Vanlige folk er bilister

Bilhatet som praktiseres av politisk ledelse i landets største byer er polariserende og skaper splittelse og politikerforakt. Mange av tiltakene som innføres mot bilisme har dessuten liten eller ingen miljø- eller klimaeffekt, men støttes av store partier som Ap og Høyre.

HILBERG OVE JOHANSEN, daglig leder, AMCAR

Tiltakene er bare et ledd i å tekkes velgere fra samarbeidspartier som vil hindre bilisme, men samtidig påse at bilistene bidrar med mest mulig penger inn til kommunekassen.

Dette kan ha bidratt til Arbeiderpartiets «storbyproblem», som VG-kommentator Tone Sofie Aglen nylig skrev om.

Resultatet av politikernes bilhat er at bilister, som også er velgere, ikke lenger føler seg velkommen i egen by. I byer som Oslo, Bergen og Trondheim er målet å utestenge bilen fra byen uavhengig om det har noen positive miljømessige konsekvenser. Da utestenger man også mange av velgerne.

Et trist eksempel er MDGs forslag til Oslo-program, fremlagt 11. mai. Partiet foreslår å forby bensin- og dieselkjøretøy innenfor ring 2, et område hvor det bor 155.000 mennesker og hvor svært mange i områdene utenfor har sin arbeidsplass.

De vil også forby reklame for bensin- og dieselbiler og bevisst stenge og innsnevre gater og veier for å gjøre fremkommeligheten dårligere for bilistene.

En slik politikk passer fint for unge, barn- og billøse urbane mennesker som har muligheten til å bo nært sentrum. For alle andre er den på grensen til ekskluderende.

Mange av de symbolpolitiske tiltakene som innføres for å hindre bilkjøring har negative miljøkonsekvenser. Fjerning av parkeringsplasser og stengning av veier i sentrum gjør at kjørestrekningen blir lengre og utslippene høyere.

LUKSUS? – På landsbasis er hele 84 prosent avhengige av bil. Likevel blir bilen behandlet som et luksusgode av storbypolitikerne, skriver kronikkforfatteren.

I Oslo er det fjernet 4.775 parkeringsplasser fra 2016 til 2020. Kommunen har i tillegg solgt 8.000 flere beboer-parkeringsplasser enn antall plasser som er tilgjengelig samtidig som prisen for beboerparkering ble økt med 50 prosent i 2021.

I Bergen er det også fjernet p-plasser i sentrum, i tillegg til at det fra 1. april 2022 er innført nye regler om maks én tillatelse til beboerparkering per boenhet. Byrådet i Bergen foreslo tidligere i år å tvinge kjøpesentrene utenfor sentrum til å ta betalt for parkering.

I Trondheim vil politisk ledelse oppnå nullvekst i biltrafikken ved «gjennomføring av bilrestriktive tiltak, blant annet ved aktiv bruk av parkeringspolitikken».

Det som før sannsynligvis var et ekte engasjement for å forbedre miljøet og beskytte klimaet er blitt til en kamp mot bilismen helt uten tanke på hva det opprinnelige målet var.

Oslopakke 3-forliket, som ble annonsert 29. april i år, innebærer at bompengesatsene øker med 40 prosent. Også elbilister rammes av økningene. Ingen av de økte inntektene skal gå til veiprosjekter som kommer bilistene til gode.

Det er bristende politisk logikk å basere kommunens inntekter for utbygging av kollektivtransport fra en inntektskilde man ønsker å bli kvitt – bilisten.

I en fersk undersøkelse utført av Norstat for AMCAR svarte hele 53 prosent av Oslo-borgerne at kollektivtransport ikke er et fullverdig alternativ til bil for sin husstand. På landsbasis var det hele 84 prosent som svarte at de var avhengige av bil.

Likevel blir bilen behandlet som et luksusgode av storbypolitikerne – et luksusgode som gjerne kan avgiftsbelegges hardt for å finansiere sykkelstier, milliardsprekker i kollektivutbygging og alt annet enn veiformål.

Økningene i bompenger og avgifter er i realiteten en omfordeling av ressurser fra de som er avhengige av bilen til de som har råd til sentrumsnære leiligheter og kan greie seg med sykkel og kollektivtilbud.

Stortingsrepresentant og tidligere samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Berg oppsummerte holdningene til storbypolitikerne på en god måte i 2020: «Hvis målet er mindre biltrafikk, er ikke løsningen å bygge vei. Bygger man mer vei, fylles de opp». Hun ønsket å stoppe utvidelsen av E18 inn mot Oslo og hindre bygging av tunnel for å beskytte lokalmiljøet i Manglerud-området.

Resultatet av en slik politikk er derimot ikke mindre biltrafikk, men mer kø og mer lokal forurensning. Burde ikke målet heller være å redusere forurensningen enn å redusere biltrafikken?

Vi er 3,5 millioner nordmenn som har førerkort og vi deler på 2.983.987 personbiler. Vi er vanlige folk som både er avhengig av bil og opptatt av miljøet.

Hetsen vi møter fra øverste politisk hold i Norges storbyer er et forsøk på å ekskludere oss og stemple oss som miljøsvin. Når dette skjer gjennom tiltak som ikke har noen miljøeffekt, og faktisk i mange tilfeller skader miljøet, er bilhatet ekstra vanskelig å forstå.

Ekskludering av enkeltgrupper og økende politikerforakt går hånd i hånd, og vi er ikke immune mot dette i Norge.

Når Arbeiderpartiet og Høyre, landets største og mest ansvarlige partier, samarbeider med ytterliggående miljøpartier for å fremstå grønnere, bidrar de til denne utviklingen.