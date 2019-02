PRESSET I SPØRRETIMEN: Erna Solberg fikk kritiske spørsmål om pengebruken fra Jonas Gahr Støre og resten av opposisjonen onsdag. Foto: Tore Kristiansen

Leder

Dropp budsjettrikset, Erna

Statsminister Solberg kom til Stortinget for å skryte av regjeringens ansvarlighet. Det kunne høres ut som et av Rimi-Hagens sparetriks.

– Alle kjenner igjen denne teknikken, med å skjule pengene, sa opposisjonsleder Jonas Gahr Støre i Stortingets spørretime onsdag. Han snakket om Erna Solberg som vil bruke nesten 20 milliarder «under streken».

Ap-lederen ristet betimelig i Solberg og firepartiregjeringen, som vurderer å kjøpe ny fregatt og regjeringskvartal utenfor budsjett ved å ta hull på handlingsregelen.

Erna Solberg gikk på talerstolen og garanterte at hun fortsatt er en garantist for handlingsregelen. Hun skrøt av hvor flink regjeringen har vært til å følge den. Ja, de har til og med strammet den inn, påpekte hun.

Og det stemmer det. Men det er rett og slett ikke så imponerende med de enorme summene hun har hatt til rådighet innenfor handlingsregelen de siste årene.

Fakta er at regjeringen har økt oljepengebruken mer enn noen annen regjering. De har også økt de offentlige utgiftene mer enn de rødgrønne regjeringen gjorde før dem. Pengene flommer. Dette blir litt som Rimi-Hagen, som skrøt av å sende skjortene sine til skredderen i London for å spare.

Arbeiderpartiet har riktignok stått for like mye sløseri i sine alternative budsjetter. Alle partier bruker for mye penger. Men det er i det minste bra at opposisjonen står så hardt på handlingsregelen. Dette forplikter.

Grunnen til at regjeringen fremstår som ansvarlig på papiret, er historisk flaks i markedene og valutakursen. Solberg har klart å holde seg innenfor handlingsregelen og samtidig brukt svært mye oljepenger for å dekke inn et stadig større underskudd.

Det er vanskelig å finne økonomer som støtter firepartiregjeringens forslag til pengetriksing.

For budsjettsystemet er det som holder det hele på plass. Regjeringen har nok av kreative utgiftsstatsråder som finansministeren og statsministerne må stå sammen for å stagge.

Når selveste statsministeren åpner for å trikse med systemet, er det brudd på regel nummer 1. For når statsminstren selv sier det ikke er så nøye, hvem skal si det da?