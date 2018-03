Paul Falck.

Tilliten er i ferd med å bli tynnslitt!

Publisert: 06.03.18 16:24

Jeg har nesten alltid forsvart våre politikere, men jeg må innrømme at jeg har fått litt å tenke på de seneste månedene.

PAUL FALCK, engasjert velger

De seneste månedene har vært litt av et mareritt for alle som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål. Jeg har selv avlagt stemme ved over 30 stortings- og kommunevalg og deltatt i utallige diskusjoner og samtaler om politikk. Jeg har nesten alltid forsvart våre politikere når noen har kritisert dem for å snu kappen etter vinden, unnlate å svare på spørsmål, delta i idiotiske mediepåfunn for å få mest mulig publisitet,tale i klisjeer, være maktsyke etc.

Jeg har også reagert ganske kraftig når stadig flere – også enkelte politikere- har hengt seg på den internasjonale populistbølgen som med Trump i spissen angriper og kritiserer den såkalte eliten for å mangle kontakt med folket og sette sine egne personlige interesser foran velgernes.

Man kan like det eller ikke, men politikk på toppnivå krever spesielle evner og egenskaper av dem som driver med politisk arbeid. Det er ingen grunn til generelt å anklage våre toppolitikere for bare å tenke på seg selv og sine egeninteresser.

Men jeg må innrømme at jeg har fått litt å tenke på de seneste månedene. Først opplever vi at tre sentrale stortingsrepresentanter fra tre forskjellige partier bokstavelig talt blir tatt med buksene nede og må si fra seg alle tillitsverv på grunn av seksuell trakassering. Upassende oppførsel og manglende folkeskikk, for å si det slik. I tillegg foreligger det et stort antall varsler og bekymringsmeldinger med tilsvarende anklager mot mange mer eller mindre sentrale politikere i de fleste – om ikke alle – politiske partier.

Det er krevende for de berørte å sende inn et formelt varsel. Det er all grunn til å tro at mange flere enn de som orker å sende inn et formelt varsel har opplevd tilsvarende trakassering fra politikere som utnytter sin maktposisjon. Og enda verre: Det er helt åpenbart at ganske mange i de ulike partiene har visst hva som har foregått, men har valgt å unnlate å reagere.

På toppen av det hele opplever vi at den mest sentrale av de tre politikerne som mistet sine tillitsverv blir mottatt med applaus og stormende jubel når han kommer hjem til sine egne lokalpolitikere etter at par måneders sykemelding på grunn av avsløringene. Avsløringer som blant annet omfattet det partiet har konkludert med som seksuell trakassering i en periode da han var statsråd.

Fra ulike hold kommer antydninger om at det bak kulissene pågår en hensynsløs maktkamp i partiet. Jeg skal ikke påstå at de lokalpolitikerne som hyllet sin degraderte leder deltok i en maktkamp, men det er grunn til å spørre om hva som fikk dem til å umiddelbart å hylle en toppolitiker som ikke bare har tilstått flere tilfeller av seksuell trakassering, men som også er blitt strippet for helt sentrale tillitsverv i partiet.

Som om ikke dette var mer enn nok til å bringe tilliten til våre politikere til et nullpunkt, får vi i tillegg skandalen med de enorme overskridelsene i Stortingets eget byggeprosjekt. Presidentskapet, der de fleste av de større politiske partier er representert, har som kollegium vært ansvarlig for at prosjektet er kommet helt ut av kontroll.

Stortingspresidenten har forsøkt å skyve ansvaret over på Stortingets administrative leder som har tatt sin hatt og gått. Resten av medlemmene i det nåværende og forrige presidentskap har sittet musestille i båten og sannsynligvis klynget seg til et håp om at hvis bare direktøren og stortingspresidenten går av, så skal alt bli så meget bedre. Et stort antall av de øvrige representanter krever høylytt at stortingspresidenten må gå.

Det er enkelt å kreve at stortingspresidenten må ta ansvar og gå. Men her handler det om mange flere enn stortingspresidenten som har ansvar. Det er flere år siden prosjektet ble startet, representantene har akseptert at Stortinget selv skulle være ansvarlig byggeleder i stedet for å engasjere profesjonelle byggeledere som f.eks. Statsbygg. Både det nåværende og tidligere presidentskap har vært involvert i prosjektet.

Selv om det er presidentskapet som har hatt det direkte ansvar for prosjektet, er det helt klart at hver og en av de 169 representantene har hatt en mulighet til å ta opp overskridelsene med sin partiledelse eller direkte med representantene i presidentskapet hvis de hadde ønsket å gjøre det. Men både de og deres parlamentariske ledere har åpenbart latt det skure og gå. I dag konkurrerer de med hverandre om å fordømme den avgåtte direktør samt stortingspresidenten.

Nå diskuterer man hvordan man skal finansiere de to-tre milliardene som prosjektet vil koste. Samtidig vurderer et utvalg en økning av stortingsrepresentantenes lønn som er på nærmere en million kroner. Tanken om å redusere lønnen som et uttrykk for det kollektive ansvar er allerede avvist av flertallet. Kanskje kunne Stortinget manne seg opp til å vedta en frys av lønnen som et mer akseptabelt alternativ.

I Trondheim er hele det politiske miljø rystet over hva som har foregått i byens største parti. Eiendomsspekulanter med tilknytning til byens suverent største parti har på en helt uakseptabel måte forsøkt å påvirke partiets bystyregruppe. Avsløringene av det som med all grunn kan kalles en politisk ukultur har ført til en bitter maktkamp og en dramatisk nedgang i partiets oppslutning på meningsmålingene.

Det er trist og patetisk å se hvordan våre utvalgte politikere svikter den tillit vi har vist dem. Mangel på grunnleggende folkeskikk avslørt av kvinner som har vært utsatt for en helt uakseptabel opptreden av tillitsvalgte i maktposisjoner. Et storting som tilsynelatende mangler elementære evner til å styre og lede – med groteske budsjettoverskridelser som resultat. Hvordan kan de styre og lede landet når de ikke klarer å håndtere sitt eget byggeprosjekt ? Og en helt uakseptabel politisk ukultur i et parti som ved det seneste kommunevalget fikk over 40 prosent av stemmene til velgerne i Trondheim.

Jeg har bevisst unnlatt å nevne partier og personer ved navn. Det er fordi vi de sakene jeg her har trukket frem representerer en kollektiv svikt hos politikere på alle nivåer fra statsråder til ungdomspolitikere. Det sies ofte at våre politikere skal utgjøre et gjennomsnitt av befolkningen og at vi må akseptere at de har de samme feil og mangler som alle vi andre har. Men når de ber om vår tillit ved kommune- og stortingsvalgene, må vi kunne forvente at de viser seg vår tillit verdig. Vi må kunne stille visse krav til deres personlige integritet og redelighet og forvente at de opptrer på en måte som gjør at vi velgere slipper å skammes over dem. Vi aksepterer feiltagelser og vurderingssvikt, men ikke slik opptreden som vi har sett i de tre sakene jeg her har trukket frem.

Slik opptreden fører til politikerforakt. Og den styrker den populistiske bølgen som vi ser i store deler av den vestlige verden. Vårt demokrati er tilsynelatende godt forankret i det norske folk, men vi må ikke ta det for gitt. Og det krever at våre politikere er seg sitt ansvar bevisst og vår tillit verdig. Tilliten er nå i ferd med å bli ganske tynnslitt.