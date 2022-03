Leder

Må hindre en større krig

USA og europeiske Nato-allierte har gjort det tydelig at de ikke kommer til å opprette en flyforbudssone over Ukraina. Det er svært gode grunner for en slik beslutning.

Hvis jagerfly fra Nato skulle forsøke ta kontroll over Ukrainas luftrom kan de komme i kamp med russiske kampfly. Nato-fly vil, i en slik situasjon, bli mål for russiske luftforsvarssystemer. Det nytter ikke bare å erklære en flyforbudssone, den må i så fall håndheves militært. Da er faren overhengende for at det bryter ut krig mellom Nato og Russland.

Russland fører en særdeles brutal krigføring i Ukraina. Det russiske regimet angrep uprovosert et fredelig naboland. Resultatet er grufulle sivile lidelser og enorme ødeleggelser i Ukraina. Kreml bærer det fulle og hele ansvar for katastrofen i Ukraina og den økte spenningen i Europa.

PÅ FLUKT: Ukrainere på flukt søker beskyttelse under en ødelagt bro i utkanten av Kyiv.

I denne krisetime for Europa er det Natos ansvar å unngå handlinger som kan føre til at krigen sprer seg og blir til en storkrig på det europeiske kontinent. Russland og USA er verdens to største atomvåpenmakter. Krigen i Ukraina må ikke utvikle seg til en skarp militær konfrontasjon mellom atommaktene. Alt må gjøres for å unngå en farlig eskalering og økt risiko for skjebnesvangre misforståelser.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger understreket at forsvarsalliansen ikke søker krig med Russland. Derfor kan ikke Nato innføre en flyforbudssone, eller sette inn bakkestyrker i Ukraina. Da vil krigen kunne bli enda større, enda mer ødeleggende og enda farligere.

BER OM HJELP: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videosendt tale på søndag.

Vestlige land må ta lærdom av Russlands aggresjon mot Ukraina. Russland har ikke bare invadert et naboland. Vladimir Putin angriper den sikkerhetspolitiske arkitektur i Europa, slik den i etterkrigstiden er blitt utformet gjennom traktater og i felleseuropeiske institusjoner.

Det sikret lenge fred i vår verdensdel. Inntil Putin valgte krig. Da ser vi enda tydeligere hvor viktig det er for demokratiske land, på begge sider av Atlanterhavet, å stå sammen mot aggresjon. Vi har et ansvar for å støtte Ukraina og hjelpe det ukrainske folk. Norge har bidratt med våpenstøtte, i tillegg til humanitær hjelp.

Men vi kan ikke følge den ukrainske president Volodymyr Zelenskyjs oppfordring om å innføre en flyforbudssone. Det er viktig for Nato å opptre samlet og forutsigbart i en svært alvorlig situasjon. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har påpekt at Nato må unngå å eskalere situasjonen. Da kan det bli mye farligere. Samtidig skal vi vise solidaritet med Ukraina. Det er en riktig linje.