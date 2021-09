NETTHETS: – Uønsket adferd på nettet kan bare minskes hvis det er klart og tydelig at den får reelle konsekvenser. Slik det ser ut i medieoffentligheten i dag, er dette ikke tilfelle, skriver Dagfinn Nordbø.

La oss avsløre haterne!

Vi skylder unge, idealistiske mennesker å gjøre noe kraftfullt mot all gørra som skrives på nettet. Vi har ikke råd til å la være.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Tiårsmarkeringen av massakren på Utøya fikk oppmerksomhet i media. Et par-tre dagers tid. Deretter fortsatte valgkampen, som hittil ikke har nevnt netthatet og trakasseringen av Utøya-ofrene og deres støttespillere med et ord.

Ikke under Arendalsuka og ikke i partilederdebattene eller de andre valgsendingene.

Alle var altså enige i noen få dager om at «dette er alles ansvar» – med andre ord er det ingens ansvar. Å si at noe er alles ansvar er det samme som at det ikke blir gjort noe som helst konkret. Aktivister og ungdom helt ned til 13 år er blitt trakassert, og det øker stadig. Hvem passer på? PST, visstnok. Jeg vet ikke hvor mange som jobber i PST, unntatt at de sannsynligvis ikke er mange nok. Når netthat, hets fra høyreradikale og trakassering stadig øker, kan det ikke være tilstrekkelige ressurser i dedikert arbeid mot hatet på nett.

Så hva kan gjøres?

Jeg tillater meg å tenke høyt, i full visshet om at jeg sikkert blir sablet ned av besserwissere i mange kategorier: Jeg tenker at man for å avsløre haterne, skape mer mediefokus og få straffet flere ulovlige ytringer, kunne man opprette en power squad, en innsatsgruppe av folk med dyp innsikt i IT og sosiale medier, og jurister med spesialkompetanse på ytringsfrihet. La oss si gruppen kunne telle 20–30 personer.

Siden vi vet at «alles ansvar»-doktrinen ikke fungerer, må vi altså bruke penger. Mangler vi det i dette landet? Nei. Hvor skulle vi ta dem fra? Når politikere i dette landet kan tillate seg å finansiere en ytterliggående høyreblogg, kan vi ikke stole på dem – i hvert fall ikke partiene i den nåværende regjeringen.

Jeg anser likevel at dette burde være et statlig finansiert anliggende, men om private midler også fra stiftelser og organisasjoner kan komme inn, ville jeg ønsket det velkommen.

Veksten i trakasseringen er nemlig så sterk at det i dag ikke framstår som risikofylt å fylle nettet med hat, selv ikke under fullt navn. Selv store og ressurssterke medier klarer ikke å moderere sine kommentarfelt, eller det vil si: De kunne nok om de ville, men de bruker ikke på langt nær nok penger på det. Sylvi Listhaugs Facebookside er et annen eklatant eksempel, der jævlige ting ofte flyter fritt. Her er en fersk kommentar på Listhaugs Fb-side, om Lan Marie Berg i debatt på TV : «Hu der skolla ha vært stengt inne i en kjeller og kasta nøkkelen, blir kvalm av og se trynet på hu der.»

Hva kan en slik innsatsgruppe gjøre? De i gruppa med god IT-kompetanse og innsikt i sosiale medier må systematisk gå gjennom ytringer som er over streken eller i grenseland, og levere dem i bolker til dem med spesialisert juridisk kompetanse.

Når saker om ulovlige ytringer etter hvert kommer for retten, vil dette skape medieoppmerksomhet – som for eksempel dommen i saken om hetsingen av Sumaya Jirde Ali. Når konsekvensene av hets og trakassering kommer fram, som den betingede dommen til damen som kalte Jirde Ali en korrupt kakerlakk, vil dette kunne få en preventiv effekt.

Slik det ser ut i dag, er det altfor få ytringer som blir straffeforfulgt, og da mener jeg naturligvis de som er straffbare i lovens forstand. Ytringsfriheten skal være vid, og det er den i dag når meldinger som «trist at du overlevde Utøya» får passere. Jeg tenker at man i tillegg til anmeldelse av klart ulovlige ytringer kunne gjøre en type mediestøttet konfrontasjon av de som kommer med hatefulle utsagn som sistnevnte. At nettet av altfor mange ses på som et fristed for hets, kommer av en grunn: Det får ingen konsekvenser.

Det kan også virke som en stor del av den eldre generasjon ennå ikke begriper at de det sier i sosiale medier er offentlige ytringer. Skal den relativt store gruppen av «Old Persons Online» få en bedre forståelse av det, må det vises klart i mediebildet at du ikke kan si hva som helst i en Facebook-post eller et kommentarfelt. At Mark Zuckerberg mer eller mindre gir blaffen, vet vi alle. Glem ham.

I Sverige har siden 2016 bevegelsen «Jagärhär» (Jeg er her) rekruttert 150.000 mennesker som på frivillig basis involverer seg mot netthat av mange kategorier. Deres erfaringer kunne man trekke på i en mer profesjonelt rettet satsing.

Min oppfatning er at dette er et problemområde som kaller på lønnet arbeid og målrettet innsats. Som nevnt er devisen om «alles ansvar» ubrukelig, like ubrukelig som når miljøbyråden i Oslo sier at alle har ansvar for Oslofjorden ved å la være hive sparkesykler og handlevogner i havnebassenget. Vi vet at det er en søplete ting å gjøre, men noen folk gjør det jo likevel. Uønsket adferd kan bare minskes hvis det er klart og tydelig at den får reelle konsekvenser. Slik det ser ut i medieoffentligheten i dag, er dette ikke tilfelle.

Vi skylder unge, idealistiske mennesker å gjøre noe kraftfullt. Vi har ikke råd til å la være. Så, nye regjering: Dere har en jobb å gjøre.