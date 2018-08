KVINNEAKTIVIST: VG møtte den prominente kvinneaktivisten Naseema al-Sada i Qatif i Saudi-Arabia januar 2017. Nå er hun fengslet. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Kronprinsens brysomme feminister

kommentar

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 03.08.18 10:17 Oppdatert: 03.08.18 11:42

MENINGER 2018-08-03T08:21:54Z

ISTANBUL (VG) Bak fasaden til «det nye Saudi-Arabia», der kvinner kan kjøre bil og kronprinsen sjarmerer verden, straffes de ekte heltene: Landets feminister. Dette er historien om Naseema.

Det konservative kongedømmet Saudi-Arabia , med en av verdens strengeste tolkninger av sharialovene, har i det siste fremstått mer spiselig. Landets nye ledestjerne og tronarving, 32 år gamle kronprins Mohammed bin Salman (kalt MBS), jobber på spreng med å skape et liberalt image av landet, og har reist på sjarmoffensiv verden rundt .

Alle kortene ser ut til å bli spilt riktig: Forbudet mot kvinner bak rattet ble opphevet i juni . Saudiske jenter og kvinner har fått stemmerett ved lokalvalg , lov til å være tilskuere på sportsarrangementer, sykle og ha gym – alle sammen udiskutable fremskritt. Gjennom den såkalte Visjon 2030 skal Saudi-Arabia fjerne seg fra oljeavhengigheten med teknologisk, økonomisk og sosial fremgang.

Les artikkelserien: På innsiden av kvinners liv i Saudi-Arabia









1 av 3 VILLE BLI FOLKEVALGT: Trebarnsmoren Naseema ville stille som kandidat i 2015, første gang saudiske kvinner kunne stille og stemme ved et lokalvalg, men ble strøket av listene i siste liten. Janne Møller-Hansen/VG

Men det finnes en mørk skyggeside av bildet det saudiske regimet sprer av seg selv. Samtidig som verden jubler over at saudiske kvinner kan ta lappen, er et dusin regimekritiske kvinneaktivister blitt fengslet. Blant dem er markante stemmer som Aziza al-Yousef, Eman al-Najfan og Samar Badawi. Bare noen få er blitt løslatt siden mai. Potensielle kritikere, også menn, er blitt ryddet av bane over hele landet; reformister, menneskerettighetsaktivister og ultrareligiøse, sågar som medlemmer av kongefamilien , melder Amnesty .

Min Mote: Vogue med saudisk prinsesse i bil på forsiden

De arresterte kvinnene er de samme som i en årrekke har stått på barrikadene for likestilling i et av verdens mest kvinneundertrykkende og kjønnssegregerte land. I en fornuftig verden ville de ha blitt hyllet for sin hvileløse kamp for blant annet retten til å kjøre bil . I stedet blir de varetektsfengslet én etter én, de fleste uten noen formell tiltale, advokatstøtte eller mulighet til å varsle av pårørende.

Jeg har holdt pusten lenge nå. Jeg vet at Naseema al-Sada (43) har gjort det samme. Tirsdag ble hun arrestert. Det er alt vi vet.

Vi møttes i januar 2017 da jeg og fotografkollega Janne Møller-Hansen var på reportasjereise i Saudi-Arabia for å dokumentere landets kvinnekamp. Siden har vi holdt kontakten. På reisen møtte vi en rekke engasjerte kvinner, men ingen gjorde så sterkt inntrykk som den sjarmerende Naseema med trillrunde, brune øyne og et smittende smil. Naseema, en internasjonalt anerkjent menneskerettighetsforkjemper i Saudi-Arabia, har i årevis kjempet på vegne av landets mest krenkede: Kvinner og minoriteten sjiamuslimer (som henne selv).

Bakgrunn: Dette er den kontroversielle kronprinsen

Naseema viste oss sitt hjemsted, byen Qatif ved Persiabukta øst i landet. Dette var før kvinner fikk kjøre, så til tross for at Naseema hadde både bil og ferdigheten (hun hadde øvelseskjørt i smug), måtte vi tre kvinnene sitte i passasjersetene med våre svarte hijaber og abayaer (en fotsid kjortel). Hun introduserte oss til moskeer, regionens smakfulle sjømat og ikke minst: Til den saudiske kvinnekampen.

Retten til å kjøre bil er viktig, sa Naseema, men 43-åringens kjepphest er den såkalte vergeloven, som tilsier at alle jenter og kvinner må ha en mannlig verge som bestemmer over dem i spørsmål som reise, utdanning, arbeid og skilsmisse. I praksis betyr dette at alle saudiske kvinner er umyndiggjort. De har hverken første eller siste ord i saker som angår deres eget liv. Myndighetene har ingen umiddelbare planer om å fjerne denne krenkende praksisen.

Kommentar : Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia

Naseema var heldig, sa hun. Hun har en forståelsesfull ektemann som ikke hindrer henne i å ta egne valg. Men realiteten er en helt annen for dem med kontrollerende verger .

Kronprinsens sjarmoffensiv har vært gjennomført til fingerspissene og løse kanoner er blitt fjernet. Dagen da kjøreforbudet ble opphevet, 24. juni, ble kritiske feminister landet over effektivt kneblet. De skulle ikke ta noe av æren da journalistene ringte. Kjedearrestasjonene har gjort de fleste tause som østers. Saudiske kvinner som krever reell likestilling risikerer alt.

Sist gang jeg snakket med Naseema, sa hun: «Alt vi krever, er vanlige, elementære menneskerettigheter. Myndighetene forsøker å vise hele verden at de støtter kvinner. Alt dette er «bullshit». Hvordan kan de si at de støtter kvinner, når de arresterer og truer oss?»

Når de ikke selv kan kjempe, må vi stå opp for dem: Det er på høy tid at det internasjonale samfunnet – også Norge – slår alarm om Saudi-Arabias kvinneundertrykking og brudd på menneskerettighetene (her kan også nevnes praksisen med offentlige henrettelser og krigen i Jemen ). Fordømmelse utenfra vil trolig ikke medføre at Saudi-Arabias 16 millioner kvinner våkner opp til en ny, lys morgen, men det har potensial til å presse den image-orienterte kronprinsen til å leve opp til sitt eget blendende selvbilde.