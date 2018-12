SVARER: Kyrre Nakkim er programredaktør i NRK Nyheter. Foto: NRK.

NRK svarer på kritikken: – «Tenåringssjokket» har ikke fordrevet harde nyheter

2018-12-06

Dagsrevyen er i stadig endring og utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. Derfor er også sendingen like relevant i dag som da den ble startet for 60 år siden.

Publisert: 06.12.18 12:10

KYRRE NAKKIM, programredaktør, NRK Nyheter.

Dagsrevyen har vært i kontinuerlig utvikling gjennom sitt lange liv. Programmet er et kjærkommet møte for over 600.000 mennesker hver eneste dag.

Lengde, fortellerformer og nyhetssyn har endret seg siden Finn H. Andreassen arbeidet i NRK på 80-tallet. For fortsatt å være en relevant nyhetsformidler vil vi teste ut ulike fortellerformer.

At dette provoserer Andreassen forstår jeg , men jeg kan forsikre han om at det ligger veloverveide tanker bak.

Det er nemlig ikke slik Andreassen påstår at «Tenåringssjokket» ble laget av ungredaksjonen i P3. Innslaget var laget av Dagsrevyens egne medarbeidere.

Hver dag, uke etter uke, kan du slå på Dagsrevyen og få servert det vi mener er de viktigste nyhetene for et norsk publikum.

På lørdag var vi tilstede i Paris for å fortelle om de voldsomme opptøyene i Frankrike, vi fortalte om president George Bush liv og virke, problematiserte kommunikasjonskrisen i Finnmark og var tilstede da Erna Solberg reiste HIV-problematikken i Sør-Afrika.

Samtidig ønsker vi reportasjer der vanlige folk får gi uttrykk for sine bekymringer, fortalt av dem selv, uten en ekspert som forklarer hva som er rett å mene. Dette gjøres i våre magasinflate på lørdag, en flate som alltid har hatt et mer dempet nyhetsuttrykk enn toppen av Dagsrevyen. Slik sett har ikke «Tenåringssjokket» fordrevet harde nyheter, vi har testet et nytt fortellerformat.

Dersom vi ikke forsøker å gjøre noe nytt vil vi heller ikke utvikle oss. Vi vil derfor fortsette å eksperimentere, men ta med oss lærdommen av hva som fungerer og ikke fungerer videre.

Slik kan vi justere kursen i tråd med våre høye journalistiske ambisjoner. Tilbakemeldingene har vært mange, både positive og negative, og jeg lever godt med at Finn H. Andreassens innspill tilhører sistnevnte kategori.