Leder

Overlagt angrep på demokratiet

PRESSET PENCE: I lang tid presset Donald Trump sin visepresident til å stanse godkjenningen av valgresultatet. 6. januar talte han til tilhengere utenfor Det hvite hus.

Etter å ha tapt i rettsvesen og delstatsforsamlinger gjorde Donald Trump et siste desperat forsøk på beholde presidentmakten. Han satte visepresident Mike Pence under et nådeløst press for å få sin vilje.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En av visepresidentens konstitusjonelle roller er å lede seremonien i Kongressen som godkjenner resultatene i et presidentvalg. Trump ville at Pence skulle nekte å godkjenne valgresultatet som ga Joe Biden seieren, eller sende det tilbake til delstatene.

I disse dager pågår Kongresshøringene etter angrepet på Capitol Hill 6. januar 2021. Komiteen, som gransker de dramatiske hendelsene i siste fase av Trumps presidenttid, samler bevis som senere kan bli brukt til å ta ut tiltale mot den tidligere presidenten. Det er opp til Justisdepartementet å avgjøre om bevisene i så fall holder.

RÅDGIVERE: Jusprofessor John Eastman (t.v.) på podiet sammen med Rudy Giuliani på møtet 6. januar, for stormingen av Kongressen.

Trump hadde tapt valget. Det forsto de fleste av hans medarbeidere i Det hvite hus, inkludert medlemmer av hans familie, ifølge en lang rekke vitnemål. Men Trump insisterer på at valget var stjålet. Når alle juridiske forsøk på å bestride resultatene var mislykket utformet jusprofessor John Eastman en alternativ plan. Han mente at det sto i Mike Pence makt å underkjenne valgresultatet. Etter dette utsatte Trump sin visepresident for et voldsomt press, offentlig og privat for å få sin vilje.

Et spørsmål som vil ha betydning for en eventuell straffesak mot Trump er om dette var et overlagt lovbrudd. Visepresidentens advokat Greg Jacobs sa i høringen at Eastman innrømmet i Trumps nærvær at planen var lovstridig, og at ingen i Høyesterett ville gi ham medhold. Noen dager etter 6. januar skal Eastman ha forhørt seg om han kunne bli benådet av presidenten.

VITNER: Greg Jacob (t.v.) og J. Michael Littig avlegger eden om å fortelle sannheten til granskingskomiteen i Kongressen.

En høyt respektert konservativ, tidligere føderal dommer, J. Michael Luttig, var krystallklar i sitt vitnemål. Han karakteriserte Eastmans plan som “konstitusjonell ugagn” og sa at hvis Pence hadde fulgt Trumps vilje “ville det kastet Amerika inn i noe som ville være ensbetydende med en revolusjon innenfor en konstitusjonell krise”.

Visepresidenten har ingen konstitusjonell makt til å forandre eller avvise valgresultater. Pence forsto dette. For en gangs skyld, når det gjaldt som mest, nektet han å bøye av for Trump. Pence var i livsfare. Presidentens tilhenger hadde stormet Kongressbygningen og ropt “Heng Mike Pence”. De var bare tolv meter fra å innhente visepresidenten og hans følge.

Det som skjedde 6. januar viser hvor sårbart demokratiet kan være. Bevisene som legges frem i Washington forteller om et overlagt angrep på demokratiet, iscenesatt av presidenten selv. Et formål ved høringene bør være å hindre at det noen gang skjer igjen.