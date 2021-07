VARSKO: Norge mangler 900 spesialiserte leger, skriver Helge Askim. Foto: Harald Henden

Stort behov for legespesialister

Koronapandemien har satt det norske helsevesenet under press, samtidig som vi har klart oss med forholdsvis få dødsfall. At intensivavdelingene ved landets sykehus ikke ble overfylt av pasienter, er en av grunnene til at vi har tålt påkjenningen. Det skal vi være glade for, da flere yrkesgrupper ved disse avdelingene har ropt varsku om underbemanning.

HELGE ASKIM, lege i spesialisering og påtroppende styremedlem i Unge legers landsforening

Samtidig viser en rapport fra Helsedirektoratet (Leger i kommunene og spesialisthelsetjenesten 2020) at fire av ti anestesileger, de som leder intensivavdelingene, er hentet fra utlandet. Hadde det stått på vår egen utdanning av anestesiologer, spesialister i anestesi, ville altså landets intensivkapasitet vært enda lavere.

Å utdanne legespesialister er en tid- og ressurskrevende prosess. Men det er også en høyst nødvendig aktivitet.

Det er spesialistene som er de endelige beslutningstagerne i din behandling, det er de som er ansvarlige når du blir operert, og det er de som sitter med erfaringen og tryggheten når du er akutt syk.

Skal vi ha et godt helsevesen i Norge, er vi med andre ord helt avhengige av å ha nok spesialister både på store og små sykehus. Men har vi det?

Ifølge Navs bedriftsundersøkelse fra 2020 mangler Norge 900 spesialiserte leger, så en kan lure på hva som har skjedd.

VARSKU: Norge kan ikke fortsette å importere spesialiserte leger fra utlandet, skriver lege Helge Askim. FOTO: Thomas Eckhoff

For å bli spesialist jobber man som lege i spesialisering (LIS). Dette er autoriserte leger med selvstendig ansvar, som videreutdannes til å bli spesialist for eksempel i hjertemedisin eller kreft.

Man opplæres i prosedyrer (som operasjonsteknikk) og deltar på kurs etter fastsatte planer. De fleste leger blir ferdig med denne videreutdanningen rundt 10 år etter avsluttet medisinstudium. Når vi da mangler spesialister i dag, har vi hatt for få LIS-stillinger over en lengere periode.

For å dekke opp for mangelen er det blitt importert spesialister fra utlandet. Norge er faktisk blant toppen i Europa på import av slike leger fra andre land, og dette er altså noe vi systematisk nytter oss av for å dekke behovet i eget helsevesen.

Med dette bidrar Norge til hjerneflukt (brain drain) fra land som selv trenger kompetansen.

Når vi gjør oss avhengige av å importere leger fra Tyskland og Polen, må de selv hente fra Ukraina eller Hviterussland, som igjen blir avhengige av å sikre seg spesialister fra enda fattigere land.

Dette er et anerkjent problem, og Norge har forpliktet seg til å jobbe mot hjerneflukt ved å signere WHO konvensjon om etisk rekrutering av helsepersonell.

Vi er selvfølgelig svært glade for å få kunnskapsrike kolleger fra andre land ved alle norske sykehus, men vi er negative til at landet skal være avhengige av dette for å sikre drift av eget helsevesen.

Dette er altså kritikk av en systematisk politikk hvor Norge lar andre land ta regningen for vårt spesialistbehov.

Legeforeningen mener at det er på tide at staten Norge tar ansvar for eget behov og utdanner nok egne spesialister. Skal vi få til dette, må sykehusene sikres rammer til å utdanne dem selv.

Pandemien har vist oss at om et lands helsevesen svikter, påvirker det oss alle. Det kan vi se med mutasjonene som nå kommer fra de hardest rammede områdene. Vi kan ikke være del av et system som svekker helsevesenet i andre land for å verne om egen lommebok.

Norges helsevesen er avhengig av et varig løft og investering for å sikre egen befolkning. Det trengs flere spesialister ved norske sykehus, og da må vi ha flere spesialiseringsstillinger.