Ruud skrev tennishistorie: Esset sitter i hodet!

Av Leif Welhaven

Så glad var Casper Ruud da semifinaleplassen var sikret i ATP-finalen.

(Casper Ruud-Andrej Rubljov 2-6, 7-5, 7-6) Det norske tenniseventyret vil ingen ende ta. Det skyldes ikke minst hvor sterk Casper Ruud er blitt mentalt.

Det er ikke mange idrettsgrener som er like marginale som tennis på øverste nivå. Når det virkelig drar seg til, kan noen millimeter i et par poeng være forskjellen på suksess og fiasko.

En førstereisgutt i sesongfinalen, der bare åtte spillere får billett til å være med, kunne fort fått problemer med nervene. Men Casper Ruud fremstår vaksinert mot frykt.

Før denne fredagen hadde han aldri slått Andrej Rubljov før – det sto 4–0 til motstanderen «head to head».

Men da det avgjørende settet gikk til tie break i Torino, og attpåtil det dro seg til i dette, spilte statistikken ingen rolle.

Akkurat da fant Ruud frem det lille ekstra.

TIl slutt satte han like gjerne inn et ess for å punktere det hele, da det virkelig trengtes. Det sikrer en norsk semifinaleplass i årets siste turnering.

La oss ta det hele en gang til: Det er FIRE spillere igjen i turneringen som hele sirkuset har brukt året på å kvalifisere seg til – og en av dem er norsk.

Det er spinnvilt i verdensidretten tennis.

Imponerende er det også hvordan Casper Ruud for andre kamp på rad fant frem styrken som behøves for å kjempe seg tilbake etter å ha tapt åpningssettet klart.

Denne sesongen har han tatt ytterligere steg. Ruud har en forehand og en stayerevne som kan skremme absolutt alle, og han blir stadig mer allsidig.

Utvikler han backhanden enda litt og blir enda bedre når det går fort, må gudene vite hvor det kan ende.

Men det er verdt å merke seg at dette sluttspillet ikke går på favorittunderlaget grus, og det er stort å se hvor mye mer konkurransedykig han er blitt på hardcourt.

Turneringen startet med et klart nederlag mot verdenseneren Novak Djokovic, før det altså ble triumfer mot Cameron Norris og den nevnte russeren.

Nå skal det nevnes at Stefanos Tsitsipas trakk seg på grunn av en vond albue, men det forringer ikke nordmannens bragd overhodet. Skader er tross alt en del av sporten.

I semifinalen venter enda en russer, andreseedede Daniil Medvedev. Han spilte Ruud nylig double sammen med i oppvisningsturneringen Laver Cup. Det gikk ikke så bra, men det var heller ikke en setting for det store alvoret.

Men nå er det ingen lek.

De to spillerne har møttes to ganger før, i Australia i fjor og på Mallorca i år. Ruud har tapt begge oppgjørene, og har ennå til gode å vinne et sett mot Medvedev.

Det er ingen tvil om favoritten i den kommende semifinalen ikke er norsk, men i den mentale modusen Ruud er i for øyeblikket skal han absolutt ikke avskrives.

Casper Ruud har nemlig sitt aller viktigste ess plassert mellom ørene.