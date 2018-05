PARADOKS? – «Vi mener den nasjonale luftambulansekrisen skyldes en uforsvarlig anbudsprosess», sa Mads Gilbert under høringen. Ville det vært mer forsvarlig å la et firma som beviselig skaper kaos fortsette til en mye dyrere pris, spør kronikkforfatteren. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

«Av all urett i verden, velger venstresiden lønnskravene til noen av landets best betalte»

debatt

Publisert: 24.05.18 20:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-24T18:58:13Z

Ingen skal beskylde Mads Gilbert eller Rødt for ikke å være solidariske.

STIG JAKOBSEN, sjefredaktør i VGs samarbeidsavis iTromsø

I luftambulansesaken kjemper Mads Gilbert – og partiet Rødt – med nebb og klør for at noen stakkars piloter skal beholde sin årslønn på skarve 1,5 millioner. Og for at mangemilliardær Knut Axel Ugland ikke skal få lide. De har attpåtil fått med seg hele venstresiden i denne viktige kampsaken.

Torsdag var det klart for høringsrunde i Stortinget om representantforslag om å annullere anbud med selskapet Babcock. Luftambulansetjenesten vil angivelig bryte sammen om ikke dette skjer. Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, er mannen bak representantforslaget. Han vil i stedet forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt.

Nå er det pussig nok ikke Babcock som har slitt med å holde tjenesten i drift, men derimot Lufttransport AS, som Moxnes vil la fortsette. Siden det ble klart at de fra 1. juli 2019 ikke lenger vil ha tjenesten, har de ansatte gjennomført en gå-sakte-aksjon som har ført til store problemer.

Moxnes har fått med seg Ap, Sp og SV på sitt forslag om å annullere kontrakten. Venstre, Høyre og Frp er selvsagt mot, så KrF ender som vanlig på vippen, men har foreløpig ikke bestemt seg.

Venstresiden står altså last og brast med de 22 Lufttransport-ansatte som må ned i lønn, hvis de skal ta jobb i Babcock. Dette er de best betalte, noen av dem med en årslønn opp mot 1,5 millioner, hvis man tar med alle tillegg. Erna Solberg tjener for øvrig 1,6 millioner årlig.

Det er kanskje opprørende at de ikke lenger vil tjene det samme som Statsministeren, men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor Rødt har gjort det til en fanesak. Av all urett i verden, velger man seg altså lønnskravene til noen av landets desidert best betalte. Og det blir enda verre.

Som redaktør Hans Trygve Holm i Avisa Nordland påpeker i innlegget «Luftig ambulansesaus» 22. mai, økte eieren av Lufttansport AS, rederarvingen Knut Axel Ugland, sin nettoformue fra én til to milliarder mellom 2016 og 2017 (ifølge Kapital). Han eier ikke bare Lufttransport, men også mange andre selskaper, blant annet i skatteparadiset Cayman Island.

Jeg vil på ingen måte fnyse av at folk tjener gode penger, men at denne mannen trenger en håndsrekning på 47 millioner kroner årlig fra alle partiene på venstresiden, klarer jeg ikke å forstå.

Dette er altså summen de vil at Den norske stat skal betale ekstra i året, for å la et firma som nå skaper kaos, ved å bruke pasienter som gisler i lønnskampen, skal få fortsette.

– Vi mener den nasjonale luftambulansekrisen skyldes en uforsvarlig anbudsprosess, sa Mads Gilbert under høringen. Ville det vært mer forsvarlig å la et firma som beviselig skaper kaos fortsette til en mye dyrere pris?

Ifølge det som blir lovet i anbudet, vil beredskapen bli bedre med Babcock, flyene mer moderne og jetfly skal sågar inn på de lengste strekningene. Det kan hende bruden er sminket i forbindelse med anbudsprosessen, men det er ingenting som foreløpig skulle tilsi at tilbudet blir dårligere enn i dag.

I anbudsrunden besto Babcock og Lufttransport begge den store kvalitetstesten uten å bli diskvalifisert. Etter dette konkurrerte de om å levere best mulig kvalitet på de 95 siste kravene fra Luftambulansetjenesten HF. Her scoret Lufttransport 10 poeng, med Babcock hakk i hæl på 9,51 poeng. Ifølge Luftambulansetjenesten var forskjellen marginal.

Der forskjellen derimot var betydelig mellom firmaene, var på pris. Økonomien i tilbudene bør virkelig ikke bagatelliseres. Å betale overpris for helsetjenester på ett område betyr at penger ikke kan brukes til livreddende kreftmedisin eller lignende på et annet. Så lenge kvaliteten på tjenesten er ivaretatt, må det da være i samfunnets interesse at helsepengene når lengre.

Nordlys avslørte at Lufttransport Flygerforening i et brev anmodet alle sine medlemmer om ikke å søke på stillingene i Babcock. «Om et medlem søker, så er det å betrakte at en går imot LTFs og årsmøtets vedtatte strategi, noe som er å betrakte som motarbeiding av alle medlemmenes interesser», står det i brevet.

Til tross for det åpenbare motarbeidingsforsøket, hadde Babcock per 17. mai fått inn 242 søknader fra kvalifiserte piloter, hovedsakelig fra Norge, med erfaring fra Widerøe, FlyViking og Lufttransport, «som alle har erfaring med de vanskelige forholdene spesielt Nord-Norge kan by på».

Selv blant Lufttransports piloter hadde 14 søkt jobb i Babcock, og samtlige 91 Lufttransport-piloter har blitt tilbudt jobb i firmaet. Det fryktede tapet av erfaren pilotkompetanse har vært et av kronargumentene, og en av de største advarslene, mot Babcock som aktør.

Katastrofen Gilbert frykter ved overgangen ser det med andre ord ikke ut til å være overhengende fare for. Eneste overgangen blir at noen av dem på «statsministerlønn» får litt mindre utbetalt.

Det tror jeg både pilotene, helsevesenet og alle andre kan leve godt med. Ja, jeg tror i grunnen Moxnes og Gilbert også kan leve godt med det.