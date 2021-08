Kommentar

Grunn til å grine. Over seg selv.

Av Leif Welhaven

OPPGITT: Stine Bredal Oftedal reagerer oppgitt mot en av de franske dommerne. Etter kampen tiltok kritikken i styrke. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

TOKYO (VG) (ROC-Norge 27-26) Det var ikke dommerne som sørget for at finaledrømmen glapp. Denne semifinalen kastet Norge bort selv.

Det skulle vært den store revansjen, men ble i stedet en særdeles smertefull reprise. Akkurat som i Rio de Janeiro taper Norge med ett mål mot naboen i øst.

Som i 2016 triller tårene tett i håndballarenaen over en drøm som ble knust.

Men det er en annen type grining denne gangen.

For fem år siden var det Camilla Herrems bom på tampen av en überdramatisk kamp i «Future Arena» som fikk det til å flomme over. Denne gangen handler mange av reaksjonene om kampledelsen til de franske tvillingene Julie og Charlotte Bonaventura på Yoyogi National Stadium.

Det fokuset er – med respekt å melde – er regelrett blindspor etter en kamp Norge i all hovedsak evnet å søle bort på egen hånd.

Jo da, det er mulig å drøfte hvor lenge «ROC» fikk holde på i det siste angrepet og diskutere andre valg fra kamplederne.

Men det blir noe lite stilig over sutringen, sett i sammenheng med hvor mange feil fra de norske spillerne som sørget for at det gikk galt denne gangen.

Etter en stresset og nølende start på kampen, hadde Norge en gylden mulighet til å få overtaket før pause. I stedet ble slutten av førsteomgang en oppvisning i oppkavede og gale valg.

Vipps, så sto det 14–11 til pause. Feil vei.

Russerne var forært et helt unødvendig psykologisk overtak. Også etter hvilen var mulighetene til de grader til stede.

Men mørke midtminutter, forspilte sjanser og en Anna Vjakhireva Norge aldri fikk helt tak på, var blant en rekke faktorer til at det ble riktig så bratt.

På det meste var landet uten et olympisk egennavn så mye som seks mål foran Norge (16-22).

Det var Norges egen skyld – ikke noe de franske fløyter kan lastes for.

På den positive siden skal laget ha ros for at de aldri ga opp. Forspranget ble spist opp såpass at Norge kunne utlignet om de hadde fått et siste angrep. Men ærlig talt. Denne kampen skulle de rødkledde ha avgjort lenge før de satte seg selv i en unødvendig situasjon.

På podiet i et nesten folketomt pressesenter, var landslagssjef Thorir Hergeirsson heldigvis edruelig nok til å ikke kaste seg på bølgen av klaging på dommerne.

Han hadde sett hva som egentlig er temmelig åpenbart. At Norge har seg selv å skylde for at det gikk galt. Islendingen snakket preget om hvor tøft dette er for jentene, om knuste drømmer – men evnet samtidig å gjøre det eneste som er konstruktivt akkurat nå. Å tenke på hvor stor forskjellen er på å vende hjem med og uten en medalje.

For en spiller som Nora Mørk, som har taklet så mye motgang for å komme hit, er det naturlig nok ekstra tøft å ryke i nest siste sving.

Ikke minst med tanke på at en karriere ikke byr på et uendelig antall olympiske muligheter.

På banen var Mørk best på et svakt Norge med en åtter på spillerbørsen. Reaksjonen etterpå får ikke samme karakter.