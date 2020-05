BIOTEKNOLOGI: – Kjell Ingolf Ropstad er leder for et parti som er programforpliktet til å være kritisk til fremskritt og modernisering, skriver Tajik og Kaski. Foto: FRODE HANSEN/GISLE ODDSTAD

Tiårets fremskritt for likestillingen

Vi sikrer sammen med Frp en viktig seier for alle kvinner som vil bestemme over sin egen kropp, mens KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads parti står på feil side av historien i også denne saken.

HADIA TAJIK, stortingsrepresentant og nestleder i Ap

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Nylig gikk Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet sammen om viktige endringer i bioteknologiloven – en viktig seier for alle kvinner som vil bestemme over sin egen kropp.

Dette har falt Kjell Ingolf Ropstad tungt for brystet. I et innlegg i VG tegner han et sedvanlig dystert bilde av hva disse endringene vil føre til. Men selv en statsråd som ikke ønsket å ha ansvar for likestilling bør kunne se likestillingsutfordringen ved:

At sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens kvinner ikke kan donere egg

At kvinnelig infertilitet i et parforhold ikke er likestilt med mannlig infertilitet

At det ikke er tillatt å lagre egne egg, og at kvinner ikke har mulighet til å ta kontroll over egen fertilitet.

At kvinner ikke får kunnskap som er viktig for egen helse og tilgang på den tryggeste formen for fosterdiagnostikk, altså tidlig ultralyd og NIPT-testen.

Det vi har fått flertall for nå er rett og slett tiårets likestillingsfremskritt.

I tillegg handler ikke dette bare om likestilling, det handler også om å gi et like godt tilbud uavhengig av størrelse på lommeboka eller hvor i landet du bor. I de store byene blir i dag over 70 prosent av gravide undersøkt med ultralyd i første trimester, i private klinikker. Med tilbud om offentlig tidlig ultralyd vil kvinner få den samme svangerskapsoppfølgingen, uavhengig av inntekt og geografi. Dette handler også om helse og trygghet. God fosterdiagnostikk gir kvinner bedre informasjon om egen kropp og graviditet.

Teknologien har endret seg mye siden bioteknologiloven sist ble endret, og vi sikrer nå at norske kvinner får tilgang på teknologiske fremskritt som kvinner i resten av Norden allerede har krav på i dag.

Bioteknologirådet lanserte nylig en rapport der de konkluderte med at Norge i dag er det mest restriktive landet i Norden på bioteknologi. Endringene vi nå går inn for er en modernisering. Og selv om Ropstad ser seg tjent med å kalle det «et stort steg inn i det ukjente», er det ingenting av dette som er ukjent.

Dette koker ned til om man skal gi kvinner muligheten til å selv velge hva som er riktig for dem, eller om staten skal bestemme at det er til kvinnens beste å ikke få tilgang på tilgjengelig kunnskap og informasjon.

At Ropstad forsøker å stemple disse endringene som «sortering» er uredelig, men ikke overraskende. Han er leder for et parti som er programforpliktet til å være kritisk til fremskritt og modernisering, og derfor er det ikke uventet at han er kritisk til disse endringene heller. Det har partiet hans tross alt vært hver eneste gang kampen har stått om kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.

Ropstads parti står på feil side av historien i også denne saken.

Publisert: 21.05.20 kl. 10:22

