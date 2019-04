TAKKNEMLIG: – Hver dag står jeg opp og er supertakknemlig for at jeg har en jobb jeg elsker, skriver Ragnhild Guddal. Foto: Privat.

– Jeg er stolt av å jobbe i NAV!

Du tenker sikkert at jeg ikke er helt vel bevart som sier det, for du hører jo bare negative ting om NAV. Men jeg er stolt av det jeg gjør. Jeg har nemlig fått den verdifulle oppgaven med å kunne hjelpe de som vil ha min hjelp.

RAGNHILD GUDDAL, Prosjektleder Lyset i hverdagen

Da har jeg lyst til å fortelle hvordan min arbeidshverdag er. Nei, den består ikke bare av å sitte bak en pc eller besvare noen telefoner, den består av så ekstremt mye mer. Derfor håper jeg du tar deg tid til å lese hvordan min virkelighet er på NAV , og kanskje du lærer noe om velferdsstaten vår samtidig.

Hver dag står jeg opp og er supertakknemlig for at jeg har en jobb jeg elsker. Selv om jeg aldri vet hva arbeidsdagen bringer. Som regel begynner telefonen å ringe i det jeg sitter i bilen på vei til jobb.

Det kan være leger, psykologer, avgiftningsklinikker, rusinstitusjoner, andre samarbeidspartnere i kommunen eller en fortvilet mor eller far. Jeg jobber med unge mellom 18 og 29 år som sliter med rus eller psykiske lidelser.

Er det noe jeg er lei av så er det å måtte forsvare arbeidsplassen min hver gang jeg er i sosiale lag. Når jeg forteller at jeg jobber i NAV kommer det som regel en eller annen historie, og et bilde av NAV som ikke alltid er like positivt. Så da spør jeg alltid: Vil du høre hva jeg egentlig gjør i NAV?

Til nå har jeg aldri fått et nei når jeg har stilt det spørsmålet, noe jeg er veldig glad for.

Det som er realiteten, er at jeg jobber med folk som er i krise eller har en ekstremt krevende hverdag. Jeg er blitt fortalt historier som jeg ikke i min villeste fantasi hadde trodd at mennesker kunne gjøre mot hverandre.

Jeg har møtt jenta som har sittet i bur, gutten som er blitt utsatt for grove overgrep, hun som har blitt låst inne i flere dager og serievoldtatt, han som er utsatt for grov vold i rusmiljøet eller hun som bare hadde arrvev på armene etter mange år med selvskading.

Jeg har vært på hjemmebesøk der jeg ikke har visst om personen jeg skal inn til lever eller er død. Jeg har sittet i telefonen med mennesker som er på vei til å ta sitt eget liv. Jeg har ryddet sprøytespisser, forhandlet med politiet, vært på fengselsbesøk, hjulpet til på lukkede psykiatriske institusjoner, vitnet i straffesaker og jeg har hørt på «hemmeligheter» som jeg vil ta med meg i graven.

Så ja, jeg er stolt av det jeg gjør. For jeg har nemlig fått den verdifulle oppgaven med å kunne hjelpe de som vil ha min hjelp, og tenk hvor heldig jeg er som får lov til å ta del i andre menneskers liv. Det er en gavepakke av de sjeldne.

Jeg blir kjent med mennesker som har en livserfaring flertallet av oss ikke kan måle oss med. Det at de vil dele sin lærdom med meg, hjelper meg til å forstå så jeg kan hjelpe dem tilbake.

Noen ganger er traumene så store at jeg ikke forstår at det mennesket jeg står foran klarer å stå opp hver eneste morgen, og jeg tenker ofte på hvor sterke mange er som klarer å leve videre.

Det å jobbe i NAV handler om å møte mennesker akkurat der de er, enten det er «Trine» som skal ha alderspensjonen sin, «Nina» og «Per» som skal ha foreldrepenger, eller 20 år gamle «Petter» som ruser seg hardt på heroin, ikke har et sted å bo og som har alt for mange overdoser de siste to månedene. NAV skal nemlig favne alle, uansett hvilke behov eller krise personen står i.

Så før jeg avslutter vil jeg bare si at jeg vet at vi i NAV ikke er feilfrie, og det beklager jeg. NAV er en kjempestor bedrift som bistår hele Norges befolkning. Så jeg tenker det ville vært helt merkelig hvis vi var feilfrie, men NAV er også stadig i endring og jobber mot å bli så bra som overhode mulig.

Jeg er nå så heldig at jeg har fått lov til å videreutvikle tjenestetilbudet Bærum kommune har sammen med NAV for unge med rusutfordringer. Det har ført til at prosjektet «Lyset i hverdagen» har blitt realisert.

Her jobber vi med å lage et tilbud som passer de unge med rusutfordringer og de er selv aktivt med å bestemme utviklingen av prosjektet, slik at de ikke må tilpasse seg tilbudene som eksisterer. Prosjektet viser at det er mulig å få til endring også i de store statlige og kommunale organene. Så neste gang du hører en negativ sak om NAV, husk at NAV består av mer enn sykepenger, pensjon eller barnetrygd.

Det består av mennesker som har lyst til å gjøre en forskjell! Så ja, jeg er stolt av å jobbe i NAV.

Publisert: 27.04.19 kl. 09:21