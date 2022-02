Kommentar

Kommunene vet best. Når de gjør som vi vil

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Regjeringen ønsker oppriktig å stoppe sentralisering, men har nok ikke overskuet at reversering av fylkene kan føre til nettopp det. Her har noen vekket en sovende bjørn.

Det var nok ikke helt dette de så for seg. Oppløsning av fylker skulle bli en vinnersak. Fortellingen om hybridfylket Viken og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark har vært lett å riste på hodet av. Derfor trodde nok regjeringen at dette skulle bli grei skuring. Finnmark skulle få friheten tilbake, Viken skulle oppløses, valgløftene innfris og alle skulle være glade.

Kanskje hadde de også ventet at flere fylker skulle komme etter. I Vestfold og Telemark har flertallet i fylkestinget vedtatt en skilsmisse. Tilbakemeldingene fra kommunene var overveldende. Det var stort sett bare i Grenland de var fornøyd. Nå jubler lokale senterpartister over å få fylket sitt tilbake.

Torsdag faller dommen over Innlandet. Da avsluttes den digitale folkeavstemningen. Går det mot ja til skilsmisse mellom Hedmark og Oppland, er det ikke mye igjen av Solberg-regjeringens mest utskjelte reform.

Snipp snapp snute, så var eventyret ute.

Neppe.

I 2017 ble de gamle skiltene fjernet på fylkesgrensen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal.

For reverseringen har avdekket at slett ikke alle ønsker seg tilbake til det gode, gamle fylket sitt.

Det har lenge vært kjent at et flertall i Alta ønsker å melde overgang til Troms. Et slikt bytte ville vært dramatisk for Finnmark, som allerede er fattig på folk og rik på utfordringer.

Med oppløsning av Viken ser vi en tydelig dominoeffekt. Alle vil til Akershus.

I Moss er det sterke krefter som ønsker å melde overgang fra Østfold. Kommunene Lier, Hole og Ringerike i Buskerud ser også til Akershus.

I den gamle Hedmarks-kommunen Kongsvinger børstes nå støv av det gamle ønsket om å bytte fylke. I 2016 vedtok et øredøvende flertall i kommunestyret å opprette dialog med Akershus, men fikk kalde føtter da Viken ble et faktum.

Og hva skjer da med nabokommunene? Kongsvinger er navet i sin region, og kan ta med seg Sør-Odal, Nord-Odal, Åsnes, Grue og Eidskog med på lasset.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsket at oppløsning av Viken skulle bli en gladsak, men har fått en kattepine i fanget. Sp slåss for det lokale selvstyret, men det er ikke gode nyheter for distriktene dersom mange kommuner får bytte fylke.

Årelatingen av Innlandet slutter ikke med det. Nå truer også ordføreren i Innlandets største by med at Hamar kan søke seg sørover dersom regionreformen sprekker.

Selv i Porsgrunn mener enkelte at de bør bytte fra Telemark til Vestfold.

Nå er det nok en fase hvor det slamres litt med dørene.

Men det som bør bekymre dem som sitter med makten, er at kommunene ikke gjør dette for å spenne kråkfot eller være ekle med regjeringen. De tenker først og fremst på hva som er best for sin kommune og sine innbyggere.

Ta Alta som eksempel. Der bor nesten en tredel av innbyggerne i Finnmark. Det er den eneste kommunen med befolkningsvekst, det investeres for milliardbeløp og næringslivet går så det griner. De har mest å hente på å samarbeide med byer i Nord-Norge med lignende kompetansemiljøer.

Altaværingene frykter at både de videregående skolene og kollektivtilbudet vil bli dårligere i et lite Finnmark med anstrengt økonomi. Og når det er lengre til fylkeshovedstaden Vadsø med sine 5000 innbyggere enn til «Nordens Paris», er det kanskje ikke til å undres over at man heller ser mot Tromsø.

Man kan like det eller ikke, men Finnmark er nok mer avhengig av Alta enn Alta er av Finnmark. Og en vekstkommune som Alta vil tas imot med åpne armer av Troms.

Og hvordan ble Akershus det forjettede land? Det er mye av den samme mekanismen.

Om det er Kongsvinger, Lier, Hamar eller Moss så er opplevelsen at de har mest utbytte av å samarbeide mot Oslo og Akershus. Det er i den aksen folk pendler, jobber og gjør sine innkjøp. Det er hit kollektivtrafikken går, og det er her man opplever mest utvikling og vekstkraft. Det er som en magnet, men konsekvensene er dramatiske.

For hva er Hedmark uten Hamar og Kongsvinger? Og hva blir effekten? Hamar og Kongsvinger er igjen motorer i sine regioner. Hvis man slipper dette løs, er det umulig å vite hvor det ender. Hvis en kommune vil flytte, utløser det som regel kjedereaksjoner.

For regjeringen er dette en skikkelig kattepine. Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier så lite som overhodet mulig.

Å bytte fylke har vært omstendelige prosesser, og tidligere regjeringer har heller ikke applaudert det.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier så lite som mulig, men drømmer neppe om å gi tommel opp til alle kommunene som nå ytrer ønske om å bytte fylke.

Men med hvilken troverdighet kan Senterpartiet, som ellers snakker varmt for det lokale selvstyret, nekte kommunene det? Det blir en slags kommunene vet best. Men bare når de vil det samme som Senterpartiet.

Samtidig jobber mange av regjeringens fotsoldater iherdig for oppløsning av sine fylker. Deres drivkraft er distriktenes beste. De opplever at avstandene blir større, og at det er utkantene som taper. Det er som kjent lengre fra Hamar til Skjåk enn omvendt. Det blir lengre reiseavstander, og distriktene får mindre oppmerksomhet. De frykter at utkantene blir salderingspost i neste runde.

Når norgeskartet igjen rakner, og en upopulær og lite gjennomtenkt reform erstattes av en lite gjennomtenkt reversering, er det ikke til å undres over at mange kommuner vil tenke nytt. Og da er det slett ikke gitt at de gamle fylkene fyller de fremtidige behovene deres best. Det er en grunn til at det sjelden er enkelt å få tannkremen tilbake i tuben.

Regjeringen ante neppe hva de nå har satt i spill. Å forrykke balansen mellom fylkene vil åpenbart skade distriktene og utkantene mest.

Den bjørnen skulle de nok helst sett slumre videre.

