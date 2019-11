MOT HOMOTERAPI: – For meg er det ingen tvil, jeg er tilhenger av religionsfrihet men motstander av overgrep. Forby homoterapi, skriver artist Knut Anders Sørum. Foto: Jan Tore Øverstad

Debatt

«Stjernekamp»-vinneren: – Mitt liv er litt mindre verdt

Etter Debatten på NRK satt jeg med en uggen følelse. Ingen driver med «homoterapi», men alle ønsker at homofile skal bli hetero. Mitt liv er litt mindre verdt, mindre «rett» og mye mindre relevant som kristen, så lenge jeg lever i synd. Jeg burde omvendt meg, blitt hetero eller levd alene.

KNUT ANDERS SØRUM, Komponist, sanger og musiker

De kristne som holder på sånn er stort sett ikke onde mennesker, de ser bare ting på en litt annen måte. De tror at homofili er et valg. De tror at homofili er noe som har blitt påfør deg fra barndommen, enten via overgrep eller usunne relasjoner til foreldre eller andre. De tror at homofili er en "svikt i systemet", en følge av syndefallet og en del av alt det onde som har kommet inn i verden og forstyrret Guds gode skaperverk. De tror at homofili kommer fra satan.

Jeg tror at homofili er medfødt. Jeg tror ikke det er et valg. Kanskje det har vært et valg for noen, men det må være utrolig få. Jeg kjenner ingen som har valgt å bli homofile. De fleste homofile jeg kjenner har gått igjennom en større eller mindre krise da de fant ut at de var skeive. Kriser kan umulig være noe mange mennesker ønsker for livet sitt. Som ung ba jeg til Gud hver dag i sju år om å få slippe å våkne dagen etter hvis disse følelsene fortsatt var tilstede. For min del var det alt annet enn et valg. Fy skam den som påstår noe annet!

Jeg tror at homofili er en naturlig del av Guds store og gode plan. Jeg tror det er en av mange variasjoner, og en av nyansene i det voldsomme mangfoldet av liv og utfoldelse i skaperverket. Jeg tror det er godt, og jeg tror Gud gleder seg hver gang to mennesker finner sammen og bygger et forhold basert på kjærlighet og tillit.

Homofili er ingen trussel mot skaperverket, som mange hevder, det er en nødvendig variasjon. Skaperverket trenger alle nyansene, alle fargene, alle alternativene. Det er menneskene som gjør den homofile variasjonen til noe ondt ved å ødelegge disse fargene. Vi finner disse fargene over alt i naturen, så vi finner de selvfølgelig også hos oss mennesker. Jeg tror homoFOBI kommer fra satan.

Det er dette vi egentlig diskuterer. Tror man at homofili kommer fra satan så er konsekvensen selvfølgelig at man prøver alt for å bli kvitt det. Da blir homoterapi logisk. Forbønn for å bli kvitt homofile følelser blir logisk, til og med demonutdrivelse blir logisk. Lista er lang, og hele pakka blir helt logisk med denne tankegangen. Det er egentlig mindre logisk, ja direkte feigt, å ikke gjøre noe hvis man tror homofili kommer fra det onde. Det er selvfølgelig religionsfrihet til å mene dette. Jeg er tilhenger av religionsfrihet, så da er vel jeg i mot et forbud?

Homoterapi er direkte skadelig. Vi har hørt alle historiene om folk som ikke orket å leve lenger på grunn av frykten for straff og dom, frykten for fordømmelse og utestengelse, og ikke minst et enormt altoppslukende hat mot seg selv og sine egne følelser. Jeg kan snakke åpent om dette nå etter mange år, for jeg har følt dette direkte på kroppen. Jeg bærer fortsatt så dype sår at fingrene skjelver på tastaturet når jeg skriver. Å se debattene og dokumentarene gjør meg så ubalansert at jeg får fysiske reaksjoner.

Etter Debatten på NRK1 hadde jeg så vondt i magen at jeg var nær ved å gå på toalettet for å kaste opp. For meg er dette fortsatt uvirkelig sterkt, selv om det er over femten år siden jeg var en del av et sånt miljø. Så hvorfor betviler man alvoret her? Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å se at det de holder på med er så grunnleggende skadelig? Jeg er selv et sannhetsvitne på dette faktum: å be til Gud for et menneske om at legningen din skal forandres er direkte livsfarlig. Å ønske for et annet menneske at legningen skal forandres er et overgrep. Å gå til sjelesorg å få beskjed om at "Gud ikke har skapt deg sånn" eller "Gud liker ikke dette" kan drive mennesker til den ultimate selvutslettelse. Homoterapi er livsfarlig. Dette må vi slutte med. Kristne kan ikke gå rundt å skade mennesker, BARN, på denne måten. Dette er ikke de kristnes oppgave.

Folk må gjerne tro at homofili kommer fra satan, men da må de også møte konsekvensene. Dette er sammenlignbart med de som mener det strider mot religionsfriheten å ikke få lov til å slå sine barn. Å stoppe overgrep og mishandling er ikke religionsforfølgelse.

For meg er det ingen tvil, jeg er tilhenger av religionsfrihet men motstander av overgrep. Forby homoterapi.

