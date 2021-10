Kommentar

Lars Vilks (1946-2021): Han betalte en høy pris

Av Roar Hagen

DØDE I GÅR: Kunstneren Lars Vilks omkom i en ulykke søndag kveld. Han ble 75 år gammel.

Mannen som maktet å hisse på seg både radikale islamister og det etablerte kunstlivet er død, i det som ser ut som en voldsom ulykke. Sverige har mistet sin mest aktuelle kunstner, og svensk politi har mistet to av sine.

Lars Vilks, som var professor i kunstteori på Kunsthøyskolen i Bergen fra 1997 til 2003, var inntil hans Muhammed-tegning, hvor han fremstiller profeten som rondell-hund i en enkel strektegning, mest kjent for installasjonen Nimis i det svenske naturreservatet Kullaberg.

Et høyt tårn med rekved ble oppført uten tillatelse og kom til å bli svært omdiskutert.

Gjennom selve provokasjonen og myndighetenes reaksjon på denne ble kunstverket til gjennom samhandling. Et strålende eksempel på moderne kunst, der omgivelsene er med å forme kunstverket.

Vilks avbildet foran Nimis i Kullaberg.

Etter karikaturstriden i Danmark tok Vilks i bruk den svenske tradisjonen hvor anonyme kunstnere fremstilte hunder i rondeller, eller rundkjøringer.

Men Vilks gjorde det ikke anonymt, og ikke med hvilken som helst hund.

Derimot fremstilte han noe som angivelig skulle forestille profeten Muhammed som rondell-hund i enkle strektegninger. Avisen Nerikes Allehanda publiserte tegningen, og sjefredaktør Ulf Johanson mottok trusler. Det samme gjorde IKEA, Volvo og Ericson.

Alle som husker kunsten på sytti- og åttitallet vet at provokasjon, debatt og kritikk mot alle former for autoriteter var selve gullstandarden for aktuell og levende kunst.

I dag er det ikke slik. Billedkunsten er forunderlig avpolitisert og nøytral selv om vi gjennomgår store samfunnsendringer.

Lars Vilks ble med sine provokasjoneren en kunstnerisk spedalsk i svensk kulturliv. Heller ikke utenfor Sverige har det vært lett å være Lars Vilks.

Da han skulle opptre på Krudttønden i København i 2015 ble bygningen angrepet av en islamist. Flere politifolk ble skadet og filmmannen Finn Nørgaard blir drept.

Senere samme kveld ble vakten Dan Uzan drept utenfor synagogen i Krystalgade av samme gjerningsmann. Dramaet er nå ute som film med tittel «The Day We Died». En sterk historie om utenforskap, religion, ytringsfrihet og politikk med troverdige karakterer i alle roller.

Ingen som har livet kjært tegner profeten i dag, slikt har blitt forvist til den anonyme nettet. Kurt Westergaard og Lars Vilks har begge gått ut av tiden, men også blitt historiske.

I begge tilfeller har enkle tegninger, som ellers hadde vært glemt allerede, blitt udødeliggjort gjennom reaksjonene og raseriet mot de samme tegningene. Slik sett er tegningene en del av moderne kunst.

Selv om Lars Vilks på en forunderlig måte klarte å stå i striden selv om han fikk sitt liv sterkt innskrenket, må vi kunne si at han betalte en høy pris.

Ikke engang de som på prinsipielt grunnlag er forventet å støtte meninger som avviker fra sine egne kom ham til unnsetning.

Med Lars Vilks har Skandinavia mistet en viktig stemme.