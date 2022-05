NORSK NOK: – Heldigvis har vi kommet videre siden den gang. Norge har akseptert at brune mennesker vil vise sin respekt og kjærlighet for sitt fødested – med bunad. Men får vi bindestrek-nordmenn selv lov til å definere hva det vil si å være norsk, spør kronikkforfatteren. Her stortingspresident Masud Gharahkhani som hilser årets barnetog i Oslo iført sin nye Eikerdrakt.

Debatt

Jeg er jo norsk nok

Det norskeste som har skjedd denne våren er at flere nordmenn med minoritetsbakgrunn har gjort det nordmenn er best på: Vi har protestert.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MALA WANG-NAVEEN, forfatter og skribent

Det er overraskende mange som mener noe om du kaller deg norsk. Men når du ber dem definere norsk så blir det stille i fjøset, eller det kommer en 17. mai-tale om demokrati, ytringsfrihet og likestilling (jeg holdt den selv på 17. mai!).

Men Grunnlovsdagen er egentlig en fin anledning til å se litt nærmere på hvordan vi uttrykker vår begeistring for Norge, er det ikke?

For det var et merkelig syn som møtte dem som tok turen til Oslos ellers vakreste bydel, St. Hanshaugen, tidlig på formiddagen.

På den ene siden av parken hadde foreldre pyntet med blomster, flagg og boder, det var gjort klart for bydelsfest. Men i løpet av natten hadde russen dekorert med imponerende mengder knust glass, søppel og russekort.

To stakkarer fra Bymiljøetaten så ut til å ha gitt opp før de begynte ryddingen. Unge bunadskledde sjanglet forbi dem, flere med «champagneflasker» i hver hånd, på vei til eller fra en frokost.

Hvor er egentlig bunaden på vei hen, tenkte jeg i mitt stille sinn.

Også i Facebook-feeden min samme morgen så jeg flere venner med minoritetsbakgrunn stolt vise frem de nye bunadene sine. Men ikke bare på Facebook, også i parken så jeg skjønne jenter med somalisk bakgrunn gå rundt i små festdrakter.

Kanskje var tiden inne, eller rett og slett overmoden for dette? Kanskje følte man seg trygg nok på at det var greit å bære bunaden nå, skrev jeg på Facebook.

I retur fikk jeg høre fra en gammel venninne som nettopp hadde debutert i sin nye festdrakt, at hun hadde forsøkt å kjøpe en bunad for 17 år siden. Men damen på Husfliden hadde gitt klar beskjed om at hun ikke ville selge henne en bunad.

Heldigvis har vi kommet videre siden den gang. Norge har akseptert at brune mennesker vil vise sin respekt og kjærlighet for sitt fødested – med bunad.

Men får vi bindestrek-nordmenn selv lov til å definere hva det vil si å være norsk?

IDENTITET: – Kanskje får jeg meg bunad eller festdrakt en dag. Vi får se, skriver kronikkforfatteren.

«Jeg har ikke behov for å bli oppfattet som norsk lenger», skrev debattredaktør Ahmed Fawad Ashraf i våres og fyrte i gang en debatt som vakte oppsikt. Han protesterte på et vis mot kravet om å stadig måtte bevise sin norskhet.

Ashraf ble møtt med både motbør og støtte og det var fascinerende å se mangfoldet i meningene.

Nå er denne debatten blitt til boken «Norsk nok. Tekster om tilhørighet og identitet». En rekke tekster og bidrag samlet mellom to permer fra en rekke bidragsytere, er blitt en slags spontan protestmarsj.

Ironisk nok har vi gjort det nordmenn er rågode på, vi har forent oss og protestert.

Vi har protestert mot kravene som blir tredd nedover hodene våre, vi har protestert mot majoritetssamfunnets gruppetenkning og vi har – tro det eller ei – protestert mot hverandre og understreket at vi ikke har de samme meningene bare fordi vi kan grupperes som minoritetsnordmenn.

Og noen skriver om det å være utenfor alle gruppene – i et slags ingenmannsland.

I boken skriver for eksempel NRK-programleder Fredrik Solvang sin historie, om hvordan adopterte med utenlandsk utseende ikke har noe å falle tilbake på, og hvordan han kan misunne dem som «i det minste kan lufte ut frustrasjonen over store og små hendelser med folk med samme erfaringsbakgrunn. Unge adopterte har vanligvis ikke den muligheten».

En viktig del av nasjonen Norge er skrevet ut av historien om landet. På 1800-tallet formet nasjonsbyggerne en historie som ikke inkluderte samene, og slik har de vært sparket ut av den kollektive, nasjonale identiteten.

Kravet om at alle skal være en del av det norske fellesskapet ellers får vi svenske tilstander her hjemme, skaper derfor ubehag hos enkelte. Noe den artisten Ella Maria Hætta er inne på i sitt bidrag i boken.

Det er flere beretninger i denne boken som omhandler rasistiske opplevelser, formende barndomsminner, forskjellsbehandling og søken etter svar. Flere av bidragsyterne beskriver en indre kamp, og det er både forskjeller og likheter her.

Enkelte av tekstene peker mot et legitimt spørsmål om vi må ha en samlende historie? For er det ikke forskjell på Sylo Taraku, som kom til Norge som 18-åring fra et land i krig, og meg som er født her?

Om man er adoptert eller førstegenerasjons nordkvinne, har vært på flukt eller fremdeles flykter. Dette er historier som utgjør en del av det norske i dag.

I møte med de mange tekstene i denne boken, har jeg selv måttet erkjenne at jeg, kanskje ubevisst, har kuratert livet mitt slik at jeg aldri skal møte på rasisme.

Utdannelse, valg av partner, venner, arbeidsgiver og bosted – kanskje alt har handlet om å forme et liv som i liten grad utsetter meg for utmattende spørsmål om identitet.

Det ble ikke bunad på meg i år heller, men jeg fikk sydd meg en kjole rett før 17. mai. Blåfargen er en hyllest til det norske flagget og et uttrykk for min sterke, norske identitet.

Kanskje får jeg meg bunad eller festdrakt en dag. Vi får se.

Jeg er jo norsk nok