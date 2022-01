VAR ÄR VARGEN: – Debatten om rovdyr viser at vi har blitt dysfunksjonelle i vårt møte med naturen, skriver kronikkforfatteren.

Hvem skal ut? Ulven!

Når nyttårsrakettene har stilnet, overtar smellene fra rifleskudd i ulvesonen.

TERJE LEIGLAND, samfunnsdebattant

Ulven er uønsket i Norge. Den viktigste saken for landet nå ved årsskiftet, i andre bølge av pandemien, er å skyte dette rovdyret ut av fellesskapets natur.

Fra sentrale politikere blir det hevdet at «det flommer over med ulv», «en død ulv er en god ulv». Eller at «all ulv bør skytes». Ulven er hatet og demonisert. Hvordan disse hatefulle ytringene påvirker og inspirerer til miljøkriminalitet burde noen interessere seg for, men det blir neppe en sak

for det lokale lensmannskontoret. Justisdepartementet vil vel heller ikke prioritere økte ressurser til bekjempelse av faunakriminalitet de kommende årene.

Det har gått over 50 år siden Det europeiske naturvernåret i 1970, ble initiert av Europarådet. Målet var å rette søkelys på de stadig mer fremtredende internasjonale natur- og miljøutfordringene. I 1972 ble Olav Gjærevoll statsråd i verdens første miljøverndepartement.

I dag har vi fått FNs 17 bærekraftsmål. Sammenlignet med 1970-tallet synes ikke politikerne egentlig å bry seg. Bærekraftsmålene er populære som jakkemerker og er ord uten innhold. Naturmangfold, sa du? Flott i ulike formuleringer og dokumenter.

I 1970 fikk vi naturvernloven hvor ordlyden i §1 var: «Naturen er en nasjonalverdi som må vernes». I 1971 ble ulven fredet i Norge. Ut over på 70 og 80-tallet syntes det å være konsensus om at vi skulle ta vare på naturen. I 1981 ble blant annet Hardangervidda nasjonalpark opprettet. Da Naturvernloven ble opphevet i 2009 fikk vi Naturmangfoldloven som tar seg bedre ut på papir.

Norge smykker seg med tittelen verdens rikeste land. Velstanden i Norge har økt voldsomt. Den materielle overfloden overgår det meste av hva folk flest noen timers flyreise unna vil kunne oppnå i sine liv.

I september ble det mannskapsbytte i regjeringskontorene. Miljøministeren synes å være konvertert til en «utryddingsminister».

I løpet av de 50 årene som har gått siden ulven ble fredet, har den mot alle odds greid å reetablere seg i Norge. Natur og biologi har en egen evne og kraft til å overleve. Innvandring og fri flyt av genetisk materiale er naturlig. Tidligere hekket det snøugle på Hardangervidda, også en art vi deler med blant annet Russland. Skal vi etablere «innreisekontroll» basert på DNA for trekkfuglene også kanskje?

Debatten om rovdyr viser at vi har blitt dysfunksjonelle i vårt møte med naturen. For COVID-19 lener vi oss mot våre fremste fagmiljøer og internasjonalt samarbeid. I diskursen om ulven får konspirasjonsteoriene fritt utløp og fagmiljøene blir holdt på behørig avstand. Men lobbyistene,

skogeierne og jegerne, med sauenæringen i front, har fri adgang til mediene og Stortinget.

Ut av dette kommer det såkalte «rovdyrforliket», hvor formålet er å holde våre rovdyr på eksistensminimum. Rødlista, fakta og naturvitenskap er ikke viktig.

Rundt 1970 ble det skutt ca. 6000 elg i Norge. Nå skytes det ca. 40.000 dyr pr. år. I snitt spiser en ulveflokk 120 elger i året. For ti ulveflokker blir dette 1200 elg. Antall viltpåkjørsler pr. år utgjør ca. 7000 dyr, hvorav ca. 1300 elg.

Verdens rikeste land har ikke råd til å ha ulv. Jegerstanden og lobbyistene har gjort en formidabel jobb for å bli kvitt en konkurrent øverst i næringspyramiden. 40.000 elg er ikke nok, – de vil ha alt.

Hva skal drepes neste gang? Kongeørn? De kaller det forvaltning, men det bærer preg av et hevntokt.