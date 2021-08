Kommentar

Ingen grunn til å stole på «nye» Taliban

Av Hanne Skartveit

Taliban tok raskt over Afghanistan

Taliban lover å respektere ytringsfrihet og menneskerettigheter. Kvinner skal få jobbe og gå på skole. Tro det, den som vil.

Talibans ledere jobber hardt for å overbevise verden om at de vil styre landet annerledes enn de gjorde sist de hadde makten, fra 1996 til 2001. De har blitt mer profesjonelle i sin informasjonsstrategi. Det så vi under pressekonferansen de holdt denne uken.

Afghanistans nye ledere vet mer i dag om hvordan de skal ordlegge seg for å berolige både det internasjonale samfunnet, og afghanerne selv. De lover at de ikke vil hevne seg på dem som har samarbeidet med utenlandske styrker, eller som har jobbet for den tidligere regjeringen. De skal la pressen operere fritt. Og de vil la kvinner ta del i samfunnet.

Islam, slik Taliban ser det

Det er dette de sier, vel og merke. Det er liten grunn til å tro på dem. De sier at de skal gi kvinnene de rettighetene de har innen islam. Men også forrige gang styrte Taliban etter islams lover - slik de selv tolket dem. Det innebar steining, blant annet av homofile, og av voldtatte kvinner som ble ansett som «utro».

Amputasjon av hender og føtter for ulike lovbrudd. Umenneskeliggjøring av kvinner, som var fratatt all frihet, og alle rettigheter. Alt dette, innenfor islams rammer, slik Taliban tegnet dem opp.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg vil ha en åpen og ærlig gjennomgang av hva som gikk galt da

Verden er i sjokk over hvor fort Taliban tok kontrollen over hele Afghanistan. Taliban har hatt få soldater, sammenlignet med størrelsen på styrkene den avgåtte afghanske regjeringen har rådet over.

Men Taliban har kjempet ut fra overbevisning, både religiøs og patriotisk. Deres soldater har vært sterkere i troen. Regjeringssoldatene har kjempet for en svak regjering som få av deres landsmenn har hatt tillit til. De har åpenbart ikke ment at kampen i ytterste fall ville være verdt døden.

Jens Stoltenberg

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg beskriver det som har skjedd i Afghanistan, som «et politisk og militært ledelseskollaps». Det internasjonale samfunnet har investert enorme ressurser i å utstyre og trene afghanske styrker. Men det hjelper lite, når presidenten og andre politiske og militære afghanske ledere svikter når det virkelig gjelder.

«Og så var det nok mange som var villige til å slåss. Men de fikk ikke ammunisjon, og ikke mat, vann eller lønn», sa Stoltenberg til VG tidligere i dag. Han erkjenner at Nato og det internasjonale samfunnet har mislyktes, og varsler en åpen og ærlig gjennomgang av det som har skjedd.

Bekmørkt

Talibans soldater er gode til å slåss. De er dårlige til å styre og organisere et stort land, med alt det som trengs. Fra utdanning til helsestell til vann og avløp.

Derfor vil de trenge kunnskapen og erfaringen fra de mange tusen som har jobbet i det afghanske statsapparatet gjennom de siste 20 årene. Og de vil trenge internasjonal støtte og hjelp for å klare å opprettholde tjenester og hjelp til sine egne innbyggere.

I dette ligger det et slags håp om at det nye regime vil holde sine mest brutale instinkter i sjakk. I hvert fall en stund, til Talibans ledere har fått litt mer oversikt over landet de nå har tatt over. Men det er mørkt i Afghanistan nå. Bekmørkt.