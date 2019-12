DØMT FOR BRUDD PÅ UTLENDINGSLOVEN: Pensjonert biskop Gunnar Stålsett. Foto: Frode Hansen

Kommentar

En rimelig dom

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett er dømt til betinget fengsel. Det er bra han slipper å sone.

– Jeg aksepterer den, sa Gunnar Stålsett (84) straks da han fikk dommen i Oslo tingrett i dag.

Aktor hadde lagt ned påstand om ubetinget fengsel i 45 dager. Dommeren gjorde straffen betinget, på grunn av hans alder og fordi han ikke hadde profittmotiv.

Han slipper altså å sone, men får 10.000 kroner i bot. Påtalemyndigheten tok betenkningstid. Dommen er ikke rettskraftig.

Det var på forhånd knapt mulig å tenke seg at en 84 år gammel aktivist måtte inn bak murene for å ha hjulpet en kvinne som norske myndigheter ga arbeidstillatelse, før de plutselig tok denne fra henne.

Stålsett selv var innstilt på å havne i fengsel. Han ga en uforbeholden tilståelse i tingretten. Han var enig med aktor i at han brøt utlendingsloven da han i ansatte vaskehjelpen.

I straffesaken hadde ikke Stålsett en gang en forsvarer, som han har rett på. Han hadde kun med en advokat som rådgiver. Pensjonisten avviste at hans stilling og alder skulle være formildende.

For ham er dette sivil ulydighet. Han ønsker en liberalisering av behandlingen av asylsøkere i Norge.

Og det står respekt av Stålsetts rakryggede møte med rettsvesenet. Her var ingen av de sedvanlige unnskyldningene som går på repetisjon i straffesaker.

Det var nok heller aldri på tale.

Likevel mener flere han kunne forsvart seg. I saken har to jusnestorer vurdert at en dom i saken kunne være grunnlovsstridig og i strid med menneskerettighetene.

– Å være dømt til livsvarig arbeidsløshet, endog retten til å arbeide uten vederlag, med de konsekvenser det får for en selv, og ens familie, er et dramatisk inngrep, skriver Nils-Henrik Pettersson i en kronikk hos Rett24, hvor han heller mot at Stålsett ikke kan dømmes. Professor Henriette Sinding Aasen så ut til å stille seg bak dette.

Dommer Nilsen kommenterte dette i domsavsigelsen, og avviste at utlendingsloven her trumfes av Grunnloven og FN-konvensjonen.

Stålsett selv holdt pressekonferanse etter domsavsigelsen. En kampklar 84-åring fortsatte aktivismen.

Samme dag som han fikk dommen, kom regjeringen med et amnesti for eldre asylsøkere. Dette er en politisk bestemt engangshendelse som kan gi et signal om at det lønner seg å holde ut.

Når jussen ikke kunne hjelpe Stålsetts vaskehjelp, kunne altså politikken det.

Men Stålsett avviser at denne engangsløsningen holder. Han ønsker å endre utlendingsloven som han er dømt for å bryte.

Og han har for så vidt rett i det. Dagens amnesti gjelder bare 27 personer.

Regjeringer har gitt flere amnesti opp gjennom årene. Det løser ikke det overordnede problemet.

Så spørs det om Stålsett har noe bedre forslag.

Publisert: 19.12.19 kl. 14:57

