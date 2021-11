REAGERER: – Jeg er møkk lei av at hvert bidige musikkprogram på TV bruker den samme formelen med artister som synger cover-låter foran det «hellige treenige» dommerpanelet, utstemming uke etter uke hvor den ene står igjen som vinneren, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Musikk er så mye mer enn konkurranse, talentjakt og idoler!

Er det kun meg, eller er det flere der ute som begynner å bli kraftig mettet av musikkonkurranser på TV-ruta?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ELIN SOFYE RABBEVÅG, musikkterapeut og artist

I høst har «Stjernekamp» vært den store «snakkisen» og noe jeg merker har engasjert mange. Artistene er superdyktige de, her er det mye kvalitet, ikke noe å si på det! Men jeg sliter med rammen på programmet – det at musikk presenteres i form av en konkurranse hvor en etter en blir stemt ut og et dommerpanel som skal synse og mene.

I Stjernekamp-finalen var NRK heller ikke sen med å promotere «Maskorama» som det neste store på lørdagskvelden fremover. Hurra, nok et «musikkprogram» med dommere hvor artistene eller skapningene skal bli stemt ut, en etter en.

Nå er det nesten 20 (!) år siden «Idol» ble sendt på TV 2 for aller første gang. De første årene synes jeg det var spennende at helt ukjente mennesker kunne bli «stjerner» over natten. Men da var «Idol» det eneste av sitt slag og man hadde tross alt andre ordentlige musikkprogrammer i tillegg.

Men nå klarer jeg ikke å la meg engasjere lenger. Jeg er møkk lei av at hvert bidige musikkprogram på TV bruker den samme formelen med artister som synger cover-låter foran det «hellige treenige» dommerpanelet, utstemming uke etter uke hvor den ene står igjen som vinneren.

les også Bjørn Tomren om «Stjernekamp»-seieren: – Absurd

«Hver gang vi møtes» er det eneste unntaket, men her er det nok engang kun kjendiser eller musikkeliten som får vist seg. Ukjente «up and coming»-artister kan bare drømme om å bli invitert inn i varmen. Det vred seg i magen da TV 2 for par uker siden presenterte sin nye storsatsing, «Norges nye megahit» hvor bloggere og kjendiser skal konkurrere om å skape den nye monsterhiten. Au!

I jobben min som musikkterapeut innen psykisk helsevern treffer jeg mennesker daglig som beskriver musikk som selve «oksygenet» i livet. Noe de ikke klarer seg uten i hverdagen. De skriver de nydeligste sangene og driver med musikk som et mål i seg selv. Ikke for å bli superstjerner, skrive en monsterhit eller for å å bli hyllet av massene. For musikk er så mye mer enn konkurranse, talentjakt og idoler.

Jeg har også møtt mange mennesker som har mistet musikkgleden på veien. Det er kanskje ikke så rart når TV og media i 20 år har spydd ut talentkonkurranser som skaper vinnere og tapere. For noen kan konkurranser være motiverende, men for andre igjen kan det virke drepende. Det har sitt bakteppe, alt dette reality-tøyset. Mange tror man må ha et stort talent for å drive med musikk, at den bare er for de «flinke» og eliten. Men det er ikke sant, musikk er for oss alle!

les også Caroline Berg Eriksen skal synge på TV: – Utenfor komfortsonen

Kjære NRK og TV 2, hva med å lage et program om helt vanlige ukjente mennesker som lever og ånder for musikken? Norge bugner over av slike, nemlig. Inspirer TV-seerne til å ta i bruk musikk til noe som kan øke livskvaliteten og helsen i hverdagen! Vis hva musikk betyr for mennesker og hvilken forskjell den kan utgjøre – og la seerne ta del i prosessene og menneskene bak, på godt og vondt, våge å gå litt i dybden!

Jeg ber ikke om mye, bare et lite program hvor musikk for engangs skyld ikke handler om konkurranse, talentjakt eller alder. Et program som viser musikkglede i sin reneste form, som åpner opp for at så mange som overhodet mulig kan benytte seg av den. Noe som ikke blir glemt like etter lampene er slått av og konfettien har lagt seg.

Det hadde vært noe det!