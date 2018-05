EKSER PÅ STRANDA: Rikke Isaksen, Henrik Elvejord Borg, Melina Johnsen, Daniel Aakre Pedersen, Malin Håvardsdotter Jensen, Adrian Sellevoll, Cecilie Andrea Røising og Lloyd Lawrence Lorenz deltar i den nye realityserien. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

«Ex on the beach»-deltager: - Ikke utelukkende bra for de som deltar

debatt

Publisert: 27.05.18 10:42

MENINGER 2018-05-27T08:42:35Z

Det å være med på et realityprogram er ikke utelukkende bra for den som deltar, men det må heller ikke svartmales fullstendig. Solskinnshistoriene etter «Paradise Hotel» trenger man ikke lete lenge etter.

HENRIK ELVEJORD BORG, «Ex on the beach»-deltager

Realityprogrammer som «Ex on the beach» og «Paradise Hotel» er i vinden om dagen. Det innebærer at mange skal mene mangt om trenden som feier over norsk tv-produksjon.

«Ex on the beach» blir kalt et skandaleprogram i norske medier, og nærmest daglig kan man lese nyhetsartikler om den tiende sesongen av Paradise Hotel som nå ruller over norske skjermer.

Naturlig nok vil det være røster som er kritiske til utviklingen.

Når det er sagt mener jeg Malin Rysstad bommer når hun advarer unge mot å delta på nettopp «Ex on the beach» og «Paradise Hotel» i sitt debattinnlegg i VG.

Det at Rysstad angrer på at hun for seks år siden var representert av et modellbyrå som solgte undertøysbilder av henne til FHM er greit nok, men det gir henne ingen legitimitet til å advare mot å delta på slike programmer.

At jeg droppet ut av bacheloren min i økonomi og administrasjon på BI gjør ikke det at jeg med rett kan advare masterstudentene mot å fullføre utdanningen sin. Greit nok, dette er satt på spissen, men det faller meg vanskelig å forstå hvordan noen bilder i FHM kan sammenlignes med tre måneders konstant eksponering på riksdekkende TV.

Jeg sier ikke her at det å være med på et realityprogram utelukkende er bra for den som deltar, men jeg vil heller ikke at det skal svartmales fullstendig. Det er tross alt en grunn til at disse programmene lages, og at det finnes mer enn nok av norske ungdommer som vil delta. Dette er et marked som tjener penger.

Om en ikke innehar evner som "skuespiller, legendarisk leder, sportslegende, kunstner, forfatter, politiker" som Rysstad skriver, er eksponering av egen kropp og person det som fungerer. Om man skal belønne dét kan man stille spørsmål ved, som Rysstad også gjør. Mennesket er nysgjerrig av natur, og dette er en av konsekvensene.

Selvfølgelig er det negative konsekvenser av å delta på et sånt program. Ved å lese om Adrian Sellevoll (20) som er deltaker i programmet «Ex on the beach» fikk vi se konsekvensene av dette i en sak på VG. Kort tid etter at hans deltakelse i programmet ble kjent, terminerte Team Models modellkontrakten hans. Det det ikke er skrevet om er at han etter et par dager hadde tilbud fra flere andre modelbyråer, og neste uke skal til Milano for å jobbe som modell på fulltid, noe han på ingen måte hadde fått muligheten til med Team Models som representasjon.

Mange dører lukkes, men det er også mange som åpnes. Jeg er klar over at jeg ikke kommer til å ha en jobb i et firma som er opptatt av rennomé på lang, lang tid. Dette er selvfølgelig et valg jeg har tatt, og et valg jeg har tatt etter mye overveielse av fordeler og ulemper. At Rysstad ikke tror at norsk ungdom er i stand til nøye å vurdere om man vil ha en slags seksualisert eksponering synes jeg er synd. Jeg vet med sikkerhet at dette er et valg mange sliter med, og som ikke er noe man kaster seg inn i. Nå skal jeg ikke snakke på vegne av all norsk ungdom, men jeg tror også at de jeg ikke kjenner kan tenke klart selv.

Martine Lunde er en av Norges største bloggere og tjener rått. Isabel Raad er også en av Norges største bloggere. Staysman lever ut drømmen som artist og mener Paradise Hotel reddet livet hans. Vida-Lill er radiovert på P3. Petter Pilgaard har eget tv-program. Solskinnshistoriene etter Paradise Hotel trenger man ikke lete lenge etter. Basert på egen erfaring er dette også grunnen til at en deltakelse i denne typen programmer virker forlokkende.

Til syvende og sist er jeg enig i dét at dette er noe som kan påvirke ungdoms innstilling til alkohol og sex. Dessverre er det slik at man ikke trenger å se lenger enn til en gruppe mannlige ledere i et visst norsk parti for å se at en løssluppen holdning til både sex og alkohol ikke er unormalt i samfunnet vi lever i. At realitydeltakere skal få pes for at de har et unormalt forhold til sedelighet er ikke lenger en selvfølge.

Jeg for min del er jeg glad for at jeg valgt å være med på «Ex on the beach», men det gjenstår å se hva jeg mener til høsten.