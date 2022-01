FORNØYDE: Håvard Lilleheie, Trine-Lise Olsen, Jørn Hoel, Agnete Husebye, Sandeep Singh og Christer Falck er deltagere i programmet. Til venstre, student Madelene Edith Henriksen, som har skrevet dette innlegget.

«25 under 25»: Handler ikke bare om slanking!

Jeg er enig med Martin Johnsrud Sundby i «16 ukers helvete»: Kall en spade for en spade! Selv om kropp, helse og mat er sårt for enkelte, må vi likevel kunne snakke om det.

MADELENE EDITH HENRIKSEN (22), Medievitenskapstudent ved NTNU

Kun dager etter «16 ukers helvete» ble vist på TV har debatten allerede begynt å storme der blant annet Linnéa Myhre slenger seg på og kaller programmet «idiotisk».

I en annen kronikk i VG, knyttet til det samme programmet, kalte debattanten det «en katastrofe av et program».

Kritikken baserer seg i stor grad på at programmet påvirker på en negativ måte og er med på å gi seere et usunt forhold til kropp, kosthold og trening.

Men er det riktig å stemple livsstilsendringene deltagerne i dette programmet skal gjennomføre som usunne uten å ta høyde for den individuelle motivasjonen og livssituasjonen de befinner seg i?

I dette programmet ser jeg ulike individer med hver sine historier som ønsker å endre på sin livsstil. Jeg opplever motivasjonen til de ulike deltagerene som sunne motivasjoner.

Myhre nevner i sin kritikk til programmet at publikum påvirkes negativt og at TVNorge/ Discovery i liten grad forsøker å unngå dette. Dette utsagnet mener jeg blir uklart.

For hvordan mener hun publikumet påvirkes negativt eller eventuelt positivt og hvilke valg skulle isåfall TVNorge/ Discovery gjort? Hun hevder blant annet at å lage TV-underholdning om slanking i 2022 er absurd.

Mitt syn er at programmet ikke handler om bare slanking. Skal vi for eksempel ta utgangspunkt i hva flere av deltakerne forteller selv om sin motivasjon for å være med, handler dette også i stor grad om deres fysiske liv senere.

Eksempelvis kan vi ta kolesterolnivået til Christer Falck eller Sandeep Singhs ønske om å være mer aktiv med barna. Så, i disse tilfellene ser jeg ikke at slanking for utseende er motivasjonen, men en faktisk bedre livsstil for hver enkelt individ.

Myhre hevder også at slanking ikke virker, at livskvalitet ikke måles i kilo og at mat ikke er farlig. For det første kan det godt hende at det stemmer at slanking ikke virker for alle, og dette kommer helt an på målet med treningen og eventuelt dietten samt ulike sykdommer eller andre forutsetninger den enkelte skulle ha.

Selvfølgelig er det dessverre slik at flere som sliter med usunne mat og treningsvaner, men jeg synes likevel det er viktig å ikke se på alle tilfeller av slanking og trening som noe negativt.

Jeg forstår hva Myhre mener med at mat ikke er farlig, men synes hun da at det er ufarlig at Christer Falck spiser 7 sjokoladeplater i uka? Kall en spade for en spade, 7 plater i uka er for mye!

Linnéa Myhre forteller selv at hun har slitt med spiseforstyrrelser gjennom årene. Det har jeg også, og likevel har jeg en helt annen oppfatning av hva som er et dårlig syn på dette programmet og mat, kropp og helse for øvrig.

Kropp, helse og mat har blitt et så sårt tema, spesielt i media, at det virker som det nesten ikke går an å snakke om dette uten at enkelte blir krenket av det.

Selv om dette temaet er sårt for enkelte, så må vi likevel kunne snakke om det. Jeg mener dermed det er viktig å få fram at det er flere sider av denne saken, selv blant de som har hatt lignende opplevelser som Myhre.

Hva som er sunt og usunt må gå begge veier. Jeg mener at selv om mange dessverre har og har hatt problemer med mat og kropp, betyr ikke dette at alle programmer, artikler eller andre ting og produkter som har med vektnedgang å gjøre påvirker negativt.

Det kan ikke være sånn at det er usunt å prøve å slanke seg, men sunt å ikke bry seg om hva man spiser eller hvor stor risiko man har for hjerte- og karsykdommer.