Bjørn Eidsvåg-debatten: NRKs dustete spillelister er hovedproblemet

Det er selve spilleliste-systemet som er problemet, ikke om Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland er gode nok eller ikke.

TOM SKJEKLESÆTHER, musikkskribent

«Radio is a sound salvation

Radio is cleaning up the nation»

– Elvis Costello

Bjørn Eidsvåg er skuffet over at sangen han har skrevet sammen med Sigvart Dagsland, «Alt eg ser», ikke har blitt listet på NRK radio. På tross av at den, som Eidsvåg selv avslører, var laget spesielt for radiospilling!

Eidsvågs liste-blues har rikosjettert tilbake og smelt av mellom fingrene til avsenderen. Ikke minst takket være en kommentar fra iTromsøs Egon Holstad, spredd videre med VGs hjelp, under overskriften «Tenn et lys for Bjørn Eidsvåg». Der rockpresten får sitt pass påskrevet som en bortskjemt, allerede svært tilgodesett artist med fripass til det som er av medieplattformer.

Tom Skjeklesæther Foto: Thomas Andreassen

Men det er systemet som Eidsvåg latterlig nok føler seg forbigått av det er noe feil med. Ikke bare det åpenbare at P1 kan synes å slite med å gi plass til artister over 50 på hitlistene sine.

Nemlig at en allmennkringkaster, snart finansiert direkte over skatteseddelen, holder på med noe så fullstendig gammeldags og ultrakonserverende som A, B og C-listing av musikk.

Det virker ikke som om at det har slått noen at denne typen spille-listing ikke er naturgitt.

Dette var noe NRK fant på for noen tiår siden, i et dustete forsøk på å henge med på svingen i internasjonal radio-programmering. Et grep hentet ut av triks-boka til kommersielle, annonse-finansierte radiokanaler. Kanaler som, om de hadde fått det til, bare hadde hatt en låt på spillelista si. Den mest populære. For instant gjenkjenning og maksimal kanal-branding, som en annonsekonsulent ville formulert det.

I 2019 er dette systemet helt utdatert, totalt unødvendig og direkte ødeleggende, ikke minst for det historiske mangfoldet og stadig økende kvalitetsnivået i norsk musikk.

Musikk som skapes av komponister og utøvere som oftere og oftere får den internasjonale oppmerksomheten som NRK unndrar dem.

Artister og musikere som i vesentlig grad har gitt opp å tenke på NRK som en mulig kanal til å få musikken sin bredt ut via.

Og da har jeg ikke engang gått inn på NRK TVs absolutte fravær av interesse for å journalistisk behandle bredden og kvaliteten til norsk musikk.

Det eneste som kan sies om akkurat det, er at NRK TV alltid har gått med hæla først når det kommer til å speile denne delen av kulturlivet.

Som musikkjournalist følger jeg både det norske og internasjonale musikklivet tett, og den dagen jeg skulle komme til å høre noe som spisset ørene mine under lytting til de daglige sendingene til NRK P1, så skal jeg feire det med bløtkake.

Veldig mange av oss som bryr oss spesielt om musikk, lytter til NRK for nyheter og debatt. That’s it.

Selvfølgelig kunne NRK P1s musikkprofil vært helt annerledes, vesentlig mer musikk-journalistisk basert og med en helt annen fleksibilitet. Til å fange opp utvikling, hendelser og nyheter i musikkverdenen. Om ikke unødvendig stor sendetid hadde blitt fylt opp av de programmerte listene.

Jeg er overbevist om at NRK P1 har et voksent publikum, antakelig tilhører de aller fleste aldersgruppa fra 40–50 og oppover. I 2019 er dette lyttere som har vokst opp med det som vi enklest kan kalle rockhistorien, hvori opptatt soul, R´n´B, blues, folk, reggae, sanger/ låtskriver og myriader av varianter av dette.

Å rekruttere nye lyttere til denne kanalen går neppe via russemusikk og krampaktig festlige programledere som høres ut som de er i gang med et «Exit»-style party lenge før Dagsrevyen på en skarve tirsdag.

NRK har så vidt vites andre kanaler som har som oppdrag å snakke med nye generasjoner som har vokst opp med strømming og YouTube-lytting, de som i dag befinner seg mellom tenårene og ung voksenalder.

Er overlapping mellom musikken som spilles på NRK P1 og NRK P3 stor, slik det nå påstås i debatten, så er det bare bevis for at noen gjør noe grunnleggende feil enten i den ene eller andre kanalen.

