Justisminister Sylvi Listhaugs påstand om at Arbeiderpartiet bryr seg mer om terroristenes rettigheter enn om nasjonens sikkerhet er et selvopptatt forsøk på å konsolidere egen maktbase. Foto: Tore Kristiansen

Selvopptatt og destruktivt

Publisert: 10.03.18 15:41 Oppdatert: 10.03.18 16:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-10T14:41:46Z

Hva slags debatt ønsker statsminister Erna Solberg og hennes regjering seg om hvilke politiske virkemidler Norge skal ta i bruk for å sikre landets borgere mot terror?

Spørsmålet melder seg påtrengende intenst etter at justisminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet gikk ut på sosiale medier før helgen og beskyldte Arbeiderpartiet for å mene at «terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Postulatet kom etter at regjeringen tapte en avstemning i Stortinget om at norske fremmedkrigere skal kunne fratas passet uten lov og dom.

Forslaget og dets pros og cons er vel verdt en diskusjon. Men den må foregå i edru former, slik all debatt om terror og borgerrettigheter bør behandles. I Norge er dette et følsomt tema. For få år siden var landet vårt utsatt for et av de største terrorangrepene i Europa i fredstid. Målet for angrepet var medlemmer av det daværende regjeringspartiet, Arbeiderpartiet, og først og fremst deres yngste medlemmer. Mannen som utførte udåden hadde få år i forveien vært medlem av Fremskrittspartiet. Den retorikken han fremførte i det såkalte «manifestet» sitt og i rettssaken som fulgte er ikke ukjent på ytre høyrefløy i norsk politikk.

Allerede mens partiet identifiserte og begravet sine drepte medlemmer gjorde Arbeiderpartiets leder, statsminister Jens Stoltenberg det klart at det var terroristen alene som sto ansvarlig for gjerningen. Og sammen med resten av storsamfunnet skapte man en enighet om, og forståelse av, at dette var ekstremismens verk, og ikke kunne tillegges noe demokratisk parti eller ideologi i Norge. Slik besto Norge prøven terroristen satte oss på, ved at vi ikke lot oss splitte slik han ønsket.

Vi tror ikke justisminister Sylvi Listhaug egentlig ønsker seg en slik debatt hvor man prøver å klistre motparten til terrorisme. Men hennes selvopptatte fokus på å konsolidere sin egen politiske maktbase, kommer litt for ofte i veien for hva som er best for landet og folket hun er satt til å tjene. Vi håper derfor at Erna Solberg, hvis gode intensjoner det ikke er grunn til å trekke i tvil, gjør klart hvem som er sjefen, og hva som er redelig debatt om så viktige temaer i Norge.