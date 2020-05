HISTORISK: – Angela Merkel og Emmanuel Macron ber nå EU-kommisjonen foreta et taktskifte i forholdet til andre stormakter og påse at EU-landene er selvforsynte med, ikke bare smittevernutstyr, men medisiner, 5G-teknologi og annen strategisk og samfunnskritisk industri og tjenester, skriver Paal Frisvold. Foto: POOL / X80003

Norge må bidra til Merkels og Macrons initiativ!

Slik vil vi sende et signal om at vi støtter opp om den europeiske gjenreisningen.

PAAL FRISVOLD, redaktør europeiskpolitikk.no

Gårsdagens videopressekonferanse med Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron var historisk fordi den begravde en fransk-tysk stridsøks: Tyskland har gått med på en hybridordning av den nye gjeldsbyrden for lån til å gjenoppbygge Europa. Nå skal EU-kommisjonen – på vegne av et samlet EU – ta opp et lån på 500 milliarder euro – i tillegg til de tidligere 500 milliarder euro fra stabilitetsmekanismen.

Pengene skal betales tilbake, ja, men det er EU som står som garantist, og Kommisjonen skal fordele tilbakebetalingen i henhold til EUs egne inntekter og brutto nasjonalprodukt (BNP) for hvert medlemsland.

Det er et stort gjennombrudd for den franske presidenten fordi han lenge har gått i bresjen for at Tyskland og de andre eurolandene må innse den helt spesielle situasjonen corona-epidemien har fremkalt. Pengene skal støtte skadelidende regioner og sektorer. Og Den grønne giv skal være drivkraften i gjenreisingen.

I tillegg til den økonomiske dimensjonen, ble også Frankrike og Tyskland enige om å endre EUs industripolitikk. «Vi har vært for naive. Vi har latt oss bli avhengige av andre lands teknologi til strategiske industri og teknologi,» sa de to på pressekonferansen.

Merkel og Macron ber nå EU-kommisjonen foreta et taktskifte i forholdet til andre stormakter og påse at EU-landene er selvforsynte med, ikke bare smittevernutstyr, men medisiner, 5G-teknologi og annen strategisk og samfunnskritisk industri og tjenester. Regler for konkurranse, statsstøtte og offentlige innkjøp skal endres for å prioritere EUs egne leverandører.

Med andre ord: Vi kan gå mot et helt annet EU enn vi har sett tidligere hvor forholdet til omverden vil bli endret.

Paal Frisvold. Foto: Pontus Höök / poho

Så hvordan skal Norge forholde seg til det nye EU-samarbeidet som vil vokse frem? Vil EØS-avtalen tåle denne nye strategien?

Det er meget mulig vi kan be om forståelse for at vi som medlem av det indre marked blir skånet for EUs nye strategi. Om vi tar Solberg-regjeringens ønske om en å drive en aktiv europapolitikk på alvor bør vi etter mitt syn vurdere følgende:

Regjeringen bør melde fra til EU-landene om at vi i Norge stiller oss solidariske til initiativet om å finansiere den nye «Marshall-planen» ved å bidra til å garantere lånene og bidra til å betjene gjelden i henhold til vårt BNP. Slik vil vi sende et signal om at vi støtter opp om den europeiske gjenreisningen. Det vil også komme vår egen økonomi til gode fordi det vil sette EU-landene i stand til å opprettholde etterspørselen etter 60-80 prosent av norsk eksport, noe som er helt nødvendig for vår egen økonomiske overlevelse.

EUs budsjettforhandlinger sammenfaller med fornyelsen av avtalen om EØS-kontingenten. Vi har knapt begynt å betale ut pengene fra perioden 2014-2020. Da kan vi foreslå å bruke neste periodes EØS-kontingent som en garanti for EUs Merkel og Macrons plan, og sette av pengene til å betjene gjelden.

I 1949 mottok Norge ca tre milliarder kroner fra USA, som i dag tilsvarer ca ni milliarder kroner. Vi var lutfattige med en totalt ødelagt økonomi. Nå er vi det eneste landet som ikke må ta opp en krone i gjeld for å løse krisen. Vi må heller ikke glemme at verdien på vårt eget pensjonsfond avhenger av at EU-landenes økonomier ikke bryter sammen.

Å stille en begrenset garanti, som en håndsrekning i en helt eksepsjonell situasjon, vil knapt syntes på fondets verdi, sett i forhold til nedgangen i aksjeverdiene om Europas økonomi skulle gå i grus. Derfor vil et norsk bidrag til Merkel og Macrons plan på sikt også gavne oss selv. Samtidig som den vil sikre livsnødvendig markedsadgang i en tid der EU endrer kurs.

Avtalen vil, om den blir godkjent av alle EU-landene, fremstå som vår tids Marshall-plan og er en fredspris verdig.

Publisert: 19.05.20 kl. 08:28

