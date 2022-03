Leder

Han treffer oss midt i hjertet

Norge må hjelpe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med det vi kan.

Samtidig som Russland fortsetter sine brutale, meningsløse angrep i Ukraina, talte landets president til Stortinget fra en bunkers på et ukjent sted i Kyiv.

Det var en høyst uvanlig handling. Stortinget er en talerstol forbeholdt de norske folkevalgte. Men så er vi også i en høyst uvanlig situasjon. Mariupol minner om Grozny. Folk får sine hjem knust. Fire millioner ukrainere er på flukt.

Zelenskyj orienterte om de russiske avskyelige krigshandlingene, før han viste til Norge og Ukrainas felles historie. Han snakket om Gardariket i Kyiv som vikingene var med på å opprette.

– I dag flyr bombene inn i dette terrenget, sa presidenten.

SNAKKET OM FELLES HISTORIE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba Norge om mer hjelp da han talte til Stortinget onsdag.

Og det treffer oss midt i hjertet når Zelenskyj snakker om kampen for å forsvare det samme området, ikke bare for egen frihet, men for vår alles frihet og for demokratiet.

Den ukrainske presidenten kom med flere konkrete forespørsler til Norge. Han ønsker seg spesifikke våpen og økt norsk energiproduksjon for å gjøre Europa uavhengig av Russland. Han ba oss også om å stenge europeiske havner for russiske skip. Presidenten ønsker norsk hjelp til å gjenoppbygge Ukraina etter krigen, og til og med å låne en norsk tradisjon, nemlig de norske barnetogene.

Og det er klart vi bør hjelpe Ukraina med det vi kan.

Det er ukrainske soldater som kjemper på slagmarken. Men Vesten kan bidra med mer. Uten vår hjelp kan det verste skje. Da kan det hende Putin lykkes i sin kyniske plan om et regimeskifte i Kyiv.

Det er en forferdelig tanke. Ukraina står i fare for å miste sin selvstendighet. For å bli underlagt russisk diktatur.

Den russiske aggresjonen skremmer ikke bare ukrainere. Den skremmer oss alle. Zelenskyj snakket til Norge om å være nabo med et land som bygger opp styrker ved grensene. Og han appellerte til oss som sjøfartsnasjon. Han ba nordmenn sette seg inn i en situasjon med stadige bombealarmer der norske fjorder minelegges av fienden.

Uten den heltemodige motstanden ukrainske soldater har utvist, kan man se for seg en helt annen utvikling. Ikke bare i Ukraina.

Derfor er vi så takknemlige for at landet kjemper imot. Og for presidentens modige lederskap. Hele det norske Stortinget reiste seg og klappet for Volodymyr Zelenskyj, som takket Norge for hjelpen for å bevare friheten.

Vi kan ikke annet enn håpe at han og hans folk fortsetter å stå imot det mange på forhånd mente var overmakten. Dette koster ukrainerne ufattelig mye. Men det har også vist seg å være utrolig viktig.

Og om ukrainerne lykkes bør ikke vi være vanskelige å be. Ingenting ville glede oss mer enn om det er mulig å feire frigjøringsdagen med barnetog i et fritt Kyiv.