Kropp og slanking - et glemt likestillingsperspektiv

Verdens slankefrie dag er en dag der vi lar kropp være kropp, og feirer at vi bare er. Det burde vi strengt tatt gjøre litt oftere, i likestillingens navn.

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret/fat studies scholar



Likestilling handler om langt mer enn kjønn. Likestilling handler også om like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne, sosial bakgrunn, seksuell orientering, også videre.

Vi mener også kroppsstørrelse er et viktig likestillingsperspektiv, som dessverre ofte faller ut av regnestykket.

Kroppsstørrelse kan være utløsende for en rekke negative opplevelser. Tjukke mennesker utsettes for hets og fordommer som det er dokumentert at fører til dårligere helsehjelp, noe som bidrar til dårlig helse, redusert livskvalitet, ensomhet og psykiske utfordringer.

I tillegg har tjukke mennesker vanskeligere for å få jobb på grunn av fordommer mot deres kropp. Norsk forskning viser at tjukke kvinner tjener dårligere enn slanke, og kommentarer og blikk legitimeres gjennom alt fra “tjukkasvitser” og reklame, til slankeprogram og underholdning.

At tjukke mennesker forskjellsbehandles vil nok mange nekte for, men faktum er at dette er godt dokumentert i både internasjonal og norsk forskning.

Ikke bare det, men vi har generelt en dårligere holdning når det kommer til tjukke kropper. Til tross for at holdningene våre bedres på de fleste områder (holdninger til nedsatt funksjonsevne, andre kulturer, etc) har negative holdninger mot tjukke kropper økt med 40%. Dette kom frem i en amerikansk studie fra 2019, basert på Harvard Implicit Bias Test.

Tematikken er kompleks, og en av grunnene til dette er holdningene vi har til slanking. Slanking brukes til alt fra underholdning til samtaleemne på fest.

De aller fleste kjenner på et press om å slanke seg. Den nasjonale folkehelseundersøkelsen for 2020 viser at 7 av 10 nordmenn ønsker å gå ned i vekt.

Det er ganske mange som altså er misfornøyde med kroppen sin, og vi vil tippe at flere av de bruker mye tid og overskudd både til å tenke på slanking, og gjøre noe med det.

Kroppsbildet vårt gjør noe med den psykiske helsen vår.

De fleste har forsøkt både en og femten dietter, kurer, tips og råd som lover at du skal gå ned i vekt.

Jeg har personlig ikke tall på alle de diettene og kurene jeg selv har gått på siden jeg i en alder av 15 skjønte at jeg var for tjukk for å aksepteres som et fullverdig menneske.

Disse diettene ga intet annet enn en solid vektøkning, trøstespising, en spiseforstyrrelse og ikke minst - en følelse av å være mislykket. Det falt meg aldri inn at det ikke var meg det var noe galt med, men diettkulturen.

Det ensidige fokuset på at tykke kropper er helseskadelig, fører til økte psykiske helseutfordringer for barn og unge.

Studier viser at barn påvirkes av vektstigma allerede ned i 3-års alderen, og at i en alder av 9 er vektstigma en naturlig del av hverdagen (Skinner, et al., 2017).

Antall unge som sliter med spiseforstyrrelse har hatt en betraktelig økning de siste årene. Tall fra Sykehuset Østfold viser at sammenlignet med 2019 var det 59 prosent flere unge mennesker til behandling for en eller annen form for spiseforstyrrelser i 2021.

I et folkehelseperspektiv må vi ha økt fokus på påvirkning av barn og unge, og det er behov for et kunnskapsløft for lærere, helsepersonell og andre som jobber med denne målgruppen.

Og derfor er denne dagen viktig.

Du kan ikke hate deg sunn

Kroppspress og stigmatisering på bakgrunn av vekt rammer alle kjønn, men verst ser det likevel ut til å være for kvinner og transpersoner.

Kvinner har en strengere ramme for hvor tjukke de “får lov” til å være, og får gjerne kommentarer på kroppen sin om at de må “passe på”, selv om de ikke er tjukke.

Redselen for å bli tjukk er hele tiden til stede.

Transpersoner får ingen form for kjønnsbekreftende behandling dersom de holder en BMI over 30.

Og når vi snakker om BMI - dette er en måte å måle kroppen på som flere eksperter på området i en årrekke har frarådet å benytte. Likevel støtter det norske helsevesenet seg på BMI, og bedriver dermed en systematisk diskriminering av pasienter på bakgrunn av en formel som kun tar hensyn til høyde og vekt.

Det snakkes hele tiden om å slanke befolkningen, men jeg spør - ønsker vi en slankere eller sunnere befolkning? De to henger ikke nødvendigvis sammen.

Å hate seg selv til en ny kropp gjør deg kanskje slank, men det vil være skadelig for både den psykiske og fysiske helsen.

En slank kropp har med andre ord lite med sunnhet å gjøre, fordi helse er et mangefasettert fenomen.

Slanking har en «sukessrate» på 3-5 %, hvilket betyr at 95-97 % vil feile. Konsekvensene av dette er at den enkelte sitter med en følelse av at det er en selv det er noe galt med - ikke slankekuren.

Dette kan på sikt gi spiseforstyrrelser og et vanskelig forhold til kropp, mat og følelser. I tillegg har mange en holdning om at tjukke mennesker som ikke går ned i vekt er dumme, late eller ikke forstår.

Kroppslig autonomi er viktig, og hva du gjør med din kropp er ditt valg. Men da bør det også være mitt valg hva jeg gjør med min.

Det er i det hele tatt store kunnskapshull hva gjelder tjukke kropper. Mens de færreste virker interessert i å lære mer om tematikken, blir folk sykere som følge av stigmatiseringen de utsettes for, og de opplever å bli diskriminert og tilsidesatt på grunn av kroppene sine.

Vi etterlyser derfor et samfunn som ytrer større forståelse for at kropper kommer i alle fasonger, og som ser verdien av hverandre.

Først når du føler deg verdsatt og velkommen øker også livskvaliteten - og gir deg med det et sunnere liv.