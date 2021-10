ANTISEMITTISME: – Holocaustfornektelse, altså konspirasjonsteorien om at gasskamrene i Auschwitz er et jødisk påfunn – «holohoax» – sprer seg raskt, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Kritikk av Israel er ikke antisemittisme

Definisjonen av antisemittisme som blant annet den svenske regjeringen har forpliktet seg til å følge, til dags dato bidratt til en vedvarende og farlig trivialisering og politisering av av kampen mot antisemittisme.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter

Hvordan vi enn velger å definere begrepet antisemittisme, er tidens tegn overtydelige; den type hatske og konspiratoriske forestillinger om «jøder» som det etter holocaust ble umulig å lufte offentlig, er ikke lenger det.

I den vidunderlige nye verden som nettet har skapt for oss, trenger grovt antisemittiske ideer og stereotypier seg rett inn i hjemmene våre, og derfra ut på gatene. Den finnes i dag knapt en eneste konspirasjonsteori som er verdt å nevne, som ikke har antisemittiske undertoner.

Holocaustfornektelse, altså konspirasjonsteorien om at gasskamrene i Auschwitz er et jødisk påfunn – «holohoax» – sprer seg raskt. Antisemittisk inspirerte angrep og voldshandlinger mot jøder og jødiske institusjoner har derfor blitt stadig vanligere. Umiskjennelig antisemittiske ideer og forestillinger brer i dag om seg så vel blant høyreekstreme som venstreekstreme, så vel i islamistiske som kristenkonservative miljøer og så vel i land der det bor jøder som i land der det knapt finnes finnes noen.

Mot dette bakteppet er det naturligvis svært prisverdig at den svenske regjeringen denne uken har invitert ledere fra hele verden til et internasjonalt forum i Malmö for å drøfte spørsmålet om hvordan antisemittismen skal bekjempes. Det råder heller ingen tvil om statsminister Stefan Löfvens personlige engasjement i saken.

«Overalt der vi ser antisemittismen komme til syne, må vi kompromissløst avsløre, imøtegå og bekjempe den», som Löfven så klokt har sagt.

Han har også sagt at Sverige derfor har forpliktet seg til å ta utgangspunkt i den definisjonen av antisemittisme som er blitt fastsatt av noe som kalles IHRA og de konkrete eksemplene på antisemittisme som IHRA har oppstilt i et eget dokument (WDA, Working Definition of Antisemitism).

Det er ikke like klokt.

les også Antisemittismen i familien Bjørnson

IHRA står for International Holocaust Remembrance Alliance og er betegnelsen på alliansen av stater som på svensk initiativ (Göran Persson) ble dannet for drøyt tjue år siden og som blant sine elleve eksempler på hva som skal omtales som antisemittisme har sju eksempler som berører kritikk mot og framstillinger av staten Israel – hvorav flere er dypt problematiske, ettersom de i praksis har vist seg å føre til at også åpenbart legitim kritikk av staten Israel vil kunne bli stemplet som antisemittisk.

Og slik har Israels tidligere statsminister, Benjamin Netanyahu, stemplet den internasjonale straffedomstolen, ICC, som antisemittisk fordi den har hevdet sin jurisdiksjon i områdene som er okkupert av Israel, mens Israels USA-ambassadør, Gilad Erdan, har stemplet FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, som en «antisemittisk myndighet» fordi den har «hetset Israel».

Den internasjonale protestbevegelsen for boikott og sanksjoner mot Israel, BDS, har med støtte i IHRAs definisjon blitt stemplet som antisemittisk av regjeringene i USA og Israel. Blant de myndighetsorganer og organisasjoner som av tilsvarende årsaker er blitt anklaget for antisemittisme finner vi det svenske bistandsdirektoratet SIDA og den svenske bistandsorganisasjonen Diakonia. Simon Wiesenthal-senteret i Los Angeles, som har spilt en rådgivende rolle i utformingen av IHRAs eksempler på antisemittisme, stemplet for noen år siden hele EU som antisemittisk på grunn av kravet om særskilt merking av produkter fra de okkuperte områdene.

Også jødiske organisasjoner og enkeltpersoner som er kritiske til Israels politikk, har med henvisning til IHRA blitt stemplet som antisemittiske.

Kort sagt har den definisjonen av antisemittisme som den svenske regjeringen har forpliktet seg til å følge, til dags dato bidratt til en vedvarende og farlig trivialisering og politisering av av kampen mot antisemittisme, i den hensikt å mistenkeliggjøre og avvæpne også den type kritikk av staten Israel som med all rimelighet må anses for å være fullt ut legitim.

For eksempel har kritikken av Israel for å være en rasistisk stat (IHRAs eksempel nummer sju på hva som kan innebære antisemittisme), noe som er en kritikk som det må sies å være rimelig å rette mot en stat som særbehandler mennesker på grunnlag av deres etnisitet og som på okkupert land har opprettet et system for etnisk skille der én etnisk gruppe tillates å undertrykke en annen.

les også Ikke all Israel-kritikk er fri for antisemittisme

Hva som skal eller ikke skal betegnes som antisemittisme, må til syvende og sist være grunngitt i en vurdering av sammenheng og hensikt, noe som også IHRA peker på i innledningen til sine arbeidseksempler, men gang etter gang har IHRAs eksempler også blitt brukt til å antisemittstemple kritikk av Israel der det av sammenhengen og hensikten burde være åpenbart at det handler om noe annet. Som for eksempel da Sveriges utenriksminister Margit Wallström i 2016 ikke helt uten grunn hevdet at staten Israel hadde gjort seg skyldig i «utenomrettslige drap» og dermed med henvisning til IHRA blitt anklaget for å ha kommet med en «typisk antisemittisk» uttalelse.

Selvsagt kan kritikk av Israel og sionismen også være uttrykk for antisemittisme, også grov sådan, og dessuten en form for antisemittisme som i skyggen av den israelsk-palestinske konflikten har blitt stadig vanligere.

Men om man skuer til sammenhengen og hensikten, pleier det sjelden å være så vanskelig å skille det ene fra det andre. I tilfeller der det likevel kan være vanskelig å vite hva som er hva, har IHRAs arbeidseksempler snarere har vist seg å forvanske sakene enn å være til hjelp, ettersom de systematisk er blitt brukt til å viske ut grensen mellom en legitim kritikk av Israel og sionismen og en antisemittisme forkledd som Israel-kritikk og antisionisme.

Det er dette som er den problematiske bakgrunnen for erklæringen som i vår ble undertegnet av mer enn tre hundre ledende akademiske forskere innenfor området antisemittisme i tillegg til noen frittstående skribenter, blant annet meg selv, The Jerusalem Declaration on Antisemitism, med et mål om å gjøre grensen tydeligere.

Blant annet ved å legge fram eksempler på hva slags kritikk av Israel som må kunne framføres uten risiko for å bli stemplet som antisemittisme.

Håpet var at i det minste noen av de mer enn 30 regjeringene som har stilt seg bak IHRAs definisjon, skulle innse hvilke skadevirkninger den har både for kampen mot antisemittisme og for debatten om Israel og Palestinas framtid, og at de ville arbeide for at IHRAs eksempler ble omarbeidet i tråd med de konkrete forslagene i erklæringen.

Etter dette virker det som posisjonene snarere har hardnet til, og at politiseringen av kampen mot antisemittismen snarere har tiltatt i styrke, og det ville derfor være oppløftende om den svenske statsministeren i egenskap av vert for møtet i Malmö også hadde invitert til en diskusjon om de problemene som den nåværende definisjonen har forårsaket.

En god pådriver til dette kunne være uttalelsen fra gruppen bak Jerusalem-erklæringen som i forrige uke ble rettet direkte til de samlede stats- og regjeringssjefene i Malmö med en oppfordring om å «forkaste og motarbeide den eskalerende politiske instrumentaliseringen av kampen mot antisemittisme.»

Som undertegner av også den uttalelsen kan jeg ikke gjøre annet enn å istemme.

– –

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad