VM-skammens sanne ansikt

Av Leif Welhaven

Behandlingen av migrantarbeidere i Qatar har fått store menneskelige konsekvenser. Her konstruksjonsarbeidere på al-Bayt stadion i Doha.

Arrestasjonen av NRK-journalister i Qatar bør få både den ene og den andre til å våkne.

Kontrasten kunne ikke vært grellere mellom inntrykket VM-arrangøren prøver å skape av Qatar, og hvordan virkeligheten åpenbarer seg når det kikkes i kortene.

Ett år før mesterskapet sparkes i gang fyller David Beckham opp bankkontoen mens han tar selfies med sjeikene.

Stemningen er upåklagelig, og flere gamle storheter er hentet inn for å kaste glans. Peter Schmeichel er klar på at her handler det om fotballfest - politikk får andre ta seg av.

I samme ørkenstat har NRK-journalist Halvor Ekeland og fotograf Lokman Ghorbani vært på plass for å dokumentere ettårsdagen på en annen måte. De har reist for å dokumentere sannheten om verdensmesterkapet på selvstendig vis.

David Beckham er hyret som ambassadør for Qatar. Her er han avbildet i Formel 1-sirkuset i ørkenstaten.

Hva sier regimekritikere?

Hvordan er kårene til fremmedarbeiderne egentlig?

Spørsmål som dette er i kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget - også om det dreier seg om noe sportsrelatert. Vi kjenner ikke alle fakta rundt hva som skjedde med teamet, men rapporteringen den siste tiden har åpenbart vært viktig og riktig.

Det er i seg selv ikke nytt at konsekvensen av å utøve journalistikk i Qatar - et fag som er noe annet enn å drive pr for makthavere - kan være at man risikerer å bli arrestert.

At utsendte fra statskanalen opplevde nettopp dette, bør få alarmklokker til å ringe flere steder. Det er bare noen dager siden en kritiker NRK hadde en intervjuavtale med også ble tatt av myndighetene.

Arbeidsgiveren til Ekeland og Ghorbani har allerede stått i en faglig interessant skvis.

På den ene siden har de, som andre redaksjoner, jobbet med de mange mørke sidene som gjør mesterskapet så ille.

Men på den andre siden skal NRK sammen med TV2 om bare ett år vise akkurat de tv-bildene det er så viktig for regimet at blir kringkastet.

De herlige scoringene, de praktfulle anleggene, de smilende prominensene på VIP-tribunen.

I sum er dette en del av en nøye uttenkt plan om å sportsvaske Qatar, som vi ser utspille seg på stadig flere idrettsarenaer.

Higet etter å få stå på den store fotballscenen har utløst de tvilsomme metodene som ble brukt for å skaffe seg VM. Alt handler om å skinne, å få positiv oppmerksomhet.

Her blir både rettighetshavere som NRK - og forsåvidt VG og andre medier i inn- og utland - stående i en enorm spagat.

Hvordan skal man unngå å bli et vaskemiddel for en aktør som har forårsaket død og elendighet, fengsler journalister og fikk VM fordi fotballtopper lot seg korrumpere?

Hvordan er det for rettighetshaveren å fortsette den videre sportslige planleggingen, vel vitende om hva som skjer om det gjøres noe som ikke er på arrangørens premisser?

Ja, det er gøy med fotball, men ingen idrettsarrangementer er så staselige at det er verdt de moralske kostnadene knyttet til dette mesterskapet.

Det gjør allerede inntrykk at Økokrim mener mesterskapet burde vært boikottet «fordi korrupsjon må få konsekvens», og det lar seg ikke vaske vekk at det skal spilles ball på en gravplass.

Det er ingen fasit for hva det er rett å gjøre. Skandalemesterskapet kommer til å bli arrangert uansett hva vi mener langt her oppe i nord.

Men det vi kunne ha gjort, hadde vært å ta et standpunkt som hadde vekket internasjonal oppsikt. Norsk fotball kunne ha satt en strek i sanden og sagt «nei, dette vil vi ikke være med på».

Dessverre nådde ikke boikottsiden frem på sommerens fotballting.

Det vi nå ser rundt NRK-journalistene bør også føre til nye runder om det virkelig er slik at «dialoglinjen» var den rette.

Hva har de 26 tiltakene til fotballforbundet ført til? Tilnærmingen fremstår utpreget naiv.

Vi får ikke gjort noe med tapte kamper, verken av den ene eller andre sorten.

Forsøket som ble gjort på å komme til sluttspillet Qatar feilet jo til slutt. Det betyr at muligheten for en boikott-omkamp dessverre er borte.

Men det Norges Fotballforbund fortsatt kan gjøre, som vi har sett i minimal grad så langt, er å utfordre og ansvarliggjøre FIFA i langt større grad.

Det er selvsagt Qatar som er hovedansvarlig for den omfattende menyen av alt som er galt. Men det internasjonale fotballforbundet har ikke bare valgt vertskap på en måte som ikke har legitimitet. FIFA har også lukket øynene for altfor mye skittent.

Vi har visst det lenge, men arrestasjonen av NRK-journalistene er enda et eksempel på at VM er på ville veier.

Baksiden er altfor tydelig til at mesterskapet blir rent, uansett hvor mye David Beckham & co prøver å pusse på medaljen.