på sin facebookside, etter VGs omfattende avsløringer i helgen av hvordan Young Guns-gjengen på Holmlia i Oslo har fått herje i ti år. Og det er nok de fleste, med unntak av Young Guns-medlemmene selv, enig i. Men Fremskrittspartiet har altså sittet med makten i nesten halve av denne tiden og ikke mindre enn fire justisministere fra partiet har latt situasjonen få utvikle seg.

I det hele tatt kan ansvaret for perioden fordeles noenlunde broderlig mellom blokkene i norsk politikk, både nasjonalt og lokalt. Makten har skiftet fra rødt til blått i regjering og fra blått til rødgrønt i byråd uten at noe har skjedd. Ingen av fløyene kan derfor med særlig stor grad av troverdighet prøve å slå mynt på situasjonen, om vi ser bortsett fra enkelte lokalpolitikere på begge sider.

Det er da heller ikke så viktig akkurat nå. Den dramatiske situasjonen VG har skildret krever handling om man skal hindre at en hel bydel og en generasjon skal tapes til kriminalitet. Foreløpig er det rundt hundre personer av en bydelsbefolkning på 12.000, og problemet er derfor håndterbart. Det positive er at Oslo har lyktes med å håndtere gjengproblematikk tidligere. På nittitallet fikk man stoppet fremveksten av et til dels voldelig nynazistmiljø gjennom det såkalte «Nordstrandsprosjektet». Etter tusenårsskiftet stoppet gjengprosjektet «X-ray» til Oslopolitiet fremveksten av flere større kriminelle gjengdannelser.

«Gjengprosjektet» ble oppløst i 2011 og Eirik Jensen-saken kan ha skygget for mange av de gode resultatene man oppnådde. Men tiden er inne for å dra nytte av de erfaringene man gjorde den gang, og rette arbeidet mot bakmennene i stedet for mot løpeguttene. Til det kreves det beslutningsvilje og en samstemmighet som går over hverdagspolitikkens mer trivielle krangler.