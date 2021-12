Kommentar

Fordeling i pandemiens tid

Av Hanne Skartveit

Den nye regjeringen har fått vanlige folks kriser rett i fanget. Det handler om mer enn høye strømpriser. Nå er det på tide å snakke om skatt igjen. Særlig på formue - og arv.

Forskjellene hadde økt allerede. Over hele verden. De rike var blitt rikere. Vanlige folk hadde sakket akterut. Så kom coronaen. Og forskjellene økte enda mer. Også her hos oss.

De som eier sin egen bolig, og kanskje har aksjer eller fond i tillegg, har blitt rikere gjennom pandemien. I hvert fall på papiret. Boligprisene har økt. Veien inn til boligmarkedet har blitt enda smalere for dem som ikke har kommet inn ennå. Særlig gjelder dette de unge.

AUF - og Fremskrittspartiets Ungdom

Det har alltid vært et mål i Norge at flest mulig skal eie sin egen bolig. Det er et godt mål. Jo flere som eier sin egen bolig, jo flere får ta del i velstandsøkningen. Men da må det også være mulig for flest mulig å kjøpe et sted å bo. Med dagens rekordhøye boligpriser synes vi å være på vei bort fra dette målet.

Når politiske ungdomsorganisasjoner så ulike som AUF og Fremskrittspartiets Ungdom går sammen om utspill som kan gjøre boligmarkedet mer rettferdig, så er det verdt å lytte til. Lederne for de to organisasjonene tok før helgen til orde for å gjøre noe med rentefradraget, for å gjøre det mindre lukrativt å spekulere i boligeiendom. Det er ikke sikkert svaret ligger her. Men de unge må uansett tas med på råd. Det er dem dette handler om, mest av alt.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke utfordret sine egne velgere i spørsmålet om arveavgift.

Pandemien har både synliggjort og forsterket de store skillene mellom dem som har mye, og dem som har lite. Det er formue, ikke inntekt, som skaper de store ulikhetene i Norge. Dette diskuteres ytterligere i en nylig rapport fra Statistisk Sentralbyrå, “Økonomisk ulikhet i det 21.århundre”.

I rapporten, som rett nok er omstridt blant fagøkonomer, sies det blant annet at de rikeste betaler en enda mindre andel av sine verdier i skatt enn det mange trodde. Det er faktisk få vestlige land der de aller rikeste betaler så lite skatt som hos oss. Også fast eiendom, som bolig, hytte og næringseiendom, er skattlagt lavere i vårt land enn mange andre steder.

Lett å lykkes i Norge

I Norge er det mange svært rike mennesker. Vi ligger i verdenstoppen i andelen milliardærer målt opp mot folketall. Alle de 400 på bladet Kapitals liste over Norges rikeste, er milliardærer.

Det er bra at det er lett å lykkes i Norge. Da må de som lykkes, også gi mye tilbake. Likevel kjemper mange mot dagens formuesskatt, som de hevder bremser vekst og utvikling i norsk næringsliv. Ingen har så langt klart å dokumentere at det er slik.

Noen av argumentene til motstanderne av formuesskatten kan være gode. Men de som vil avskaffe den, har så langt ikke klart å gi et godt svar på hvordan de rikeste i så fall kan skattlegges på en effektiv og god måte. Uten gode alternativet, kan resultatet bli at de aller rikeste ender opp som personlige nullskatteytere. Det vil bryte ned skattemoralen, og vi risikerer at oppslutningen om hele vår samfunnsmodell svekkes.

SV med leder Audun Lysbakken i spissen, er de eneste av de tre rødgrønne partiene som sammen dannet flertall for årets statsbudsjett, som går inn for å gjeninnføre arveavgift i Norge.

De rikeste i Norge har ofte arvet sine formuer. De har kommet lett til det. Arv er penger og verdier som andre har jobbet for. Det gjelder både for de som har mest, og for folk flest. Noe av det første Høyre-leder Erna Solbergs regjering gjorde, i 2013, var å avskaffe arveavgiften. Ap, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, har aldri våget å foreslå å gjeninnføre den igjen.

Høy arveavgift

Det er rart, i grunnen. SV er den eneste av de tre rødgrønne partiene som vil gjeninnføre arveavgiften. Men ethvert parti på venstresiden burde innført en form for arveavgift så snart de fikk muligheten. Særlig på de store formuene. Norge er et av ytterst få land i vår del av verden som ikke har noen form for skatt eller avgift på arv. Andre steder, for eksempel i mange delstater i USA, er arveavgiften svært høy. På tross av utbredt skatteplanlegging, må amerikanere som arver, betale en god del tilbake til fellesskapet.

Skattepolitikken skal sørge for at alle bidrar etter evne. De rikeste må bidra mest. Mer enn i dag. Men skattesystemet skal også sørge for en rettferdig fordeling mellom alle oss andre. Da er det ikke urimelig om de som mottar flere millioner etter å ha arvet en bolig i storbyen, eller en hytte med strand og brygge på Sørlandet, må betale en liten andel av denne gevinsten inn til fellesskapet.

For det er arv som kan komme til å skape de største klasseskillene i årene fremover. De fleste av oss sammenligner oss med hverandre - med dem som ligner på oss. Det er mellom vanlige folk vi i hverdagen best merker forskjellene mellom de som har mye og de som har lite. Mellom de som har råd til fine ferier og mange fritidsaktiviteter for barna, og de som må snu på hver krone.

Må belønne innsats

En moderat arveavgift med et romslig beløp fritt for avgift kan utjevne noen av forskjellene, både mellom de rikeste og oss andre, og et lite stykke på vei mellom dem Ap ser på som vanlige folk. Det må selvsagt lønne seg å jobbe, og lønne seg å spare til dem som kommer etter oss. Samfunnet må belønne innsats. Samtidig ligger det i vår samfunnskontrakt at de som er sterkest, skal bære tyngst.

Dagens regjering gikk til valg på å gjøre livet lettere for vanlige folk. Og på å utjevne forskjeller mellom dem som har mye, og dem som har lite. Det må også bety å ta grep som i første omgang kan være upopulære. Men som over tid kan bidra til at vi bevarer et samfunn der avstanden ikke blir for stor mellom folk flest.

Der vi kjenner oss igjen i hverandres liv. Og unner hverandre alt godt.