– Ta en hvit måned i januar!

P3-Silje tok hele måneden. P3-Ronny mente det fikk holde med fem dager i uka da han skulle ta sin hvite måned. Hva med deg? Hadde du klart deg en måned uten alkohol?

Randi Hagen Eriksrud, Generalsekretær i Av-og-til

Da Ronny i P3-morgen skulle ta hvit januar i fjor, innvilget han seg selv to drikkedager i uka. Likevel ble overgangen relativt brå. Første uka i januar er nok det en virkelighet flere kan kjenne seg igjen i. Det er ikke mange dager i året overgangen fra fest til hverdag er tydeligere, og kjipere, enn første nyttårsdag. Mange av oss starter dagen i sofaen, etter en nyttårsfest som varte litt lenger, og inneholdt litt mer alkohol, enn man hadde tenkt.

Ofte kommer nyttårsfesten på toppen av en allerede alkoholfylt jule- og adventstid. Desember er den måneden i året vi kjøper mest alkohol i Norge. De fleste av oss blir servert et glass rødvin eller en øl langt oftere enn vi blir tilbudt fattigmann og goro. Vi setter vin på middagsbordet, øl i kjøleskapet og pakker inn en flaske eller to til å legge under juletreet.

Totalen kan fort bli høyere enn vi hadde planlagt. Derfor bestemmer stadig flere seg for å ta en pause fra alkoholen i januar. I Storbritannia har «dry january» vært en trend i mange år. I desember i fjor oppga over fire millioner briter at de vurderte å ta en pause fra alkoholen i januar.

Også her i Norge er fenomenet på vei oppover. I en undersøkelse Ipsos har utført for Av-og-til sier hver fjerde nordmann at hun har vurdert å ta en hvit måned, altså en måned uten alkohol.

Det er det mange gode grunner til. Når du rydder ut treet og adventsstjernen av huset i januar, er det leveren som rydder ut julen av kroppen din. Det er i leveren alkoholen forbrennes, og etter uker med hardt arbeid kan leveren sette pris på en ferie. Veien til fettlever er nemlig ikke lang, ifølge Folkehelseinstituttet. Tilstanden der fettet hoper seg opp i leveren kan komme etter en lang juleferie med mange alkoholenheter hver dag. Medisinsk forskning finner også sammenheng mellom alkoholbruk og ulike alvorlige sykdommer som høyt blodtrykk, hjerneslag, demens, benskjørhet og kreft.

Bevissthet rundt hvor mye alkohol du får i deg er derfor viktig. Det er ekstra viktig etter fuktige perioder, fordi vi vet at de for noen vil være inngangsporten til trøblete alkoholvaner. Avhengighetsproblemer oppstår ikke over natta. De utvikles over tid. Forbruket øker jevnt. Antall dager man drikker alkohol i uka øker, og man drikker mye i hverdagen, ikke bare ved spesielle anledninger. Avhengigheten av den jevne alkoholtilførselen blir sterkere og sterkere.

I begynnelsen handler det sjeldent om overstadig beruselse, og den det gjelder oppfatter ikke at han har et problem eller er i ferd med å utvikle problemdrikking. I juleferien handlet det jo bare om at det må det være lov å kose seg litt ekstra, at en god flaske rødvin følger et godt måltid eller en annen hendig unnskyldning. Erkjennelsen av at man har et problem kommer som oftest lenge etter at avhengigheten er etablert.

Derfor heier vi på alle som tar en ekstra titt på alkoholvanene sine i januar. Om du kutter helt, eller bare velger å drikke mindre enn du pleier, er ikke så viktig. Det som betyr noe, er at du tar et kritisk blikk på autopiloten din når det gjelder alkohol. Er du klar for å teste hvit januar?

