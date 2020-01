KRAVLISTE: Frp-leder Siv Jensen. Foto: Fredrik Solstad, VG

Kan ikke rope ulv, ulv flere ganger nå

Er det en klønete exit-strategi vi er vitne til eller er Frp-leder Siv Jensen igjen overrumplet av eget parti?

Tone Sofie Aglen Kommentator

Det var egentlig for godt til å være sant. Når man de siste ukene har snakket med folk i regjeringspartiene, har de virket overraskende fornøyd. Endelig har vi skjønt at det lønner seg å dra i samme retning, var gjennomgangstonen. Så lenge varte den husfreden.

Nå truer Frp-leder Siv Jensen med å trekke partiet ut av regjering. Om det ikke hadde vært for at hun kommuniserer uvanlig klønete til henne å være, skulle man tro det var en godt planlagt exit-strategi.

For Frp kan det være mye å hente på å forlate Kongens bord nå. Sannsynligheten for at regjeringen blir gjenvalgt, synes liten. Siv Jensens analyse om at regjeringen virker «grå og utvannet» og «uten evne til å skape begeistring», er ikke ueffen. Selv om det nok ligger i koalisjonsregjeringes natur etter noen år med makt. SV-leder Kristin Halvorsen uttalte også at regjeringen «manglet sprut» etter mange rødgrønne år. Etter at også Venstre og KrF kom inn, har Frp trivdes stadig dårligere. Lysten til å konkurrere med Senterpartiet som fisker velgere med håv i Frp-dammen, er åpenbart tilstede.

IS-saken kan være en svært god sak for Frp å gå ut på. Den er langt enklere å kommunisere enn eksempelvis iskanten, og har en sterk polariserende kraft. Der noen jubler for at regjeringen henter hjem en syk femåring og hans mor fra Syria, raser andre over at en IS-kvinne blir hentet hjem av norske myndigheter. Det er mange lag i saken, men det er mulig å forstå det sterke engasjementet på begge sider.

Problemet er at de sterkeste ytterkantene skjærer tvers gjennom regjeringen. Når Venstres Abid Raja svarer med at nå må vi hente hjem alle IS-kvinnene, er det lett å forstå at raseriet blusser opp i Frp. Det er et bål som allerede brenner friskt, og innad i regjeringen er det både ved og bensin nok.

Sannsynligvis er den symbolske kraften sterkere enn realitetene i saken. For Høyre har dette vært svært krevende. Erna Solberg skal ha vært krystallklar på at hun ikke vil være ansvarlig for at et sykt barn dør i Syria. Da er det at moren blir med hjem en kamel hun har valgt å svelge. Det er underlig at de mest pragmatiske i Frp ikke ser dette.

Sentrale personer i Frp har vært kjent med sakens utvikling i mange måneder. Derfor er det påfallende at reaksjonene er så sterke nå. Det kan skyldes at de i det lengste trodde at hjemsendelsen ikke ville la seg gjennomføre. Kanskje ble også Siv Jensen igjen overrumplet av de sterke følelsene i partiet.

Alle har trodd at Siv Jensen og kretsen rundt henne har ønsket å fortsette i regjering. Den alltid misfornøyde indre opposisjonen i partiet, har vært et evig gnagsår. Nå har hun selv tatt på ledertrøya i Frp-opprøret, men Frps vei videre virker både urealistisk og amatørmessig. Sjansen for at de andre partiene vil gi dem nye gjennomslag, er minimal.

Om det skulle være noen partier som hadde trengt eller fortjent noen flere seire, er det ikke Frp. De har selv skrytt av alt de har oppnådd ved mange anledninger. Frp-lederen krever også en ny arbeidsform i regjeringen. Man kan beskylde Erna Solberg for mye, men ikke for å ikke være raus med at partiene får fremme sine primærstandpunkt. Her kan det umulig være mer å gå på. I så fall kan statsministeren like gjerne byttes ut med en robot som kan lede regjeringen.

Nå venter vi på atter en kravliste fra Frp. Signalene spriker i alle retninger om hva den vil inneholde. Strengere innvandringspolitikk. Færre vindmøller. Mindre bompenger. Mer penger til pelsdyrbønder. Det er smått absurd om Frp krever å veksle inn det de kaller «en terrorist» med noen friske penger til bompenger og pelsdyr. Det er rett og slett vanskelig å se hvordan Frp kan komme ut av denne situasjonen med æren, regjeringsdeltakelsen og grasrota i behold.

Det er noe eget med begrene i regjeringen. Uansett hvor fulle de er, renner de aldri over. Men det er en grense for hvor mange ganger man kan rope ulv, ulv. Og den er nådd.

