Kommentar

B for belastning

Av Yngve Kvistad

I LØVENS HULE: Statsminister Boris Johnson i parlamentet onsdag.

Du vet du er i trøbbel når ikke engang bookmakerne gidder vedde imot at løpet er kjørt.

Publisert: Nå nettopp

Boris Johnsons politiske endelikt er blitt spådd like mange ganger som i Æsops fabel nummer 210.

Det er den om gutten som roper «ulv! ulv!» så mange ganger at folk til slutt ikke bryr seg den dagen vargen kommer.

Men nå er det ulvetid i Storbritannias konservative parti.

Statsministeren er i ferd med å bli spist levende av det store dyret med hundre hoder. 100 er antallet Tory-representanter som ifølge meningsmålingene må finne seg noe annet å gjøre etter neste valg – hvis Boris Johnson fortsatt er partileder og regjeringssjef 2. mai 2024.

Det er han neppe, skal man tro kommentaritet i De konservatives eget regjeringsorgan, The Daily Telegraph.

Avisens stedfortredende redaktør, Camilla Tominey ber Tory-partiet følge dronning Elizabeths kontante eksempel: Hun strippet nådeløst sin skandaliserte sønn for ordener og oppgaver.

«I likhet med prins Andrew, har Boris blitt en belastning for institusjonen han skulle tjene», skriver Tominey, som mener statsministeren «fornærmer sine velgere» når han hverken evne å erkjenne de regelbrudd han har begått, eller si et oppriktig unnskyld – i anstendighetens navn, om ikke annet.

I underhusets spørretime onsdag var han tilbake i passiv-aggressiv verbalmodus, etter en stakkarslig opptreden for en uke siden, og et labilt TV-intervju med Sky News’ politiske redaktør Beth Rigby tirsdag kveld, der han fremsto på sammenbruddets rand.

Men heller ikke denne gang hadde BoJo andre svar på festbråket i statsministerboligen og lovbruddene han beskyldes for, enn de komisk lite troverdige bortforklaringene han allerede har servert.

At han trodde hagefesten med pyntede bord, vinkjølere og høye glass var et arbeidsmøte. Og at ingen hadde fortalt ham at lockdown-loven han hadde underskrevet innebar at det ikke var lov å ta noen drinker sammen.

Resten skal han svare på når det foreligger en undersøkelsesrapport om de ulike selskapelighetene i Downing Street, bedyret Johnson med et kroppsspråk som tydelig signaliserte at han ikke hadde tenkt å kaste inn håndkledet.

Hvorvidt det er opp til ham selv, gjenstår å se. Den perfide ydmykelsen som en av hans aller nærmeste medarbeidere, tidligere brexit-minister David Davis, utsatte BoJo for på tampen av spørretimen onsdag, tolkes som det endelig tegn på at også basen nå har vendt seg mot ham.

Med å sitere Oliver Cromwells ord fra Tory-politikeren Leo Amerys berømte innlegg i den såkalte Norway Debate (også kalt The Narvik Debate) i underhuset 7. mai 1940, der han ba statsminister Neville Chamberlain trekke seg, sa Davis: «Du har sittet for lenge … I Guds navn, gå!»

10. mai 1940 avgikk Chamberlain.

NR 10: Statsministeren på vei til onsdagens møte i parlamentet.

Boris Johnsons personlige popularitet er nå på det laveste for noen sittende statsminister på dette tidspunkt i regjeringstiden siden disse målingene startet.

Ifølge YouGov-barometeret er han mer upopulær enn forgjengeren Theresa May noen gang var, og han tangerer denne uke det ultimate lavmål for noen politisk partileder i Storbritannia.

En tvilsom ære satt av daværende Labour-leder Jeremy Corbyn i juli 2019, da hans britiske arbeiderparti bare var fjerde størst på gallupen, og knappe 18 prosent av velgerne innrømte at de hadde tenkt å stemme på ham.

Det verste er likevel bookie-faktoren.

Meningsmålinger vektes og justeres for å gi et representativt utsnitt av meningsdannelsen. De som blir intervjuet gir uforpliktende svar. Men bookmakerne snakker med folk flest. De organiserer veddemål der deltakerne har noe å tape hvis de handler annerledes enn hva innsatsen tilsier. I potten ligger BoJos politiske fremtid.

I 2016 viste praktisk talt alle meningsmålinger at brexit ikke ville få folkets tilslutning. Bookie-indeksen tydet på det motsatte.

Nå mener bookmakerne at Boris Johnson ikke er statsminister ved neste valg. Oddsene indikerer at han forsvinner innen 2022.

Et parlamentsmedlem fra regjeringspartiet antyder enda kjappere sorti. Til Sky News sier han at «Boris er ute før uken er omme».

Mon det. Sant nok er det mye – og stadig mer for hver dag som går – som tyder på at Boris er ved veis ende. Den eneste som ikke har innsett det, er statsministeren selv, som Labour-leder Keir Starmer forleden uttrykte det.

Men hva Labour-lederen måtte si, er revnende likegyldig. Han har hverken politisk makt eller formell myndighet til å avsette en Tory-statsminister. Og aller minst en som sikret de konservative et rekordstort styringsflertall på 80 mandater etter valgskredet i 2019.

At misfornøyde enkeltrepresentanter fra de bakerste Tory-benkene buer på sin egen regjeringssjef behøver heller ikke bety så mye. I hvert fall ikke nok til at Boris må gå av. De såkalte backbencherne har aldri vært snille med statsministeren. Det går en ubrutt linje fra Robert Peel til Theresa May.

Selv om 54 Tory-parlamentarikere skulle «skrive brev», som det heter, til den såkalte 1922-komiteen, kan resultatet bli det samme som da Theresa May i 2018 første gang ble falt i ryggen.

Anført av Boris Johnson signerte en gruppe på 70 opprørere brev til komitéformann, Sir Graham Brady, med krav om mistillitsvotum mot daværende statsminister May. Underforstått et forlangende om nyvalg av partileder. Men da parlamentsgruppen gikk til hemmelig avstemning, sa to tredjedeler av representantene at de hadde tillit til Theresa May.

Med mindre en tydelig kandidat, eller en omforent overgangsskikkelse står klar til å overta, er det lite trolig at Tory-partiet kaster seg selv ut i en blodig lederstrid mens landet står til knes i politiske kriser.

Samtidig har Boris utvist en oppførsel så lite i takt med den store gruppe velgere som i 2019 ga ham et rekordstort styringsmandat, at partiet må vurdere om de ser seg tjent med å ha ham som frontfigur.

TALE: Statsministeren i parlamentet onsdag.

Allerede har en rekke prominente Tory-profiler bedt ham trekke seg.

I tillegg har majoritetslederen Jacob Rees-Mogg fornærmet skotske konservative ved å kalle lederen for søsterpartiet i nord, Douglas Ross, en «lettvekter».

Dermed har også Skottlands seks Tory-representanter i Westminster meldt seg på som potensielle brevskrivere. I tillegg har en oppbragt gruppe på 31 i det skotske parlamentet varslet at deres interesse for å drive valgkamp for et konservativt parti som har Boris Johnson som leder nå, er svært begrenset.

De 57 setene som Toryene i 2019-valget overtok i Labour-land, den såkalte Røde veggen, henger i en tilsvarende tynn tråd etter at det lekket fra et regjeringsmøte i Downing Street at de ble omtalt som « a load of fu**ing nobodies» – diplomatisk oversatt til «ubetydeligheter».

Flere av disse skal etter sigende utgjøre den harde kjerne i det indre backbencher-mytteriet som nå brer om seg i parlamentet.

I mai er et stort antall politikere på valg i alle britiske regioner og kommuner, og hvis 65 lokale Tory-lag eller konservative foreninger (som organiserer de ulike enmannskretsene) krever endringer i partiledelsen, har det samme effekt som et gitt antall brev til 1922-komiteen.

Mens 1922-komiteen er en mekanisme som regulerer et bindende tillitsvotum, er de lokale innsigelsene kun rådgivende. Men historisk har ingen konservativ leder overlevd et grasrotopprør fra lokalforeningene.

Det var disse som fremkalte Theresa Mays avtale om å gå av i juli 2019. Hvis et tilsvarende antall lokallag melder inn sin misnøye med BoJo, har han i realiteten ikke noe valg.

Da får bookmakerne rett denne gangen også.