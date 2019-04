KRITISK: – Russetiden skal handle om samhold, vennskap og feiringen av vitnemål etter 13 års skolegang. Men i stedet har det blitt slik at jeg nesten ikke tør å ta på meg russebuksa, skriver Pernille Hogstad Stene, som er russ i år. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: – Jeg tør nesten ikke ta på meg russedressen

Jeg vil at de som vokser opp nå skal ha forbilder som viser at russetiden ikke handler om slåssing, seksuell trakassering, å få de drøyeste knutene eller lure med seg 14-åringer på rulling i russebussen.

PERNILLE HOGSTAD STENE (18), russ

Jeg er ikke en av dem som reiser til Syden for å slåss. Jeg er ikke en av dem som skal ha sex i et tre for å få en ølkork i russelua. Jeg er ikke en av dem som lager skjemaer hvor ungdommer må fylle ut kroppsvekt, BH-størrelse og hvor seksuell erfaren man er for å få bli med å «rulle» med russebussen.

Men det har blitt slik at befolkningen tror at alle russ gjør det. Folk tror at alle de som vandrer rundt i en rød bukse gjør slike ting. Jeg blir forbanna.

Bare hør på russelåtene som lages nå om dagen. Det er vanskelig å finne en russelåt hvor det ikke blir nevnt en nedlatende og krenkende setning om kvinner. Og folk lurer på hvorfor vi har kvinnedag? Det er nettopp slike ting som gjør at vi fortsatt kjemper for likestilling. Det skal ikke være slik at med en gang du tar på deg en russebukse så kan du gjøre kva du vil uten konsekvenser.

Du skal ikke kalle ei jente for «cockblocker» etter du nettopp har forgrepet deg på henne og blitt sur fordi hun ombestemte seg og sa nei. For et nei er et nei. Det er en grunn til at vi stryker på merker fra organisasjonen Amnesty om at nei er nei på våre røde russebukser.

En annen ting som irriterer meg er det som heter «rulling». Dette er i hovedsak russ som kjører rundt i en russebuss om natta, hører på så høy musikk at pulsen dunker i takt med «Sjeiken» av Tix og drikker. Du vet, russelåta “I kveld er det lov å være hore”.

Kommende russ som skriver «Du er ikke russ uten buss», og Drammensrussen som lagde et skjema hvor det var alvorlige uttalelser og krenkende spørsmål bare for at du skal få være med å rulle. Hvis du ikke er seksuell erfaren nok får du ikke være med.

Men hva slags forbilder er vi da? Hvem skal neste generasjon se opp til? Blir ikke dette bare verre og verre? Og når skal folk skjønne at nok er nok? Hvis du drar på rulling skal du ikke se bort i fra at du ser 14-15-åringer som sitter med en cider i hånden og har visstnok tidenes kveld... på Snapchat.

Men hvis du leser deg litt opp på dette temaet, skjønner du fort at noen av de kanskje har måttet kle seg naken, sendt nakenbilder eller gjort verre ting for å få lov til å være med.

Da er kanskje ikke det å sitte med mange russ og kjøre rundt i en buss verdt det. Men de vet jo ikke bedre, for: Hvem ser de opp til? Jo, de ser opp til russen.

En 14-15-åring har ingenting på en russebuss å gjøre. De har ikke noe med russetida å gjøre. De er for unge til å skjønne at det ikke er greit å oppnå tjenester av å gi noen oralsex eller sende et nakenbilde til noen de ikke kjenner.

Kva skjedde med å være et godt forbilde? Når begynte folk å miste hodet?

Det som irriterer meg mest er at de eldre tror at alle russ er sånn, mens det egentlig bare er noen få som ødelegger for alle oss andre.

Det kommer ikke overskrift i VG at «Russen koser seg på Tryvann».

Det som kommer i VG, og det som blir delt rundt, er «Russebuss spurte etter vekt og seksuell erfaring – rektor reagerer.» og «Alvorlig russeslagsmål i Oslo».

Det er dette folk forbinder med russ. Jeg tør nesten ikke ta på meg russedressen.

Men skal det bli sånn at noen få skal gå i russedressen for de trakasserer, drikker og havner i slåsskamper. Nei, det er nettopp disse vi må stoppe. Russetida skal være for alle som feirer at de er ferdig med 13 års skolegang. Russetiden skal være et fint minne for livet, ikke et minne som står skrevet på rullebladet ditt for resten av livet.

Men kanskje det bare er meg som tenker slik. Kanskje det bare er meg som tenker som de gamle gjør om oss unge? Eller kanskje det er dette som er den nye normalen?

Jeg vil at de som vokser opp nå skal ha et forbilde som viser de at russetiden ikke handler om slåssing, seksuell trakassering, å få de drøyeste knutene eller lure med seg 14-åringar på rulling i russebussen.

Nei, russetida skal handle om samhold, skape nye vennskap og feire at vi får vitnemål etter 13 års endt skolegang.

Publisert: 17.04.19 kl. 10:43