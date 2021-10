Leder

Illevarslende Sudan-kupp

KUPPMAKER: I en TV-sendt tale mandag opplyste general Abdel al-Burhan at han hadde avsatt regjeringen.

Sudans øverste general har oppløst landets regjering og erklærer unntakstilstand. Tydeligere kan ikke et statskupp uttrykkes.

Maktovertakelsen er et fundamentalt brudd på overgangsavtalen fra 2019, da militære og sivile ledere sammen ble enige om å styre Afrikas tredje største land frem mot frie valg i 2023.

General Abdel Fattah al-Burhan har med dette satt grunnlovserklæringen og det sudanske folks uttrykte ønske om demokrati til side. Statsminister Abdalla Hamdok og hans kone er pågrepet og ført til ukjent sted.

Lokale medier melder at flere ministre og partiledere som støtter overgangsregjeringen, samt personer med sentrale funksjoner i sivilsamfunnet også er arrestert. Ifølge Reuters prøver de militære å presse dem til å komme med støtteerklæringer til juntaen.

Det har de ikke lykkes med. Derimot har offiserene maktet å forene store deler av verdenssamfunnet i en felles bekymring for hva som nå skjer i det oljerike landet.

Både FN, USA, EU, Den afrikanske union (AU) og Den arabiske liga ber om at tidligere avtaler respekteres. Selv Kina oppfordrer partene til dialog for å sikre «fred og stabilitet» – og kinesiske energiinvesteringer, ikke minst.

General al-Burhan har vært leder for det såkalte overgangsrådet som tok over ledelsen av Sudan for tre år siden da den folkemord-tiltalte presidenten Omar al-Bashir ble avsatt.

Det var meklere fra AU og Etiopia som klarte å forene de motstridende partene i en felleserklæring om at sivile politikere og militæret skulle dele makten i 39 måneder, inntil demokratiske valg kunne holdes i 2023.

Juntalederen ble president for det såkalte suverenitetsrådet i første fase med en funksjonstid på 21 måneder. Økonomen og FN-diplomaten Hamdok ble utnevnt som uavhengig statsminister.

Neste måned skulle generalen overlatt vervet til en sivil politiker, i henhold til overgangsavtalen. I stedet har han begått statskupp.

I en TV-sendt tale mandag sa juntasjefen at han vil utnevne det han kalte en kompetent og teknokratisk regjering til å styre landet til valg kan holdes. Om dette betyr 2023, som i overgangsavtalen, er uklart.

Det er også uklart hva al-Burhan legger i «kompetent». Hans støttespillere er konservative islamister som er skeptiske til de samfunnsendringer en demokratisk prosess nødvendigvis innebærer. Hvis generalen utnevner en reaksjonær islamistisk regjering kommer Sudan til å eksplodere som en ødelagt trykkoker.

Det er bare få uker siden regjeringen hevdet den hadde avverget en sammensvergelse mellom offiserer og sivile med forbindelser til det avsatte al-Bashir-regimet. Like etter tok flere tusen sudanere til gatene og krevde ny sivil overgangsregjering.

Demonstrantene beskyldte samtidig – med rette, åpenbart – de militære lederne for å forsinke demokratiprosessen.

Nå er folket tilbake i gatene igjen. De militære vil trolig slå hardt ned på protestene. Men et kuet folk som i tre tiår levde under Omar al-Bashirs jernhånd, kommer ikke frivillig til å gi fra seg den igangsatte demokratiprosessen.

I verste fall kan dette være sporen til en ny borgerkrig.