Regjeringen må støtte Assange

En britisk domstol har avgjort at det er opp til den britiske regjeringen om Julian Assange skal utleveres til USA. Der er han tiltalt under den militære spionparagrafen fra 1917 og risikerer 175 års fengsel. En utvisning blir et alvorlig tilbakeslag for ytringsfriheten og rettssikkerheten i Europa.

MADS ANDENÆS,

THORBJØRN JAGLAND,

EVA JOLY,

WILLIAM NYGAARD

I 2010 offentliggjorde Wikileaks hemmelige dokumenter om krigene i Afghanistan og Irak. Chelsea Manning, som var etterretningsanalytiker i den amerikanske hæren, ga Wikileaks tilgang til disse dokumentene. Store aviser verden rundt publiserte dokumentene som viste at det var begått krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak.

President Obama konkluderte med at Assange ikke kunne tiltaltes uten også å tiltale The New York Times og andre amerikanske aviser som hadde brukt dokumentene. Obama ønsket ikke å være ansvarlig for et slikt angrep på ytringsfriheten.

President Trump hadde imidlertid ikke slike begrensninger. Han besluttet at Assange skulle tiltales under Espionage Act, og krevde at den britiske regjering utleverte Assange til USA. Assange hadde søkt tilflukt i Equadors ambassade. Der ble han arrestert for å bli plassert i høyrisikofengselet Belmarsh.

FNs spesialrapportør mot tortur har gjentatte ganger slått fast at behandlingen av Assange er tortur i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske retter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Han har også påvist grove brudd på retten til en rettferdig rettergang etter menneskerettskonvensjonene.

Alvorligst er bruddene på artikkel 10 om ytringsfriheten. Storbritannia er i ferd med å utlevere en australsk statsborger til USA der han er tiltalt for spionasje for å ha formidlet informasjon om krigsforbrytelser som en rekke store aviser, også i Europa, har offentliggjort.

Storbritannia var en av initiativtagerne til Londonstatuttene som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det vil være et alvorlig tilbakeslag for ytringsfriheten i Europa dersom Storbritannia utleverer Assange slik USA krever.

Norge må som en av de andre grunnleggerne av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ta sitt ansvar for at så ikke skjer.

Statsminister Støre og utenriksminister Huitfeldt bør straks søke kontakt med sine britiske kolleger og formidle deres ansvar for å beskytte en av de mest sentrale artiklene i menneskerettighetskonvensjonene.

Norsk PEN og Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening leverte for kort tid siden et brev til den britiske ambassaden med krav om at utleveringen til USA må stanses.

Det vil skape en sterkt nedkjølende effekt hvis en australsk statsborger utleveres fra et tredjeland for å ha brukt ytringsfriheten til å publisere fakta om grove krigsforbrytelser, fordi makthaverne i USA ikke ønsker disse skal bli kjent for offentligheten. Britiske domstoler har ikke tatt hensyn til ytringsfriheten slik vernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen krever.

Allerede i oktober i fjor skrev den norske UNESCO-kommisjonen, rådgivende organ for Regjeringen i ytringsfrihetsspørsmål, at den norske utenriksministeren bør gripe inn overfor sin britiske kollega og stanse det angrepet på ytringsfriheten det vil være om Assange blir utlevert. Utenriksdepartementet har ennå ikke svart på brevet.

På tvers av partigrensene på Stortinget er det etablert en egen støttegruppe for Assange. Til nå 2500 nordmenn har støttet Assange i en underskriftsaksjon og helsides avisannonser med kravet om at den norske regjeringen må gripe inn. Reportere uten grenser, Amnesty International og alle de viktige journalist- og ytringsfrihetsorganisasjonene har protestert mot utlevering.

Britiske myndigheter nektet utlevering av general Pinochet som spanske domstoler hadde siktet for massemord og tortur. Begrunnelsen var hans dårlige helse.

FN-organer har slått fast at Assange har vært vilkårlig fengslet, medregnet varetekten i 2010, de syv årene i den ecuadorianske ambassaden (han ville blitt arrestert om han forlot ambassaden av politifolkene som ifølge myndighetene nettopp av den grunn omga ambassaden) og, så langt, tre år i et høysikkerhetsregime sammen med terrorsiktede.

Han har hatt slag og er i svært dårlig helseforfatning. Om ikke annet bør dette være grunn nok til at norske myndigheter ber britene om at Assange løslates og nektes utlevert.

Nå behøver vi en politisk markering fra den norske regjeringen – for etterlevelse av folkeretten og på vegne av ytringsfriheten.