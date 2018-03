PÅ TALERSTOLEN: Donald Trump taler til Republikanernes landskomité i Washington i forrige måned. Foto: YURI GRIPAS / X00866

Nervøse republikanere

kommentar

Publisert: 20.03.18 07:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-20T06:48:09Z

Republikanerne i Kongressen tror nok på at Trump ikke har hatt noen sammensvergelse med russerne. Men de hadde foretrukket om han kunne opptre litt mer som en uskyldig mann.

«Når du er uskyldig bør du opptre slik også». Trey Gowdy, tidligere statsadvokat ved en føderal domstol i South Carolina og nåværende kongressrepresentant for Republikanerne, mente det åpenbart som et oppriktig råd, og ikke en spydighet da han fremførte det til Trump via FoxNews i helgen.

«Hvis du ikke har gjort noe galt er det i din interesse å få en så systematisk og grundig etterforskning som mulig».

Rådet kom på tampen av en weekend hvor både Trump og hans advokat hadde opptrådt på en måte som gjorde selv republikanerne bekymret.

Da hadde Trumps advokat John Dowd krevet at spesialetterforsker Robert Mueller skulle avvikle granskingen sin. Og Trump hadde fulgt opp på Twitter med å hevde at «Muellergranskningen skulle aldri ha vært igangsatt, det var ingen sammensvergelse (med russerne) og det var ingen forbrytelse», skrev Trump. «Det var basert på oppkonstruert svindel og et falskt dossier betalt av uærlige-Hillary ... HEKSEJAKT!»

Det er første gang Trump har nevnt Mueller ved navn. Og han fortsatte å angripe ham gjennom helgen. Blant annet hevdet han at republikaneren Mueller ledet et team utelukkende bestående av overbeviste demokrater.

Alt skjedde etter at Trumps justisminister Jeff Sessions sparket FBIs tidligere nestleder Andrew McCabe, og Trump kalte det «en stor dag for demokratiet». Dermed begynte ryktene å gå om at Robert Mueller kunne stå for tur.

Juristene er litt uenige om Trump som president kan ha rett til å sparke Mueller (som er oppnevnt av justisdepartementet). Men som Trey Gowdy antyder: Det er ikke slik man umiddelbart vil tenke at en uskyldig mann opptrer.

De historiske parallellene er også sterke. I 1973 beordret daværende president Richard Nixon sin justisminister til å sparke spesialetterforsker Archibald Cox, som gransket innbruddet i demokratenes hovedkvarter i Watergatebygningen i Washington.

Det var denne hendelsen som til slutt fikk et flertall i Kongressen til å samle seg om en riksrettssak mot presidenten. En prosess han unnslapp ved å gå av.

Det er ingen grunn for Kongressen til å skulle forberede seg på noen riksrettssak mot Trump nå.

Og republikanerne ville nok foretrekke at presidenten opptrådte på en måte som ivaretok denne situasjonen.