STØ KURS: – I snart syv år har SV kritisert politikken som er ført av Høyre og regjeringen. Det er ingenting annet enn et tegn på at man har gjort noe riktig, skriver Stefan Heggelund. Foto: Trond Solberg

Debatt

Den borgerlige skuten seiler videre

Vi hadde selvfølgelig ønsket at Frp fortsatte i regjering, men vi vil alltid jobbe for å gjennomføre mest mulig borgerlig politikk, uavhengig av hvem som kjører rundt i sorte biler.

Nå nettopp

STEFAN HEGGELUND, stortingsrepresentant (H)

Høyre og Erna Solberg har nå styrt landet i over seks år og vil med all sannsynlighet styre to år til, om ikke enda lenger. Det kan utelukkende kalles en seier for borgerlig side. Det er merkelig når Thor Egil Braadland, med bakgrunn i SV, i VG prøver å gi inntrykk av at det som er viktig for Erna Solberg er hvilke partier som sitter i regjering, og ikke hvilken politikk som føres.

I snart syv år har SV kritisert politikken som er ført av Høyre og regjeringen. Det er ingenting annet enn et tegn på at man har gjort noe riktig. Både Høyre og jeg er stolte over hva vi har fått til.

Vi har senket skattene med over 25 milliarder kroner. Det har gitt en vanlig familie 8000 kroner mer å rutte med i året. Samtidig har bedriftene fått beholde mer av inntektene sine, slik at de kan skape trygge arbeidsplasser i Norge og investere i flere. Bare i fjor ble det skapt 50 000 nye jobber i Norge, hvor flesteparten var i privat sektor.

Vi har fjernet det statlige monopolet på jernbanen. Nå må leverandører konkurrere om å levere det beste togtilbudet til deg og meg, og de betaler staten for å få lov til å frakte oss miljøvennlig fra A til B.

Vi har økt samferdselsbudsjettet med 80 prosent og veimonopolet er historie. Etter regjeringen opprettet selskaper Nye Veier bygger vi vei mer effektivt, raskere og billigere enn før.

Vi effektiviserer offentlig sektor i hvert eneste statsbudsjettet gjennom avbyråkratiseringsreformen. Dette betyr mer skattepenger til skole og sykehjem, og mindre skattepenger til statlig byråkrati.

Vi har innført fritt behandlingsvalg og pakkeforløp i helsevesenet. Gjennom samarbeid med private, hvor staten betaler regningen, går ventetiden ned og flere får behandling.

Vi har tredoblet antall lærere som får etter- og videreutdanning og vi har innført kompetansekrav i grunnskolen for å undervise i norsk, engelsk og matematikk. Flere fullfører nå videregående skole, og fraværsgrensen har gjort at ungdommene er mer på skolen og lærer mer.

Disse resultatene er bare toppen av kransekaken. Av saker som kanskje spesielt har falt SV tungt for brystet kan nevnes at vi nå returnerer flere grunnløse asylsøkere enn noensinne og at vi stiller strengere krav til norskopplæring og samfunnskunnskap.

Høyre ønsker et borgerlig flertall som samarbeider, uavhengig av hvor mange av partiene som sitter i regjering. Vi hadde selvfølgelig ønsket at Frp fortsatte i regjering, men vi vil alltid jobbe for å gjennomføre mest mulig borgerlig politikk, uavhengig av hvem som kjører rundt i sorte biler.

Vanskeligere er det ikke.

Publisert: 22.01.20 kl. 08:12

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser