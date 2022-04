Kommentar

De yngre fortjener en EU-sjanse

Av Leif Welhaven

Snart har 28 årskull blitt myndige siden Norge dumpet ideen om å bli med i EU. Skal ikke den yngre generasjonen få noe de skulle ha sagt?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Tidligere denne måneden var det nøyaktig 10.000 døgn siden en viss novemberdag i 1994. Det tilsvarer nesten en generasjon, om vi legger definisjonen «et tredels århundre» til grunn for begrepet.

Årgangene fra 1977–2004 har fått stemmerett siden jeg var blant dem som forgjeves la en «ja-seddel» i urnen for skremmende mange rynker siden.

De som er født i disse årene har aldri fått utføre samme øvelse. Bør det forbli skrevet i stein at «et nei er et nei»?

De yngste voksne i dag har ikke engang opplevd at EU-spørsmålet har dominert den politiske dagsordenen.

Joda, temaet har vært nevnt hist og her, men en ordentlig diskusjon om medlemskap er det altfor lenge siden vi har tatt.

Det kan skyldes at ja-forkjempere har ansett sannsynligheten for å vinne frem som for liten til å ville prøve med patos. Norge er jo et privilegert land som har klart seg godt de siste tiårene, ikke minst takket være våre store naturressurser.

Det innebærer ikke nødvendigvis at vi gjør rett i å stå utenfor fellesskapet, som et «nesten-medlem» uten medbestemmelsen som følger med å være helt inne.

Fortsatt er det langt frem til en kokende EU-debatt, men det er i det minste noe som rører litt på seg.

Høyres landsmøte har bestemt at partiet skal ta kampen. Det er også en viss bevegelse på helt andre hold. For eksempel var det interessant å lese Klassekampens omtale av en stadig stigende ja-andel i nei-partiet SV.

Flere grunner taler for at det er på tide å reise diskusjonen under dagens moderne rammer. Én tungtveiende årsak er det rent demokratiske i å ikke binde dagens unge for alltid.

For å ty til et understatement, har det jo også skjedd en del med samfunnet siden 52,2 prosent sa nei til EU.

Det er på tide å ta inn at vi lever i en helt annen tid, i et annet Europa, enn vi gjorde da ja-siden måtte gi tapt i forrige folkeavstemning.

Mange av de største utfordringenene våre - som den eskalerende klimakrisen, sikkerhetsspørsmål og flyktningstrømmer - er til de grader grenseoverskridende.

Er det ikke da lurt å være helt og holdent om bord når vår verdensdel skal navigere i vanskelig farvann?

Samtidig er vi praktisk bundet sammen på tvers av landegrenser på en mye tettere måte enn vi var på 90-tallet.

Hva gjelder interaksjon, teknologi og kommunikasjon er det nesten ikke mulig å sammenligne forutsetningene.

NEI I 1994: Pendelen svingte til et klart nei etter EU-avstemningen i november 1994.

I det herrens år 1994 var mobiltelefoner langt unna å være allemannseie, og vi hadde ennå ikke fått en eneste nettavis i Norge. Den gangen samlet vi på pins og syntes OL-floken var stilig, mens «Mot i brøstet» var humor og «Baywatch» hett på tv-skjermene våre.

Gitt hvor langt utrolig mange sider ved samfunnet har beveget seg siden de tider, bør kanskje også EU-valget vårt ha en «best før»-dato?

Det er mange grunner til at det gikk som det gjorde for 28 år siden. Et vesentlig problem for ja-siden var nok at kommunikasjonen ble for innfløkt.

Nei-siden kom langt med å hamre inn budskapet om påståtte trusler mot selvråderett og norsk kultur, mens det ble tegnet et bilde av et byråkratisk EU med et demokratisk underskudd.

Dersom en ny EU-kamp skal tas i en ny tid, er det viktig å fokusere på hva som har forandret seg siden sist.

Kanskje er det lettere å selge inn fordelene med et fullt medlemskap nå. Det europeiske fellesskapet er ikke perfekt, men utvikler seg i en retning som gjør EU stadig viktigere på mange arenaer.

Ikke minst i en tid der det er krig i Europa ser vi hvor mye vi trenger unionen, som jo også er blitt tildelt Nobels Fredspris siden forrige gang Norge valgte å stå utenfor.

EU-FLAGGET: EU-flagget på Triumfbuen i Paris.

I årene som har gått har Finland, Sverige, Østerrike, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta, Kypros, Bulgaria, Romania og Kroatia blitt tatt opp i EU. Storbritannia har som kjent gått motsatt vei.

I seg selv tilsier så fundamentale forandringer at det er et helt annet fellesskap nå enn det vi sa nei til.

Her er det relevant å se på hvordan dagens EU faktisk fungerer.

Ifølge undersøkelsen «Eurobarometer» er oppslutningen stor om en felles valuta, og det råder en utstrakt identitetsfølelse som EU-borgere.

Samtidig som mange i medlemslandene uttrykker bekymring over klimaspørsmål, galopperende priser og levekostnader, er det tydelig at EU faktisk fungerer som en fellesskapsmarkør.

I Danmark svarer hele 86 prosent at de mener landet har tjent på å være medlem. I Sverige og Finland, som valgte motsatt av Norge i 1994, mener mer enn syv av ti innbyggere det samme.

På de norske målingene er det dessverre lite som tyder på at et ja-flertall for norsk medlemskap er nært forestående.

Men om det skyldes at EU-skepsisen virkelig sitter så grunnfestet i folket, eller om vi rett og slett har diskutert spørsmålet altfor lite de siste årene, er det ikke godt å si noe kategorisk om.

Dette bør vi finne ut mer om. Ikke minst av hensyn til dem som ikke kunne stemme forrige gang.