Glasstaket endelig brutt i Sverige

Av Hans Petter Sjøli

NY STATSMINISTER: Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna er ikke lenger Paria Magdalena i svensk politikk.

Magdalena Andersson skal styre Sverige frem til valget i september 2022. Men svensk politikk trenger mer enn en kvinnelig statsminister for å finne tilbake til stabiliteten som preget landet i så mange år.

Tirsdag 30. november 2021 er den historiske dagen når Sverige får sin første kvinnelige statsminister, 40 år etter at Gro Harlem Brundtland ble regjeringssjef i lillesøster Norge.

For sosialdemokraten Magdalena Andersson rakk aldri å bli helt formelt utpekt til statsminister under den surrealistiske onsdagen sist uke – selv om hun i praksis ble valgt gjennom å vinne voteringen i Riksdagen, før hun gikk av igjen syv timer senere, da regjeringspartner Miljöpartiet brått trakk seg fra samarbeidet.

Men nå, etter at hun i ettermiddag med en stemmes overvekt, unngikk å flertallet av stemmene mot seg er hun fra og med i morgen, formelt og fullt og helt Sveriges øverste politiske leder, den 34. i rekken. Det er historisk. Glasstaket er knust, også i feminismens foregangsland Sverige.

Nå skal hun lede en ren sosialdemokratisk regjering på et særdeles tynt grunnlag i Riksdagen, og må attpåtil styre på den borgerlige opposisjonens budsjett.

Sverige har gått fra å være et av de mest stabile og forutsigbare demokratiene i Europa til å bli noe som ligner «polsk riksdag» med svake regjeringer og uvisse allianser – der ytterpartiene Sverigedemokraterna (SD) og Vänsterpartiet (V) får sette mye av agendaen, ikke minst i det politiske spillet. I sommer felte V Stefan Löfvens sosialdemokratiske regjering, før han kom tilbake igjen like etter. Sist uke var de nære ved å nekte Magdalena Andersson å bli Sveriges første kvinnelige regjeringssjef.

Den nye konge-, unnskyld, dronningmakeren i svensk politikk er Centerpartiet, under ledelse av den sosialliberale, Europa-vennlige og sentrumsorienterte Annie Lööf. I sin tale til Riksdagen i forkant av statsministeravstemningen, la hun sterk vekt på at fremtiden i svensk politikk handler om samarbeid i midten – med mindre innflytelse til «useriøse og uforutsigbare» ytterpartier på begge sider av høyre-venstre-skalaen.

Centerpartiet var lenge trygt plassert på høyresiden i svensk politikk, men bidro til å slippe frem Löfven etter det kaotiske valgresultatet i 2018. Nå spiller de omtrent samme rolle som Senterpartiet gjør i norsk politikk, selv om det foreløpig er ingenting som tyder på at de en gang vil inngå i en regjeringskoalisjon med Socialdemokraterna.

Men så lenge Lööf og Centerpartiet lover å holde SD unna politisk innflytelse – en lovnad som ble noe mindre absolutt ved at C ikke ville støtte regjeringens budsjett sist uke – så vil hun også etter valget til neste år være et slags støtteparti for Socialdemokraterna, hvilket styrker Anderssons mulighet til å bli sittende også over neste valg. Det handler i dag om ett eneste mandat. Valget i september blir uhyre spennende – og valgkampen er allerede i gang.

Andersson lover å føre en politikk for å stanse voldsspiralen i de svenske storbyene, å trygge og forsterke velferden, samt å føre en mer offensiv klimapolitikk. Det skal hun nå gjøre som sjef for en ettpartiregjering. Men med en opposisjon både til høyre og ikke minst til venstre som ikke vil gi henne ett minutts fred og ro.

Svensk politikk humper videre. Kjedelig er det ikke. Iallfall sett fra utsiden.