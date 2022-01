– Vi skal konkurrere om studieplasser med to tidligere kull som begge har sluppet å ha eksamen, minner Sunniva Norendal Bjellås om i dette debattinnlegget.

«25 under 25»: Eksamen bør avlyses!

Er det ett kull som skal få tildelt navnet «coronakullet», så er det oss 03-ere - vi som når går i tredje på VGS. Det er urettferdig om vi må ha eksamen denne våren.

SUNNIVA NORENDAL BJELLÅS (18), elev VG3 ved Skien VGS

Store deler av både første- og andreklasse har vi sittet alene foran en pc-skjerm og fått rimelig amputert undervisning på Teams.

Gjennom hele VGS har skolehverdagen vår vært uforutsigbar, og undervisningen krevende.

Motivasjonen har sunket blant oss elever. Isolasjonen tærer på psyken til mange.

De siste ukene har vi vært plassert på hjemmeskole atter en gang, så det vil si at vi fikk ett eneste vanlig semester gjennom hele videregående.

De to kullene før oss har fått avlyst eksamen, men likevel ser det ut til at vi skal gjennomføre i år.

En utrolig urettferdig og hensynsløs plan, mener jeg.

Vi har alle ulike utgangspunkt. Ikke alle har plass nok hjemme eller støttende foreldre. Noen har konsentrasjonsvansker, mens andre har en hjemmesituasjon som gjør det nærmest umulig å gjennomføre hjemmeskole.

I tillegg fjerner hjemmeskole noe av det som holder mange motiverte gjennom en skoledag – som nettopp er det sosiale. Det er ikke det samme å ha et friminutt aleine ved pulten, i senga eller med en innpåsliten lillebror som også har hjemmeskole.

Det er ikke bare hos oss elever at motivasjonen har sunket. Vi merker på lærerne at det å undervise på Teams ikke er like spennende nå, som det kanskje var i starten av pandemien.

Lærerne sliter med å lage gode opplegg, og det går utover oss elever som må gjennomføre den ene innleveringa etter den andre. Vi får ikke lengre snakket fag. Vi får ikke diskutert, samarbeida eller utført praktiske oppgaver.

Vi er ikke lengre så involvert i undervisninga, vi bare observerer den gjennom en pc-skjerm.

Det er ikke rart lærerne er lei. Lei av at alt de ser er avslåtte kameraer og mikrofoner. Det var jo ikke det de signa opp for da de utdanna seg til lærere.

Vi som er elever på videregående har blitt nedprioritert under denne coronapandemien. Det skal ikke så mye til før trafikklyset bikker rødt, og vi blir plassert på hjemmeskole. Alle videregående skoler i Norge blei før og etter jul plassert på rødt nivå.

Til og med ved skoler hvor det ikke er noe smitte, ble elevene sendt hjem.

Å la VGS-elever være på skolen bør være en høyere prioritet, i hvert fall når de samtidig skal trumfe gjennom med eksamen.

Jeg vil skryte av den norske ungdommen. Vi har ofra mye. Vi har holdt avstand, holdt oss hjemme, avlyst arrangementer vi har gleda oss til, og vaksinert oss. Det er ikke oss viruset er farlig for, og likevel har vi bidratt i dugnaden.

Selvfølgelig har vi hatt måneder med ikke fullt så mange tiltak, og vi har vært heldige sammenlignet med veldig mange andre land. Jeg sier ikke dette for å få ros, men jeg sier dette for å få forståelse.

Vi har ofra mye, og likevel er det vi som får lide for det.

Vi skal konkurrere om studieplasser med to tidligere kull som begge har sluppet å ha eksamen.

Det er et faktum at karaktersnittet oftest blir høyere uten eksamenskarakter.

Faktisk får 50 % lavere karakter til eksamen enn til standpunkt, ifølge Udir.no. Slik som vi unge har tatt hensyn til samfunnet i flere år nå, burde ikke vi bli behandlet litt mer rettferdig?

Så jeg vil be deg, kjære utdanningsminister, at du har dette i tankene når dere bestemmer hvordan det blir med eksamen.

At dere tenker på hva som er best for oss elever. Jeg skjønner at en ekstern sluttvurdering i utgangspunktet er en god idé, men eksamen i år blir ikke rettferdig. La lærerne heller få muligheten til å få nok tid til å sette en godt begrunnet standpunktkarakter også i år.