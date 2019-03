GRØNT SKIFTE: NSB blir Vy og røde tog blir grønne. Men opposisjonen på Stortinget protesterer. Foto: Frode Hansen

Avsporing av opposisjonen

Vy blir latterliggjort, karikert og kritisert. Alle har en mening om det nye navnet på selskapet vi kjenner som NSB. Det er vel og bra. Men å bruke Stortinget som arena for en omkamp er en avsporing.

Rødt er blant partiene som fremmer et stortingsforslag for å hindre at NSB blir til Vy. Partileder Bjørnar Moxnes visste ikke om han skulle gråte eller le av “dette meningsløse navneskiftet”. I Stortingets spørretime hadde gråten stilnet. “Alle ler av navnet Vy”, opplyste Moxnes. Vi kan mene at forløperen til Rødt, Arbeidernes kommunistparti, marxist-lenistene AKP (m-l), er et mer dekkende navn for denne politiske bevegelsen enn det ganske intetsigende Rødt, men ytre venstre må selvsagt få kalle seg hva de vil.

Senterpartiet, som tidligere het det mer presise Bondepartiet, har en leder som kaller NSBs navneendring “rent jåleri”. Trygve Slagsvold Vedum kaller det en enormt sløseri med penger å endre NSBs navn og logo. Da Sp satt i regjering og hadde samferdselsministeren var partiet ikke redd for å bruke penger. Posten Norge AS ble da omorganisert i to enheter, Posten og Bring, med nye logoer. Omleggingen kostet i 2008 300 millioner kroner. Det overgår de antatte kostnader ved å innføre Vy. - Det finnes sikkert flere eksempler på dumme ting som skjedde i perioden 2005-2013, sier Vedum når Aftenposten minner ham om eksempelet Bring. Senterpartiet, som ellers ikke nøler med å spille på nostalgi og nasjonalromantikk, tillot også at Posthornet med kongekrone forsvant.

Arbeiderpartiet, som prisverdig har beholdt kjernen i sitt navn, har også kastet seg på de populære protestene mot Vy. “Galskapen vil ingen ende ta”, sier talsperson Sverre Myrli. I Stortingets spørretime fant han grunn til å trekke de store historiske linjer ved å minne om unionsoppløsningen, to verdenskriger og oljekrisen, alt i et varmt forsvar for navnet Norges Statsbaner.

Opposisjonen er sikkert overbevist om at de kan score lettvinte poeng i opinionen ved å raljere mot navneendringen. Men dette er en sak som bør avgjøres av NSBs styre og ledelse, som statsminister Erna Solberg påpeker. Slike beslutninger bør ikke overprøves i populistisk iver på Stortinget. Langt viktigere enn navnet er produktet. De reisende må få langt bedre tjenester enn i dag, i form av god, trygg og punktlig transport på tog og buss. Vy vil bli bedømt på om de klarer å omsetter vyer til virkelighet. En lang reise gjenstår før de kommer dit.